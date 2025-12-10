Γιγάντια εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη - Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο υιοθέτησε θέση σχετικά με τον επικαιροποιημένο κανονισμό για τη δημιουργία γιγαντιαίων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Γιγάντια εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη - Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Σε μια σημαντική απόφαση σχετική με την τεχνητή νοημοσύνη προχώρησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε θέση σχετικά με τον επικαιροποιημένο κανονισμό για τη δημιουργία γιγαντιαίων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε τροποποίηση του κανονισμού που καθορίζει το πλαίσιο για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης Υψηλής Απόδοσης Υπολογιστικής (EuroHPC JU).

Η τροποποίηση αποσκοπεί στη δημιουργία γιγαντιαιών εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην Ευρώπη και στη δημιουργία ενός ειδικού πυλώνα κβαντικής τεχνολογίας στις δραστηριότητες της EuroHPC JU.

Πώς θα κατασκευαστούν τα εργοστάσια AI

Τα εργοστάσια τεράστιας κλίμακας τεχνητής νοημοσύνης θα επωφεληθούν από δημόσια και ιδιωτική στήριξη μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου.

Ο προτεινόμενος κανονισμός του Συμβουλίου περιγράφει το πλαίσιο για τη δημιουργία και τη λειτουργία εργοστασίων τεράστιας κλίμακας τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στους εταίρους ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Καθορίζει σαφείς κανόνες για τη χρηματοδότηση και τις δημόσιες συμβάσεις και περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για νεοσύστατες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σήμερα, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προς τη δημιουργία έως και πέντε νέων γιγαντιαίων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Ο τροποποιημένος κανονισμός επιτρέπει επίσης την ανακατεύθυνση αχρησιμοποίητων κονδυλίων της ΕΕ σε έργα εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης και διευκολύνει τη δημιουργία γιγαντιαίων εργοστασίων σε πολλαπλές τοποθεσίες σε διάφορες χώρες.

Το Συμβούλιο εισήγαγε επίσης στο κείμενο διασφαλίσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών και επικαιροποιήσεις της δομής διακυβέρνησης της κοινής επιχείρησης EuroHPC, ώστε να αντικατοπτρίζεται ο διευρυμένος ρόλος της.

Επιπλέον, η συμφωνία μεταφέρει τις δραστηριότητες κβαντικής έρευνας και καινοτομίας από το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας Ευρώπη» στις δραστηριότητες της EuroHPC JU, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες στον τομέα αυτής της κρίσιμης τεχνολογίας.

Τι είναι τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης

Τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης είναι εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας που συνδυάζουν υπολογιστές υψηλής απόδοσης, ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων και αυτοματοποίηση με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Τα κέντρα αυτά θα παρέχουν υποδομή υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης παγκόσμιας κλάσης για τη στήριξη των ευρωπαίων ερευνητών, επιχειρηματιών και βιομηχανιών, ενισχύοντας τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης, προωθώντας νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύοντας την τεχνολογική αυτονομία της ΕΕ.

Τα επόμενα βήματα

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σηματοδοτεί την επιθυμία του Συμβουλίου να προχωρήσει στην έγκριση της εν λόγω νομοθεσίας. Ο κανονισμός αυτός δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκφέρει μόνο τη γνώμη του επί του κειμένου στις 17 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, ο κανονισμός θα υποβληθεί προς τελική έγκριση στο Συμβούλιο.

