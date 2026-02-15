Αθλητικές μεταδόσεις (15/02): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/02).

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (15/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στην Τούμπα είναι το ματς που «κλέβει» την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα της Super League, ειδικά μετά την «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού.

Στη «μάχη» για την τέταρτη θέση, το αποτέλεσμα στη Λιβαδειά δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να μειώσει την απόστασή του από τον Λεβαδειακό. Το «τριφύλλι» θέλει πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό στο Telekom Athens Center, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
  • 11:10 CosmoteSport 5 Σουηδία, SS17 Vastervik 2 WRC - Μηχανοκίνητος αθλητισμός
  • 12:00 CosmoteSport 7 ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ Μπάσκετ: Τουρκία
  • 13:00 CosmoteSport 5 WRC - Σουηδία, SS18 Umea 2 Wolf Power Stage WRC - Μηχανοκίνητος αθλητισμός
  • 13:15 Novasports 2 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ Eredivisie - Ποδόσφαιρο
  • 13:30 CosmoteSport 4 ΑΝΔΟΡΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ Μπάσκετ: Ισπανία
  • 13:30 CosmoteSport 2 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ Serie A - Ποδόσφαιρο
  • 14:00 CosmoteSport 1 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ-ΛΙΝΤΣ FA Cup - Ποδόσφαιρο
  • 14:30 Novasports 3 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ-ΣΑΛΚΕ Bundesliga 2 - Ποδόσφαιρο
  • 15:00 MEGA News ΜΑΡΚΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β' Super League 2 - Ποδόσφαιρο
  • 15:00 ACTION 24 ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Super League 2 - Ποδόσφαιρο
  • 15:00 Novasports Prime ΟΒΙΕΔΟ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ La Liga - Ποδόσφαιρο
  • 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS Stoiximan GBL - Μπάσκετ
  • 16:00 CosmoteSport 7 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΣΕΛΤΙΚ William Hill Scottish Premiership - Ποδόσφαιρο
  • 16:00 CosmoteSport 8 ΣΤΟΟΥΚ-ΦΟΥΛΑΜ FA Cup - Ποδόσφαιρο
  • 16:00 CosmoteSport 3 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΤΖΕΝΟΑ Serie A - Ποδόσφαιρο
  • 16:00 CosmoteSport 2 ΠΑΡΜΑ-ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ Serie A - Ποδόσφαιρο
  • 16:30 CosmoteSport 6 ATP 500 Ρότερνταμ, Τελικός ATP - Τέννις
  • 16:30 Novasports Start ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ Bundesliga - Ποδόσφαιρο
  • 17:00 CosmoteSport 5 ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ Μπάσκετ: Τουρκία
  • 17:15 Novasports 1 ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ La Liga - Ποδόσφαιρο
  • 17:30 CosmoteSport 4 ΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΠΟΡΤΟ Liga Portugal Betclic - Ποδόσφαιρο
  • 17:30 CosmoteSport 1 ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΦΗ Stoiximan Super League - Ποδόσφαιρο
  • 18:30 CosmoteSport 7 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ-ΧΑΡΤΣ William Hill Scottish Premiership - Ποδόσφαιρο
  • 18:30 CosmoteSport 3 ΑΡΣΕΝΑΛ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ FA Cup - Ποδόσφαιρο
  • 18:30 Novasports 3 ΛΕΙΨΙΑ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ Bundesliga - Ποδόσφαιρο
  • 19:00 CosmoteSport 2 ΤΟΡΙΝΟ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ Serie A - Ποδόσφαιρο
  • 19:00 Novasports 6 WTA 1000, Ντουμπάι: 1η Μέρα WTA - Τέννις
  • 19:00 Novasports 6 WTA 1000, Ντουμπάι: 2η Μέρα WTA - Τέννις
  • 19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Stoiximan Super League - Ποδόσφαιρο
  • 19:30 Novasports 1 ΛΕΒΑΝΤΕ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ La Liga - Ποδόσφαιρο
  • 20:00 CosmoteSport 5 ΟΥΝΙΚΑΧΑ ΜΑΛΑΓΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Μπάσκετ: Ισπανία
  • 21:00 CosmoteSport 7 ΚΡΕΜΟΝΑ-ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ Μπάσκετ: Ιταλία
  • 21:00 CosmoteSport 8 ATP 500 Ντάλας, Τελικός ATP - Τέννις
  • 21:00 CosmoteSport 6 ATP 250 Μπουένος Άιρες, Τελικός ATP - Τέννις
  • 21:00 CosmoteSport 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΑΕΛ NOVIBET Stoiximan Super League - Ποδόσφαιρο
  • 21:45 CosmoteSport 2 ΝΑΠΟΛΙ-ΡΟΜΑ Serie A - Ποδόσφαιρο
  • 21:45 CosmoteSport 2 ΚΑΛΙΑΡΙ-ΛΕΤΣΕ Serie A - Ποδόσφαιρο
  • 22:00 Novasports 1 ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΜΠΕΤΙΣ La Liga - Ποδόσφαιρο
  • 22:30 CosmoteSport 9 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ Liga Portugal Betclic - Ποδόσφαιρο
  • 00:00 CosmoteSport 4 NBA, 75th All-Star Game NBA - Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας για Έπσταϊν: «Οι γυναίκες που με στρατολόγησαν γελούσαν καθώς με κακοποιούσε σεξουαλικά μέσα στο ιδιωτικό τζετ»

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε «μπάσιμο» για τον Αντετοκούνμπο: «Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για 4άρι»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Αφρικανική σκόνη «έκρυψε» ακόμη και την Ακρόπολη – Πότε θα υποχωρήσει

11:32LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Διασκέδασε στην Ρία Ελληνίδου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας ο 63χρονος που μαχαίρωσε τον αδελφό του

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο η υπογραφή των συμβάσεων με Chevron-Helleniq Energy: Οι δρόμοι που ανοίγει για την Ελλάδα ο κάθετος διάδρομος

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Ανοιχτή σε συμβιβασμούς για το πυρηνικό πρόγραμμά της - Ζητάει άρση των κυρώσεων

10:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Sold out το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Σε κατάμεστη Τούμπα το ντέρμπι των «Δικεφάλων» της Super League

10:47LIFESTYLE

Τα ρούχα του «Καποδίστρια»: Τι λέει η μοδίστρα και σχεδιάστρια ρούχων για την συμμετοχή της στην ταινία

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Κατάκολο: Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη σταθεροποίηση του επικίνδυνου βράχου

10:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (15/02): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

10:28LIFESTYLE

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή

10:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου

10:21ΕΘΝΙΚΑ

Φεβρουάριος 1914: Η ανακήρυξη της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική ημέρα: Για πρώτη φορά δημοσιεύονται φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σκληρή μάχη για την διαδοχή στην οικογένεια του Κιμ Γιονγκ Ουν – Αντίπαλες η έφηβη κόρη και η αδελφή του

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: «Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια»

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA All-Star Game 2026: Απίστευτο! Ο τραυματίας Λίλαρντ νίκησε στον διαγωνισμό τριπόντων (βίντεο)

09:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Η χρονιά των ρεκόρ και των μεγάλων ντέρμπι - Τα δυνατά φαβορί έναν μήνα πριν την απονομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

10:28LIFESTYLE

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέο βίντεο από το άγριο ξύλο σε πτήση από την Τουρκία

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τρεις νεαροί, ο ένας ανήλικος, συνελήφθησαν για την δολοφονία του ηλικιωμένου με 15 μαχαιριές

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη: Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις και η κουλτούρα πληρωμών

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σκληρή μάχη για την διαδοχή στην οικογένεια του Κιμ Γιονγκ Ουν – Αντίπαλες η έφηβη κόρη και η αδελφή του

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο «δωρεάν» πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες, χρονοχρέωση και νέοι κανόνες

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική ημέρα: Για πρώτη φορά δημοσιεύονται φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οικογενειακή τραγωδία στο χωριό Μάρθα - Νεκρός 67χρονος από τα χέρια του αδελφού του - Δεν έχει αντιληφθεί ότι τον δολοφόνησε

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία - Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ