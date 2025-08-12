Μπραντ Πιτ: Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την διάρρηξη στο σπίτι του διάσημου ηθοποιού

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με μια διάρρηξη που έλαβε χώρα νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι στην έπαυλη του Μπραντ Πιτ στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη. Τα ονόματα των υπόπτων θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν αργότερα την ίδια μέρα, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τον Ιούνιο και συγκεκριμένα το βράδυ της Τετάρτης (25.06.25). Ο Μπραντ Πιτ δεν ήταν στην έπαυλη καθώς βρισκόταν σε περιοδεία προώθησης της νέας του ταινίας «F1» με πρεμιέρες σε Λονδίνο, Μεξικό και Νέα Υόρκη.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες, η διάρρηξη καταγράφηκε στις 22:30 σε έπαυλη της συγκεκριμένης γειτονιάς, η οποία περιεγράφηκε ως «λεηλατημένη». Αν και δεν κατονομάστηκε επίσημα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για το νέο σπίτι του διάσημου ηθοποιού, αξίας 5,5 εκατ. δολαρίων.

Πληροφορίες ανέφεραν πως άγνωστοι σκαρφάλωσαν από τον φράχτη του σπιτιού και εισέβαλαν από το μπροστινό παράθυρο, προτού διαφύγουν με έναν σημαντικό αριθμό κλοπιμαίων.

Το ακίνητο, γνωστό και ως «The Steel House», είχε αγοραστεί από τον Μπραντ Πιτ τον Απρίλιο του 2023 από την Αϊλίν Γκέτι. Σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail, εκείνη με τη σειρά της, προχώρησε στη συνέχεια στην αγορά της προηγούμενης κατοικίας του Μπραντ Πιτ στην ίδια περιοχή, έναντι 33 εκατ. δολαρίων.

Εντός του «Steel House». Domus

