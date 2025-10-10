Πιο ερωτευμένος από ποτέ ο Μπραντ Πιτ - Κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ και η επί τρία χρόνια σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στην σχέση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, ο 61χρονος σταρ και η 32χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων συζούν και πρόσφατα μετακόμισαν σε νέο σπίτι.

Ο πρωταγωνιστής του «F1» και η Ινές ντε Ραμόν είναι μαζί από το 2022, ωστόσο έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2024. Από τότε, η σχεδιάστρια κοσμημάτων φροντίζει να είναι στο πλευρό του ηθοποιού στις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις του, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας «F1».

Brad Pitt and Ines de Ramon Are 'Fully Living Together' and Planning for the Future: 'Happier Than Ever' (Exclusive) https://t.co/T02rRvZyIs — People (@people) October 10, 2025

«Είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Ο Μπραντ είναι πολύ ευτυχισμένος και ερωτευμένος», αναφέρει πρόσωπο από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Μετά την κοινή τους εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα του «F1» στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, ο 61χρονος ηθοποιός «ήθελε την Ινές διαρκώς στο πλευρό του. Είναι μια γυναίκα πολύ υποστηρικτική, και τα πάνε εξαιρετικά».

Μετά τον θάνατο της μητέρας του Μπραντ Πιτ, Τζέιν Έτα Πιτ, σε ηλικία 84 ετών τον Αύγουστο, πρόσωπο από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε στο «People» ότι η 32χρονη «τον στηρίζει όλη αυτή την περίοδο πένθους του. Θέλει να είναι δίπλα του.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν / AP

Το νέο αυτό κεφάλαιο στη σχέση του Πιτ με την ντε Ραμόν έρχεται λίγο μετά την πώληση του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, τον Αύγουστο.

Ο ηθοποιός είχε αγοράσει το ακίνητο το 2023 έναντι 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων και το πούλησε δύο χρόνια αργότερα.

Το σπίτι στο Λος Φέλιζ διερρήχθη τον Ιούνιο, ενώ η πώληση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

