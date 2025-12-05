Νέα έρευνα: Ηφαιστειακή έκρηξη εξάπλωσε τον Μαύρο Θάνατο σε όλη την Ευρώπη

Ο Μαύρος Θάνατος σάρωσε την Ευρώπη το 1348-49, σκοτώνοντας έως και τον μισό πληθυσμό ολόκληρης της ηπείρου

Newsbomb

Νέα έρευνα: Ηφαιστειακή έκρηξη εξάπλωσε τον Μαύρο Θάνατο σε όλη την Ευρώπη

Michel Serre (1658-1733) - Η πανώλη στη Μασσαλία το 1721

Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ηφαιστειακή έκρηξη γύρω στο έτος 1345 ενδέχεται να πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση που εξαπέλυσε την πιο θανατηφόρα πανδημία της Ευρώπης, τον Μαύρο Θάνατο ή Μαύρη Πανώλη, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Eρευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και το Ινστιτούτο Leibniz για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ανατολικής Ευρώπης, στη Λειψία ανέλυσαν στοιχεία που διατηρούνται σε δακτυλίους δέντρων από οκτώ περιοχές της Ευρώπης καθώς και εκτιμήσεις των επιπέδων θείου που προέρχονται από πυρήνες πάγου στην Ανταρκτική και τη Γροιλανδία και γραπτές αναφορές της εποχής. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μια ηφαιστειακή έκρηξη, σε άγνωστη τοποθεσία στις τροπικές περιοχές, προκάλεσε ένα κλιματικό «σοκ» και οδήγησε σε μια σειρά γεγονότων που έφεραν την ασθένεια στη μεσαιωνική Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η στάχτη και τα αέρια μιας ηφαιστειακής έκρηξης ή πιθανώς μιας ακολουθίας ηφαιστειακών εκρήξεων γύρω στο 1345 μ.Χ προκάλεσαν ακραίες πτώσεις της θερμοκρασίας και οδήγησαν σε κακές σοδειές στην Νότια Ευρώπη. Έτσι, για να αποφύγουν τον λιμό, οι ιταλικές πόλεις-κράτη αναγκάστηκαν να εισάγουν σιτηρά από περιοχές γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα – φέρνοντας στην Ευρώπη και ψύλλους, οι οποίοι ενδέχεται να περιείχαν το βακτήριο της Μαύρης Πανώλης Yersinia pestis.

«Για περισσότερο από έναν αιώνα, αυτές οι ισχυρές ιταλικές πόλεις-κράτη είχαν δημιουργήσει εμπορικές οδούς μεγάλων αποστάσεων σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, επιτρέποντάς τους να ενεργοποιήσουν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα για την πρόληψη της πείνας», είπε ο Dr. Martin Bauch, ιστορικός μεσαιωνικού κλίματος και επιδημιολογίας από το GWZO. «Αλλά τελικά, αυτές [οι οδοί] οδήγησαν εν αγνοία τους σε μια πολύ μεγαλύτερη καταστροφή».

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ανθεκτικότητα σε μελλοντικές πανδημίες απαιτεί ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος απειλών για την υγεία. Οι σύγχρονες αξιολογήσεις κινδύνου θα πρέπει να ενσωματώσουν γνώσεις από ιστορικά παραδείγματα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ κλίματος, ασθενειών και κοινωνίας.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Communications Earth & Environment.

Η φονικότερη πανδημία της Ευρώπης

Ο Μαύρος Θάνατος σάρωσε την Ευρώπη το 1348-49, σκοτώνοντας έως και τον μισό πληθυσμό ολόκληρης της ηπείρου.

Η ασθένεια προκλήθηκε από ένα βακτήριο γνωστό ως Yersinia pestis που μεταδίδεται από τρωκτικά, όπως οι αρουραίοι, και οι ψύλλοι.

Πιστεύεται ότι η πανδημία ξεκίνησε στην Κεντρική Ασία, και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο μέσω του εμπορίου.

Ωστόσο, η ακριβής ακολουθία γεγονότων που έφερε την ασθένεια στην Ευρώπη δεν είναι ακόμη γνωστή και μελετάται ακόμη και σήμερα εξονυχιστικά από πολλούς μελετητές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσει» σήμερα και αύριο

12:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση-βραδινή ζώνη: Ποιοι χαμογέλασαν, ποιοι «έκλαψαν» με τα νούμερα της Πέμπτης

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 70.000 κεραυνοί έως το πρωί της Παρασκευής– Πού έριξε το περισσότερο νερό

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα: Ηφαιστειακή έκρηξη εξάπλωσε τον Μαύρο Θάνατο σε όλη την Ευρώπη

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ: «Η Ευρώπη θα τα πάει μια χαρά με λιγότερα αμερικανικά στρατεύματα»

11:58LIFESTYLE

Ο Τζάστιν Τριντό «επιβεβαιώνει» τη σχέση με την Κέιτι Πέρι σε «τρελή» ανάρτηση

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Έκαναν bullying σε 13χρονη συμμαθήτριά τους – Συνελήφθησαν 3 μαθήτριες γυμνασίου

11:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο Business Day σε συνεργασία με τη Randstad

11:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κοσμικές ακτίνες» από άλλο γαλαξία χτύπησαν αεροσκάφος που ξαφνικά έχασε ύψος

11:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Καμία προσέγγιση, επαφή ή ενδιαφέρον για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου»

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία «βόμβα» για το ΣΕΦ: «Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο, κίνδυνος για τη σωματική μας ασφάλεια»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Cloudflare Outage: Προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς υπηρεσίες - Εκτός λειτουργίας Canvas και Zoom

11:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

11:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Ο Ολυμπιακός αν ήθελε θα μπορούσε να έχει επιλύσει το πρόβλημα της στέγης σε 4 μήνες»

11:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Καραμολέγκος Επίσημος Χορηγός της Eurohoops Academy

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Βούλιαξε στη λάσπη ο Πλάτανος Γυθείου - Στις ταράτσες για να σωθούν οι κάτοικοι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεις χωρίς εμπόδια: Πώς η τεχνολογία ενισχύει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία

10:55ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Mαδούρο φοβάται και αλλάζει συνέχεια κρεβάτια και κινητά - H «στρατιά» με τους Κουβανούς σωματοφύλακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσει» σήμερα και αύριο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

11:58LIFESTYLE

Ο Τζάστιν Τριντό «επιβεβαιώνει» τη σχέση με την Κέιτι Πέρι σε «τρελή» ανάρτηση

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Έκαναν bullying σε 13χρονη συμμαθήτριά τους – Συνελήφθησαν 3 μαθήτριες γυμνασίου

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία «βόμβα» για το ΣΕΦ: «Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρολόγο, κίνδυνος για τη σωματική μας ασφάλεια»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι αυτή την ώρα στην Αττική

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Έφυγαν τρέχοντας, «ομάδες», αυτή η μάστιγα, «κάηκε» ο Λοβέρδος για τον ανασχηματισμό, η αγωνία για το Ταμείο, αγώνας δρόμου από τις τράπεζες, οι κατασκευαστές που φορτώνουν ρευστότητα και το στοίχημα των εκταμιεύσεων

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron - Live η πορεία της: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Οι «κόκκινες» περιοχές

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών, τα ντιλ δισεκατομμυρίων και ο... Γκάντι

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa σε ηλικία 75 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Mortal Kombat»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνδυνος να υπερχειλίσει ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα – Μήνυμα 112

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πάνω από 70.000 κεραυνοί έως το πρωί της Παρασκευής– Πού έριξε το περισσότερο νερό

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι σε όλη την Αττική - Βίντεο πολιτών στα social media

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα: Ηφαιστειακή έκρηξη εξάπλωσε τον Μαύρο Θάνατο σε όλη την Ευρώπη

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ