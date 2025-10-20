Ληστεία στο Λούβρο: Επική ανακοίνωση Πιερικού, δίνει… άλλοθι στον διαιτητή - «Έκλεβε τον ιδρώτα μας»

Η είδηση της μεγάλης ληστείας στο Λούβρο κυριαρχεί σ’ όλον τον κόσμο τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, πλέον, viral έχει γίνει και ο Πιερικός με την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τον αγώνα με την ΑΕ Αλεξάνδρειας, εξαπολύοντας επίθεση στον διαιτητή.

Όπως αναφέρεται από την ομάδα της Κατερίνης, ο ρέφερι του παιχνιδιού, Άγγελος Τσάνης δεν σχετίζεται με τη ληστεία στο Λούβρο, αφού «έκλεβε» τον ιδρώτα των παικτών του Πιερικού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μήνυμα προς τις Αρχές και την Αστυνομία του Παρισιού:

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Άγγελος Τσάνης δεν σχετίζεται με τη ληστεία κοσμημάτων στον Λούβρο!

Έχει άλλοθι, βρίσκονταν στην Κατερίνη, όπου «έκλεψε» τον κόπο και τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών του Πιερικού!».

Διαβάστε επίσης