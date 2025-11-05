Δίκη Τζολί - Πιτ: Τι έλεγε σε email η ηθοποιός - Γιατί ζητά να δημοσιευθούν τα email της ο πρώην της

Τρία χρόνια μετά την έναρξη της πολυσυζητημένης νομικής διαμάχης του πρώην ζευγαριού για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, η πλευρά του Μπραντ Πιτ φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Αντζελίνα Τζολί.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες στις 29 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκαν χθες, 4 Νοεμβρίου από την USA Today, οι δικηγόροι του 61χρονου ηθοποιού προσκόμισαν έναν φάκελο 286 σελίδων με στοιχεία υπέρ του αιτήματός τους για την αποκάλυψη των email της Τζολί σχετικά με τη νομική στρατηγική που ακολούθησε κατά την πώληση του μεριδίου της στο οινοποιείο το 2021.

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί όταν ήταν ευτυχισμένοι μαζί AP

Ο φάκελος περιλαμβάνει ανεπεξέργαστες και επεξεργασμένες συνομιλίες της ηθοποιού με τους νομικούς της συμβούλους που χρονολογούνται έως και το 2008, τις οποίες η ίδια παρέδωσε πρόσφατα στο δικαστήριο. Ωστόσο, σε επιστολή της 27ης Οκτωβρίου, η πλευρά του Πιτ υποστήριξε πως οι δικηγόροι της Τζολί αποκρύπτουν επικοινωνίες που αφορούν τη νομική της στρατηγική και περιλαμβάνουν άτομα που «δεν είναι δικηγόροι», σύμφωνα με τα Us Weekly και People.

Ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, απάντησε με δήλωση στην USA Today (4 Νοεμβρίου): «Το υπόμνημα του κ. Πιτ δεν αντικρούει τα επιχειρήματά μας και συνεχίζει να στηρίζεται σε υποθέσεις και εικασίες – με μοναδικό σκοπό να παραβιάσει το απόρρητο της επικοινωνίας της με τους δικηγόρους της. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι η αγωγή αυτή αποτελεί την έκφραση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να παρενοχλεί και να ελέγχει την Αντζελίνα. Ανυπομονούμε για την επικείμενη ακρόαση».

Η Αντζελίνα Τζολί AP

Προσωπικά email στον φάκελο αποδεικτικών στοιχείων

Μέσα στο υλικό που υπέβαλε ο Πιτ περιλαμβάνονται προσωπικά μηνύματα της Τζολί. Σε email του Μαΐου 2021, το οποίο έχει εν μέρει λογοκριθεί λόγω του απορρήτου μεταξύ πελάτη και δικηγόρου, η ηθοποιός εκφράζει στον οικονομικό της διαχειριστή την κόπωση και το άγχος που βίωνε εκείνη την περίοδο: «Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή στρες. Ειλικρινά νιώθω ότι αρρωσταίνω από την αγωνία. Θα ήθελα να συζητήσουμε καλύτερη υποστήριξη και να σταματήσουμε σχέσεις που μου προκαλούν άγχος».

Σε άλλο σημείο, φέρεται να αναφέρεται στον αδελφό της, Τζέιμι Χέιβεν Βόιτ, γράφοντας: «Οικονομικές καταστάσεις όπως αυτή με τον Τζέιμι, όπου απλώς δίνω και δίνω χωρίς καν ένα ευχαριστώ... είναι απλώς λάθος».

Ο Μπραντ Πιτ με την νυν σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν Invision

Η Τζολί φαινόταν επίσης να συζητά για τη δημιουργία οικονομικού αποθέματος, σημειώνοντας: «Δεν είναι δικό μου καθήκον να ανησυχώ διαρκώς ότι εγώ είμαι υπεύθυνη κάθε χρόνο για όλα, ενώ εκείνος δεν χρειάζεται να αποταμιεύει, επειδή πάντα του εξασφαλίζονται πόροι».

Σε προηγούμενη κατάθεσή της, η Τζολί είχε αντιτείνει ότι οι επικοινωνίες της με τον οικονομικό της διαχειριστή και «στενούς συμβούλους» που συνεργάζονταν με τη νομική της ομάδα ήταν απολύτως εμπιστευτικές. Πρόσθεσε ότι τα πρόσωπα που η πλευρά Πιτ περιγράφει ως «συμβούλους εικόνας» ήταν στην πραγματικότητα υπάλληλοι της ίδιας.

Η προκαταρκτική ακρόαση έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου, ενώ η κύρια δίκη σχετικά με την κατηγορία του Πιτ περί παραβίασης συμβολαίου αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2027 - περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την αρχική κατάθεση της αγωγής, τον Φεβρουάριο του 2022.

