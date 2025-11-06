Μπραντ Πιτ: Κατέθεσε αγωγή ύψους 35.000.000$ κατά της Αντζελίνα Τζολί

Ο ηθοποιός έχει υποβάλει αγωγή ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της πρώην συζύγου του σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, που ήταν συνιδιοκτήτες, όσο ήταν ζευγάρι

Μπραντ Πιτ: Κατέθεσε αγωγή ύψους 35.000.000$ κατά της Αντζελίνα Τζολί

Αντζελίνα Τζολί - Μπραντ Πιτ

AP
Σε εξέλιξη είναι η σφοδρή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, μετά το διαζύγιό τους. Ο ηθοποιός κατέθεσε αγωγή κατά της πρώην συζύγου του, ύψους 35.000.000 δολαρίων.

Ο Πιτ κατηγόρησε την Τζολί για παραβίαση της προηγούμενης συμφωνίας τους σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο τους, «Chateau Miraval».

Το οινοποιείο είχε αγοραστεί από το ζευγάρι την περίοδο της σχέσης τους, το 2011, για 60 εκατομμύρια δολάρια. Μετά την έναρξη της διαδικασίας διαζυγίου από την Τζολί το 2019, το πρώην ζευγάρι φέρεται να είχε συμφωνήσει να μην πουλήσει κανένας από τους δύο τις μετοχές του χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου.

Νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο στις 29 Οκτωβρίου και εξασφάλισε το «People» αποκαλύπτουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μεταξύ των νομικών συνεργατών του πρώην ζευγαριού και αναφέρουν ότι ο Πιτ κατέθεσε αγωγή κατά της Τζολί για 35 εκατομμύρια δολάρια λόγω της φερόμενης παραβίασης της συμφωνίας.

αντζελίνα τζολί μπραντ πι

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί / AP


Ο 61χρονος ηθοποιός ζητά επίσης την αποκάλυψη 22 εγγράφων που σχετίζονται με πιθανή πώληση του Miraval. Η Τζολί επικαλέστηκε την προστασία δικηγόρου-πελάτη για να μην υποβάλει τα έγγραφα, ενώ οι δικηγόροι του Πιτ υποστήριξαν ότι η Τζολί «καταπατά την προνομιακή προστασία για να αποκρύψει κρίσιμα έγγραφα που αφορούν την ουσία της υπόθεσης».

Η Τζολί ισχυρίζεται ότι ο Πιτ ήθελε να υπογράψει NDA που θα την εμπόδιζε να μιλήσει δημόσια για την φερόμενη κακοποίηση της ίδιας και των παιδιών τους.

Οι δικηγόροι του Πιτ ισχυρίζονται ότι η NDA που ήθελαν ήταν τυπική επιχειρηματική προστασία σχετικά με το Miraval και την πώλησή του. Οι διαδικασίες εναντίον της Τζολί για παραβίαση των όρων της συμφωνίας τους να μην πωλούν μετοχές χωρίς αμοιβαία συγκατάθεση ξεκίνησαν από τον Πιτ το 2022. Η Τζολί υποστήριξε ότι τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει και κατέθεσε αντί-αγωγή.

τζολί-πιτ

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί / AP


Η δημόσια ακρόαση έχει οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου. Ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, δήλωσε στην Daily Mail: «Ανυπομονούμε για την επερχόμενη ακρόαση. Η απάντηση του κ. Πιτ δεν αντιμετωπίζει τα επιχειρήματά μας και συνεχίζει να βασίζεται σε εικασίες. Αυτό επιβεβαιώνει ξανά ότι η αγωγή αυτή αποτελεί τη συνέχιση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να παρενοχλήσει και να ελέγξει την Αντζελίνα. Ανυπομονούμε για την επικείμενη ακρόαση».

