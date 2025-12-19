Μία νίκη για τον Μπραντ Πιτ - Η Αντζελίνα Τζολί πρέπει να αποκαλύψει προσωπικά μηνύματα

Ο Μπραντ Πιτ πέτυχε μια σημαντική νίκη στη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη του με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί για το γαλλικό οινοποιείο τους, Château Miravel.

Ένας δικαστής αποφάνθηκε υπέρ του σταρ της «F1» υποχρεώνοντας την ηθοποιό, εντός 45 ημερών, να παραδώσει τα ιδιωτικά email και τα μηνύματα κειμένου σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στον αμπελώνα — το οποίο αγόρασαν όταν ήταν παντρεμένοι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Page Six.

Ο δικηγόρος της Τζολί, δήλωσε απογοητευμένος από την ερμηνεία του δικαστηρίου για τον νόμο περί προνομίων της Καλιφόρνια, προαναγγέλλοντας έφεση».

Η πρόσφατη ακρόαση αποτελεί μέρος της αγωγής του Πιτ εναντίον της πρώην του για φερόμενη παράνομη πώληση του μεριδίου της από τον αμπελώνα στον όμιλο Stoli το 2021.

Στην κατάθεση του Φεβρουαρίου, ο 62χρονος ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι αυτός και η Τζολί, η οποία αγόρασε το ακίνητο το 2008 για 28,4 εκατομμύρια δολάρια, συμφώνησαν να μην πουλήσουν τις μετοχές τους χωρίς να συμβουλευτούν ο ένας τον άλλον.

Οι πρώην σύζυγοι, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2019, φέρονται να σχεδίαζαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον αμπελώνα και να χτίσουν μια οικογενειακή επιχείρηση.

Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο, ο Πιτ ζήτησε από την Τζολί να υποβάλει επικοινωνίες με την διευθύντριά της, Τέρι Μπερντ, την Κλόε Ντάλτον και την Αρμίνκα Χέλιτς, τους εκπροσώπους δημοσίων σχέσεων και δύο οικονομικούς συμβούλους.

Στην κατάθεσή του, ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η πρωταγωνίστρια του "Maleficent" επικοινώνησε με την Μπερντ για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαφορών.

Ο Πιτ φέρεται να πιστεύει ότι οι επικοινωνίες της Τζολί με την Μπερντ σχετικά με τους «όρους πώλησης» στον Όμιλο Stoli το 2021 είναι «η βασική συναλλαγή που αποτελεί αντικείμενο αυτής της δικαστικής διαμάχης».

«[Η Τζολί] έχει προσκομίσει μόνο ένα εσωτερικό email που αναφέρει ακόμη και τους όρους της πώλησης που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης», δήλωσε ο σταρ του «Fight Club».

Η Τζολί, ωστόσο, είχε προηγουμένως επιμείνει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να υποβάλει τα email και τα γραπτά μηνύματα, επειδή περιελάμβαναν τη συζήτησή της για νομικά θέματα με άλλους.