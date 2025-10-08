Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό

Η Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να εγκαταλείψει την Αμερική και να αγοράσει κατοικίες σε τρεις διαφορετικές περιοχές του κόσμου — Καμπότζη, Γαλλία και Αφρική — καθώς κάθε τόπος έχει για εκείνη ξεχωριστή σημασία.

Η 50χρονη ηθοποιός υιοθέτησε τον πρωτότοκο γιο της, Μάντοξ στην Καμπότζη, ενώ οι κόρες της, Ζαχάρα και Σάιλο γεννήθηκαν στην Αιθιοπία και τη Ναμίμπια αντίστοιχα.

Τα δίδυμα παιδιά της με τον Μπραντ Πιτ, Νοξ και Βίβιαν γεννήθηκαν στη Νίκαια της Γαλλίας, ενώ ο γιος της Παξ γεννήθηκε στο Βιετνάμ.

Όπως αναφέρει το US Weekly, η Αντζελίνα Τζολί σχεδίαζε να κάνει αυτό το βήμα στη ζωή της, μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ και αφότου ενηλικιώνονταν τα μικρότερα παιδιά της, κάτι που θα γίνει τον Ιούλιο του 2026.

«Και οι τρεις αυτοί τόποι έχουν ξεχωριστή σημασία για την Αντζελίνα, καθώς εκεί έχει αγαπημένους φίλους, τους οποίους θεωρεί οικογένεια».

Η ηθοποιός επιθυμούσε εδώ και καιρό να ζήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, το 2019 είχε δηλώσει στο Harper’s Bazaar: «Θα ήθελα πολύ να ζήσω στο εξωτερικό και θα το κάνω μόλις τα παιδιά μου γίνουν 18».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Us Weekly», παρ'όλο που η Τζολί έχει δεσμό αγάπης με το Λος Άντζελες, αισθάνεται ότι έχει κλείσει ο κύκλος της εκεί και είναι έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή της.

«Η Αντζελίνα θα πηγαινοέρχεται στο Λος Άντζελες για επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά δεν θα το θεωρεί σπίτι της», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της. «Είναι έτοιμη να εμβαθύνει στη σκηνοθεσία και την παραγωγή».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six τον Αύγουστο, η βραβευμένη με Όσκαρ είχε ήδη βάλει προς πώληση την υπερπολυτελή βίλα της στην Καλιφόρνια — πρώην κατοικία του διάσημου σκηνοθέτη Cecil B. DeMille με έξι υπνοδωμάτια.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Τζολί εμφανίστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν 2025 στην Ισπανία, όπου εξέφρασε την απογοήτευσή της για το πολιτικό κλίμα των ΗΠΑ: «Πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω». Πάντα ζούσα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η οικογένειά μου είναι "διεθνής". Η ζωή μου και η κοσμοθεωρία μου είναι βασισμένη στην ισότητα και την ενότητα. Οτιδήποτε περιορίζει τις προσωπικές ελευθερίες θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η 50χρονη σταρ του Χόλιγουντ.

