Ληστεία στο Λούβρο: Οργή και ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας - «Αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας»

Η κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο ασκεί πιέσεις στη γαλλική κυβέρνηση για την ασφάλεια του μουσείου. Η αντιπολίτευση μιλάει για «εθνική ταπείνωση»

Ληστεία στο Λούβρο: Οργή και ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας - «Αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας»

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των ληστών του Λούβρου

Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους «έμπειρους» κλέφτες που χρειάστηκαν επτά λεπτά για να αποσπάσουν ανεκτίμητα κοσμήματα από το Λούβρο, το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

«Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε, αφού οι άνθρωποι κατάφεραν να παρκάρουν ένα ανυψωτικό επίπλων στη μέση του Παρισιού, να ανεβάσουν ανθρώπους σε λίγα λεπτά για να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν στη Γαλλία μια απαίσια εικόνα», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, στο ραδιόφωνο France Inter.

Η αστυνομία εργάζεται για να ανακαλύψει το δίκτυο των εγκληματιών που ενεπλάκη στην άκρως επαγγελματική έφοδο, είπε. Μια ομάδα 60 ερευνητών εργάζεται πάνω στη θεωρία ότι η έφοδος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος. Μια συμμορία τεσσάρων κλεφτών χρησιμοποίησε το ανυψωτικό για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα εξωτερικό παράθυρο σε πλήρες φως της ημέρας, όταν το μουσείο ήταν ανοιχτό για τους επισκέπτες την Κυριακή το πρωί.

Οι άνδρες χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα, όπως αυτές που χρησιμοποιούν οι μεταφορείς επίπλων, για να αποκτήσουν πρόσβαση στην γκαλερί Apollon, το δωμάτιο που στεγάζει τη βασιλική συλλογή και τα κοσμήματα του στέμματος. Χρησιμοποίησαν εξοπλισμό κοπής για να μπουν από ένα παράθυρο και να ανοίξουν τις προθήκες, παίρνοντας κοσμήματα από δύο προθήκες στην περίτεχνη γκαλερί που είναι μία από τις πιο επισκέψιμες αίθουσες του μουσείου. Μερικοί ήταν ντυμένοι με μπουφάν υψηλής ορατότητας όπως οι οικοδόμοι.

Οι μασκοφόροι κλέφτες έκλεψαν εννέα κοσμήματα του 19ου αιώνα, ένα από τα οποία - το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας - έριξαν και το κατέστρεψαν καθώς προσπαθούσαν να δραπετεύσουν. Είναι καλυμμένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Ο Νταρμανέν είπε ότι θα μπορούσαν να τεθούν ερωτήματα σχετικά με το γιατί τα παράθυρα του μουσείου δεν ήταν ασφαλισμένα. Η ακροδεξιά χαρακτήρισε την κλοπή «ταπείνωση» για τη Γαλλία. «Πόσο μακριά θα φτάσει η διάλυση του κράτους;» δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Εθνικός Συναγερμός, Ζορντάν Μπαρντελά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας την ληστεία «αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας».

Μετά από αρκετές άλλες ληστείες σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νιουνέζ, αναγνώρισε ότι η ασφάλεια των μουσείων ήταν ένα «σημαντικό αδύναμο σημείο». Ο πρόεδρος, Eμανουέλ Μακρόν, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι γίνονται τα πάντα για να συλληφθούν οι δράστες και να ανακτηθούν οι κλεμμένοι θησαυροί.

Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι οι συναγερμοί ασφαλείας είχαν απενεργοποιηθεί όταν ανοίχτηκαν οι προθήκες και οι φύλακες ασφαλείας του μουσείου έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι κλέφτες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω μέρος του εξοπλισμού τους.

Καθώς τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν είχαν γίνει αρκετά για να ασφαλιστεί το τεράστιο μουσείο, το οποίο έχει στις προθήκες του 35.000 έργα, τα συνδικάτα δήλωσαν ότι, γενικά, δεν έγιναν αρκετές επενδύσεις στο προσωπικό και την ασφάλεια στους γαλλικούς πολιτιστικούς χώρους.

«Οι συλλογές δεν είναι ασφαλείς, οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς και ούτε το προσωπικό είναι», δήλωσε στο France Info ο Yvan Navarroa, γενικός γραμματέας του πολιτιστικού κλάδου του αριστερού συνδικάτου CGT. Είπε ότι οι περικοπές των τελευταίων ετών σημείωσαν έλλειψη προσωπικού ασφαλείας για τον γαλλικό πολιτισμό και την κληρονομιά.

Το ραδιόφωνο France Inter έλαβε μια έκθεση κρατικού ελεγκτή που αναμένεται να δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα, η οποία επικρίνει τις «σημαντικές» και «επίμονες» καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του εξοπλισμού στο Λούβρο και προειδοποιεί ότι έλειπαν κάμερες ασφαλείας σε πολλές αίθουσες.

Το France Inter ανέφερε ότι όταν η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, ανέλαβε καθήκοντα το 2021, είχε ζητήσει από την αστυνομία του Παρισιού τη διενέργεια ελέγχου ασφαλείας. Το τρέχον έργο για μια σημαντική ανακαίνιση του Λούβρου περιλαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

