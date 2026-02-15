Κατάκολο: Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σταθεροποίηση του επικίνδυνου βράχου

Ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (15/02) μια απαιτητική και εξειδικευμένη επιχείρηση για τη στερέωση του βράχου στο βουνό του Κατακόλου, ο οποίος είχε αποκολληθεί και απειλούσε την ασφάλεια της περιοχής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο έργο συμμετέχει ομάδα εναεριτών-αλπινιστών σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου κατολίσθησης.

Η επιχείρηση υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση: Άμεση στερέωση του βράχου από τους εναερίτες για την αποτροπή ενδεχόμενης πτώσης.

Δεύτερη φάση: Η οριστική απομάκρυνση του επικίνδυνου τμήματος θα αποφασιστεί από τους ειδικούς και θα γίνει είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κατακερματισμό, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με αυξημένη προσοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του πρανούς και η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.