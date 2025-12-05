Cloudflare Outage: Προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς υπηρεσίες - Εκτός λειτουργίας Canvas και Zoom

Σοβαρή διαταραχή στις υπηρεσίες της Cloudflare σημειώνεται τις τελευταίες ώρες, με την εταιρεία να ανακοινώνει επίσημα ότι διερευνά προβλήματα στο Cloudflare Dashboard και στα σχετικά APIs.

Η δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα πολλά sites και εφαρμογές που βασίζονται στην πλατφόρμα να εμφανίζουν σφάλματα ή να είναι προσωρινά μη διαθέσιμα. Η τελευταία ενημέρωση για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Cloudflare δημοσιεύτηκε πριν από λίγο με την εταιρεία να αναφέρει ότι «συνεχίζει να διερευνά το ζήτημα».

Η τελευταία ενημέρωση της Cloudfare

Παρότι δεν πρόκειται για πλήρη κατάρρευση, αρκετοί χρήστες στα social media - κυρίως στο Χ - αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης, με το Canvas και το Zoom να παρουσιάζουν προσωρινή αστάθεια.

Şu an cloudflare'den dolayı zoom uygulaması tamamı ile çökmüş gözüküyor. Aynı sorunu yaşayanlar var mı? Bu baya can sıkmaya başladı. pic.twitter.com/vcgC78WUFd — Taylan Demirkaya (@taylandemirkaya) December 5, 2025

Η Cloudflare ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προγραμματισμένη συντήρηση στο datacenter της στο Detroit (DTW) μέχρι τις 13:00 UTC (15:00 ώρα Ελλάδος). Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή προσωρινές διακοπές, καθώς μέρος της κίνησης αναδρομολογείται. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τις αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης.

Ωστόσο, οι περισσότερες πλατφόρμες που εμφάνιζαν δυσλειτουργίες δείχνουν να έχουν επανέλθει και να λειτουργούν κανονικά, κάτι που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα βαίνει προς σταθεροποίηση.

