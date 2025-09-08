Αντζελίνα Τζολί: Ξέσπασε σε κλάματα στην πρεμιέρα της ταινίας της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής στιγμής στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Couture, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2025.

Η Τζολί συγκινήθηκε όταν ένα μέλος του κοινού της ζήτησε να πει τη συμβουλή της σε κάποιον που έχασε πρόσφατα έναν αγαπημένο του από καρκίνο. Η Τζολί που υποδύεται μια γυναίκα που ζει με καρκίνο του μαστού στην ταινία, έχασε και τη μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, από την ασθένεια.

https://www.instagram.com/reel/DOUddckiH13/

«Λυπάμαι πολύ», είπε η Τζολί στο μέλος του κοινού, το οποίο αποκάλυψε ότι έχασε πρόσφατα έναν φίλο από καρκίνο και ζήτησε την άποψη της σταρ η οποία υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή το 2013. «Νομίζω ότι θα πω ένα πράγμα που θυμάμαι να λέει η μητέρα μου όταν είχε καρκίνο. Μου είπε κάποτε μετά από ένα δείπνο ότι οι άνθρωποι τη ρωτούσαν πώς αισθάνεται και τι κάνει, και εκείνη απάντησε: "Το μόνο που με ρωτούν όλοι είναι για τον καρκίνο"», θυμήθηκε η Τζολί. Συνέχισε: «Θα έλεγα λοιπόν, αν γνωρίζετε κάποιον που περνάει κάτι, ρωτήστε τον και για όλα τα άλλα στη ζωή του. Είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο και εξακολουθεί να ζει».

Το κοινό χειροκρότησε την ειλικρίνεια της Τζολί εκείνη τη στιγμή, αφού την παρακολούθησε να υποδύεται μια σκηνοθέτιδα που ατενίζει το μέλλον - και προσπαθεί να εξισορροπήσει τη μητρότητα, τη σεξουαλικότητα και την καλλιτεχνική της καριέρα - όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο του μαστού ενώ βρισκόταν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Παρίσι.

«Είμαι 50 ετών. Η μητέρα μου και η γιαγιά μου σε αυτή την ηλικία έκαναν χημειοθεραπεία», είπε νωρίτερα η Τζολί, περπατώντας στο κόκκινο χαλί με τους συμπρωταγωνιστές της. «Όλοι μας ανησυχούμε για αυτά τα πράγματα ή για ανθρώπους που αγαπάμε. Και αυτό είτε θα μας κάνει να επιβραδύνουμε και σχεδόν να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε, να κάνουμε ένα βήμα, είτε θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη ζωή πριν τελειώσει».

Αναφερόμενη στο νέο της φιλμ είπε: «Ένιωσα πολύ τυχερή. Η ταινία είναι πολύ στοχαστική, απλώς κάθεσαι, περνάς χρόνο και σκέφτεσαι τη ζωή. Μερικές φορές είναι τόσο απλό», είπε η Τζολί νωρίτερα όταν την ρώτησαν πώς ένιωσε που υποδύθηκε κάποια που είχε ζήσει πράγματα οικεία με την προσωπική της εμπειρία.

«Κάθε άτομο εδώ έχει βιώσει τη θλίψη, κάθε άτομο εδώ έχει χάσει κάποιον. Πολλοί από εσάς έχετε βιώσει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Αναρωτιέστε, σας καθορίζει αυτό ή πώς τη ζείτε;» συνέχισε. «Αυτό που πραγματικά μου αρέσει είναι ότι συχνά υπάρχουν ταινίες που ασχολούνται με τον καρκίνο, οι οποίες γίνονται για τον καρκίνο, και η ζωή ορίζεται από την ασθένεια, αντί για το ποια είναι αυτή η ζωή; Ποια είναι η Μαξίν; Η Μαξίν μέσα από αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μητέρα, είναι καλλιτέχνιδα, είναι σεξουαλικό ον, όλα αυτά τα πράγματα που θεώρησα πολύ σημαντικά να δείξουμε και να ζήσουμε όσο είμαστε εδώ. Προσπαθούμε να ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε»

Σε ένα άρθρο των New York Times που δημοσιεύτηκε το 2013, η Τζολί αποκάλυψε στον κόσμο τη διπλή μαστεκτομή της. «Ήθελα να το γράψω αυτό για να πω σε άλλες γυναίκες ότι η απόφαση να υποβληθώ σε μαστεκτομή δεν ήταν εύκολη. Αλλά είναι μια απόφαση που είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα», έγραψε η Τζολί «Οι πιθανότητές μου να αναπτύξω καρκίνο του μαστού έχουν μειωθεί από 87% σε κάτω από 5%. Μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται ότι θα με χάσουν από καρκίνο του μαστού».

At the Toronto International Film Festival, Angelina Jolie emotionally reflected on her late mother’s battle with cancer during the premiere of her film Couture, where she portrays a director facing her own diagnosis and divorce, urging compassion for those enduring similar str… pic.twitter.com/xbTqdBXsIp — Nyra Kraal (@NyraKraal) September 8, 2025

Σημείωσε επίσης ότι φέρει ένα «ελαττωματικό» γονίδιο, γνωστό ως BRCA1, «το οποίο αυξάνει απότομα τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και καρκίνου των ωοθηκών», έγραψε στο άρθρο γνώμης. «Μόλις κατάλαβα ότι αυτή ήταν η πραγματικότητά μου, αποφάσισα να είμαι προληπτική και να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο όσο το δυνατόν περισσότερο», συνέχισε. «Πήρα την απόφαση να κάνω προληπτική διπλή μαστεκτομή. Ξεκίνησα με το στήθος, καθώς ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών και η χειρουργική επέμβαση είναι πιο περίπλοκη».

Η μητέρα της Τζολί, η οποία ήταν επίσης ηθοποιός, πέθανε το 2007 μετά από οκταετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Η ταινία Couture, σε σκηνοθεσία της Άλις Γουινόκουρ, παρουσιάζει την Τζολί να μιλάει γαλλικά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, ενώ πρωταγωνιστούν επίσης οι Λουί Γκαρέλ, Έλλα Ραμπφ, Ανγιέ Ανέι και Βίνσεντ Λίντον. Aναμένεται στους κινηματογράφους στις 15 Οκτωβρίου του 2025, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 7 Σεπτεμβρίου.

