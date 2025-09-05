Αντζελίνα Τζολί: Αλλαγή λουκ για χάρη της νέας της ταινίας «Anxious People»

Αλλαγή λουκ με έντονο ξανθό καρέ μαλλί έκανε η Αντζελίνα Τζολί για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «Anxious People». Η ταινία μόλις ξεκίνησε γυρίσματα στο Λονδίνο και η βραβευμένη σταρ εθεάθη δημοσίως στα διαλείμματα με έντονο κόκκινο κραγιόν και αντίστοιχο χρώμα στα νύχια της. Μαζί της ήταν ο 24χρονος γιος της, Μάντοξ.

https://www.instagram.com/p/DOMOdGegWr6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Αντζελίνα Τζολί υποδύεται τη διευθύντρια μιας τράπεζας που ενώ βλέπει ένα υποψήφιο προς αγορά σπίτι με άλλους αγνώστους, γίνεται ληστεία και ο ληστής τους κρατάει όμηρους. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Εϊμι Λου Γουντ και Τζον Σίγκελ. Σκηνοθετεί ο Μαρκ Φόρστερ του «Quantum of Solace», «World War Z», «Monster's Ball» κ.α.

Παράλληλα, φήμες θέλουν την Τζολί να επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λονδίνο μόλις ενηλικιωθούν τα παιδιά της Νοξ και Βίβιεν την επόμενη χρονιά. Πρώτα όμως πρέπει να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Αντζελες, που υπήρξε η κατοικία του φημισμένου σκηνοθέτη Σεσίλ ΝτεΜιλ, το οποίο αγόρασε το 2017 έναντι 24,5 εκατ. δολαρίων. Αυτή την αγορά την έκανε ώστε τα παιδιά της να μην βρίσκονται μακριά από τον πατέρα τους, τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος ζει πολύ κοντά αλλά άνθρωποι του περιβάλλοντός της αναφέρουν ότι θα χαρεί πολύ όταν έρθει η ώρα να εγκαταλείψει το Λος Αντζελες.