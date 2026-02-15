Αθλητικές μεταδόσεις (15/02): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (15/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στην Τούμπα είναι το ματς που «κλέβει» την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα της Super League, ειδικά μετά την «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού.

Στη «μάχη» για την τέταρτη θέση, το αποτέλεσμα στη Λιβαδειά δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να μειώσει την απόστασή του από τον Λεβαδειακό. Το «τριφύλλι» θέλει πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό στο Telekom Athens Center, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

11:10 CosmoteSport 5 Σουηδία, SS17 Vastervik 2 WRC - Μηχανοκίνητος αθλητισμός

12:00 CosmoteSport 7 ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ Μπάσκετ: Τουρκία

13:00 CosmoteSport 5 WRC - Σουηδία, SS18 Umea 2 Wolf Power Stage WRC - Μηχανοκίνητος αθλητισμός

13:15 Novasports 2 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ Eredivisie - Ποδόσφαιρο

13:30 CosmoteSport 4 ΑΝΔΟΡΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Μπάσκετ: Ισπανία

13:30 CosmoteSport 2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ Serie A - Ποδόσφαιρο

14:00 CosmoteSport 1 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ-ΛΙΝΤΣ FA Cup - Ποδόσφαιρο

14:30 Novasports 3 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ-ΣΑΛΚΕ Bundesliga 2 - Ποδόσφαιρο

15:00 MEGA News ΜΑΡΚΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β' Super League 2 - Ποδόσφαιρο

15:00 ACTION 24 ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Super League 2 - Ποδόσφαιρο

15:00 Novasports Prime ΟΒΙΕΔΟ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ La Liga - Ποδόσφαιρο

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS Stoiximan GBL - Μπάσκετ

16:00 CosmoteSport 7 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΣΕΛΤΙΚ William Hill Scottish Premiership - Ποδόσφαιρο

16:00 CosmoteSport 8 ΣΤΟΟΥΚ-ΦΟΥΛΑΜ FA Cup - Ποδόσφαιρο

16:00 CosmoteSport 3 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΤΖΕΝΟΑ Serie A - Ποδόσφαιρο

16:00 CosmoteSport 2 ΠΑΡΜΑ-ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ Serie A - Ποδόσφαιρο

16:30 CosmoteSport 6 ATP 500 Ρότερνταμ, Τελικός ATP - Τέννις

16:30 Novasports Start ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ Bundesliga - Ποδόσφαιρο

17:00 CosmoteSport 5 ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ Μπάσκετ: Τουρκία

17:15 Novasports 1 ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ La Liga - Ποδόσφαιρο

17:30 CosmoteSport 4 ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΠΟΡΤΟ Liga Portugal Betclic - Ποδόσφαιρο

17:30 CosmoteSport 1 ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΦΗ Stoiximan Super League - Ποδόσφαιρο

18:30 CosmoteSport 7 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ William Hill Scottish Premiership - Ποδόσφαιρο

18:30 CosmoteSport 3 ΑΡΣΕΝΑΛ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ FA Cup - Ποδόσφαιρο

18:30 Novasports 3 ΛΕΙΨΙΑ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ Bundesliga - Ποδόσφαιρο

19:00 CosmoteSport 2 ΤΟΡΙΝΟ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ Serie A - Ποδόσφαιρο

19:00 Novasports 6 WTA 1000, Ντουμπάι: 1η Μέρα WTA - Τέννις

19:00 Novasports 6 WTA 1000, Ντουμπάι: 2η Μέρα WTA - Τέννις

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Stoiximan Super League - Ποδόσφαιρο

19:30 Novasports 1 ΛΕΒΑΝΤΕ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ La Liga - Ποδόσφαιρο

20:00 CosmoteSport 5 ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Μπάσκετ: Ισπανία

21:00 CosmoteSport 7 ΚΡΕΜΟΝΑ-ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ Μπάσκετ: Ιταλία

21:00 CosmoteSport 8 ATP 500 Ντάλας, Τελικός ATP - Τέννις

21:00 CosmoteSport 6 ATP 250 Μπουένος Άιρες, Τελικός ATP - Τέννις

21:00 CosmoteSport 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΑΕΛ NOVIBET Stoiximan Super League - Ποδόσφαιρο

21:45 CosmoteSport 2 ΝΑΠΟΛΙ-ΡΟΜΑ Serie A - Ποδόσφαιρο

21:45 CosmoteSport 2 ΚΑΛΙΑΡΙ-ΛΕΤΣΕ Serie A - Ποδόσφαιρο

22:00 Novasports 1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΜΠΕΤΙΣ La Liga - Ποδόσφαιρο

22:30 CosmoteSport 9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ Liga Portugal Betclic - Ποδόσφαιρο

00:00 CosmoteSport 4 NBA, 75th All-Star Game NBA - Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης