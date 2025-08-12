Αντζελίνα Τζολί: Ετοιμάζεται να μετακομίσει από το Χόλιγουντ

Η Αντζελίνα Τζολί φέρεται να θέλει να πουλήσει το ιστορικό της σπίτι στο Λος Άντζελες και να μετακομίσει στο εξωτερικό. Η 50χρονη ηθοποιός πρόκειται να γίνει η τελευταία σταρ που εγκαταλείπει το Χόλιγουντ και «σκοπεύει να αναζητήσει πολλά μέρη στο εξωτερικό» σύμφωνα με το People.

Η μητέρα έξι παιδιών θέλει να «βγάλει το σπίτι προς πώληση» και να μετακομίσει όταν τα μικρότερα παιδιά της, τα δίδυμα Νοξ και Βίβιαν, γίνουν 18 ετών τον επόμενο χρόνο. Εκτός από τα μικρότερα παιδιά της έχει επίσης τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 21 ετών, τη Ζαχάρα, 20 ετών, και τη Σάιλο, 19 ετών, με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ, 61 ετών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια «δεν ήθελε ποτέ να ζει στο Λος Άντζελες μόνιμα», αλλά «δεν είχε άλλη επιλογή λόγω της συμφωνίας επιμέλειας με τον Μπραντ», δήλωσε μια πηγή στο δημοσίευμα. Οι πρώην σύζυγοι κατέληξαν σε συμβιβασμό στο πικρό διαζύγιό τους τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από μια οκταετή δικαστική διαμάχη.

«Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν θα μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες», πρόσθεσε η πηγή, παρά το γεγονός ότι το σπίτι της είναι «ένα ιστορικό αριστούργημα». Η ηθοποιός φέρεται να θέλει να κάνει κάποιες μικρές βελτιώσεις πριν το «βγάλει στο σφυρί»

Το ιστορικό κτήμα, που κάποτε ανήκε στον εμβληματικό σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Σεσίλ ΝτεΜιλ, αγοράστηκε από την Αντζελίνα το 2017 για το εντυπωσιακό ποσό των 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια και εκπληκτική αρχιτεκτονική, κήπους παγκόσμιας κλάσης, βιβλιοθήκη και πολλά άλλα. Εκτός από τεράστιους κήπους με πισίνα, το ακίνητο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και ρετρό κομψά τοξωτά σιντριβάνια.

Μία τσαγερί έχει θέα στην πισίνα, ενώ υπάρχει επίσης γυμναστήριο στο σπίτι δίπλα στην πισίνα. Αγόρασε το σπίτι μόλις οκτώ μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ. Η πλούσια ιστορία του ακινήτου στο Χόλιγουντ ξεκίνησε το 1916, όταν αγοράστηκε από τον Ντε Μιλ για λιγότερο από 28.000 δολάρια. Στη συνέχεια, επέκτεινε το κτήμα αγοράζοντας το γειτονικό σπίτι, το οποίο ανήκε στον θρύλο της οθόνης Τσάρλι Τσάπλιν, και συγχωνεύοντας τα δύο ακίνητα.

Η Τζολί είχε μιλήσει πρόσφατα ανοιχτά την επιθυμία της να φύγει από το Λος Άντζελες «Μεγάλωσα σε αυτήν την πόλη [Λος Άντζελες]. Είμαι εδώ επειδή πρέπει να μείνω εδώ μετά από ένα διαζύγιο, αλλά μόλις γίνουν 18 ετών, θα μπορώ να φύγω», είχε πει η σταρ στο Hollywood Reporter πέρυσι.

Συνέχισε: «Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχουν ιδιωτικότητα, ηρεμία, ασφάλεια. Έχω ένα σπίτι τώρα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι... αυτή η ανθρωπιά που βρήκα σε όλο τον κόσμο δεν είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ».

Αφού τα δύο μικρότερα παιδιά της γίνουν νόμιμα ενήλικα, η Τζολί είπε ότι σχεδιάζει να περάσει «πολύ χρόνο στην Καμπότζη» και να επισκέπτεται «τα μέλη της οικογένειάς της όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο».

Η Τζολί θα γίνει έτσι πιθανότατα μία ακόμη διασημότητα του Χόλιγουντ που εγκαταλείπει το Λος Άντζελες τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Νάταλι Πόρτμαν, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Εύα Λονγκόρια, Έλεν ΝτεΤζένερις και Πόρσια ντε Ρόσι, Σόφι Τέρνερ, καθώς και της Ρόζι Ο'Ντόνελ, μεταξύ άλλων.

