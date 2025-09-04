Αντζελίνα Τζολί: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως διευθύντρια τράπεζας σε ομηρία στο «Anxious people»

Επέστρεψε για τα καλά στην ενεργό κινηματογραφική δράση η Αντζελίνα Τζολί καθώς μετά τη «Maria» του Πάμπλο Λαραίν όπου υποδύθηκε την Μαρία Κάλλας, η δημοφιλής ηθοποιός συμμετέχει τώρα στα γυρίσματα της ταινίας «Anxious People» στο Λονδίνο, με τον πολυτάλαντο Τζέισον Σέγκελ να προστίθεται στο καστ.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Emmy πρωταγωνιστής θα ενώσει τις δυνάμεις του, με τη βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί και την Έιμι Λου Γουντ, στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Σουηδού συγγραφέα Φρέντρικ Μπάκμαν, που κυκλοφόρησε το 2020.

Σύμφωνα με το Deadline, ο δημιουργός των ταινιών «A Man Called Otto» και «World War Z», Μαρκ Φόρστερ σκηνοθετεί την ταινία σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ, Ντέιβιντ Μαγκί.

Ληστεία τράπεζας

Το «Anxious People» ακολουθεί τη Zara, μία διευθύντρια τράπεζας, να βρίσκεται τυχαία σε ένα σπίτι με αγνώστους, παραμονή Χριστουγέννων. Η κατάσταση αλλάζει απροσδόκητα όταν η Γκρέις, που νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει μια τράπεζα, εισβάλλει στο σπίτι για να γλιτώσει τη σύλληψη και πιάνει ομήρους όλους τους παρευρισκόμενους. Η αστυνομία περικυκλώνει το διαμέρισμα και αυτό που ακολουθεί είναι ένα χάος - το οποίο συνεχίζεται και στις επακόλουθες ανακρίσεις - όπου καθένας από τους μάρτυρες δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα».

Ο Σέγκελ πρωταγωνιστεί επίσης στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Shrinking», της οποίας είναι συν-σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί στην ταινία του Γιόρμα Τακόνε «Over Your Dead Body».