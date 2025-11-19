«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα

Πίσω από κάθε κλικ, κάθε συναλλαγή και κάθε μήνυμα κρύβεται ένα μικρό σύμπαν εταιρειών που απευθύνονται μόνον σε άλλες επιχειρήσεις, δεν διαφημίζονται, δεν έχουν εφαρμογές στα κινητά - και γι’ αυτό παραμένουν «αόρατες»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα
Χθες Τρίτη, το πρωί, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη επιχείρησαν να μπουν σε ιστοσελίδες ή διαδικτυακές εφαρμογές που επισκέπτονται κάθε ημέρα, όπως το X, το chatgpt και πολλές ακόμη, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν έφταιγε το WiFi τους. Δεν έφταιγε ούτε η εταιρεία που πληρώνουν κάθε μήνα για να έχουν internet, αλλά ούτε και η «τύχη». Έφταιγε μια άγνωστη στο ευρύ κοινό εταιρεία, η Cloudflare, που ελέγχει αθόρυβα το 20% της παγκόσμιας κίνησης.

Και δεν είναι μόνη της. Μόλις 29 μέρες πριν, η Amazon AWS είχε κάνει ακριβώς το ίδιο. Αυτή είναι η ιστορία των «αόρατων γιγάντων» που κρατάνε στα χέρια τους το κουμπί on/off του παγκόσμιου διαδικτύου – και κανείς σχεδόν δεν τις ξέρει.

g6deii3wuaa9uzx.jpg

Το πρωί της 18ης Νοεμβρίου 2025, εκατομμύρια άνθρωποι προσπάθησαν να ανοίξουν το X, το ChatGPT, το Spotify ή ακόμη και την εφαρμογή του μετρό - και είδαν το ίδιο: Τίποτα δεν «φόρτωνε». Το ίντερνετ έμοιαζε να «σβήνει» απότομα. Η αιτία εντοπίστηκε στην Cloudflare, μια εταιρεία που οι περισσότεροι δε γνωρίζουν καν, αλλά βρίσκεται στη βάση τεράστιου μέρους της παγκόσμιας διαδικτυακή κυκλοφορίας. Μια δυσλειτουργία που δεν γνωρίζουμε εάν ήταν επίθεση - κάτι που με δυσκολία θα παραδεχόταν μια εταιρεία υπεύθυνη για την ασφάλεια άλλων εταιρειών - ή κάποια τεχνική αστοχία μπλόκαρε το μέρος του δικτύου της, παρασύροντας υπηρεσίες από κοινωνικά δίκτυα μέχρι gaming και streaming. Ακόμη και το Downdetector, ένας οργανισμός αφιερωμένος στο να βρίσκει ποιο κομμάτι του διαδικτύου έχει πρόβλημα «έπεσε», γεγονός εξαιρετικά σπάνιο.

g6cwjyxxgaadk-z.jpg

Μόλις πριν από έναν μήνα, στις 20 Οκτωβρίου, είχε σημειωθεί αντίστοιχη κατάρρευση στην Amazon Web Services. Ένα μικρό bug σε αυτοματισμό DNS στην περιοχή US-East-1 αρκούσε για να δημιουργήσει 15 ώρες αναστάτωσης, 17 εκατομμύρια αναφορές δυσλειτουργιών και μια αλυσίδα εφαρμογών που έπαψαν να λειτουργούν. Χώροι εργασίας, ψηφιακά καταστήματα, υπηρεσίες streaming, όλα πάγωσαν.

Τα δύο περιστατικά δεν έδειξαν μόνο τεχνικές αδυναμίες. Έδειξαν ρωγμές σε ένα θεμέλιο που παραμένει αθέατο, αλλά στηρίζει όλη τη σύγχρονη ζωή.

Οι αόρατες εταιρείες που κρατούν τον κόσμο online

Πίσω από κάθε κλικ, κάθε συναλλαγή και κάθε μήνυμα κρύβεται ένα μικρό σύμπαν εταιρειών που λειτουργούν αποκλειστικά B2B δηλαδή απευθύνονται μόνον σε άλλες επιχειρήσεις. Δεν απευθύνονται στο κοινό. Δεν διαφημίζονται. Δεν έχουν εφαρμογές στα κινητά. Και γι’ αυτό παραμένουν αόρατες. Όμως αυτές είναι που κρατούν το ίντερνετ όρθιο.

Το οικοσύστημα αυτό χωρίζεται σε τέσσερις κρίσιμες κατηγορίες:

CDNs - το στρώμα που κάνει το διαδίκτυο γρήγορο και ανθεκτικό

Τα δίκτυα διανομής περιεχομένου επιταχύνουν κάθε φόρτωση, προστατεύουν από επιθέσεις και συχνά λειτουργούν ως φράχτης ασφαλείας.

Cloudflare Το μεγαλύτερο edge δίκτυο παγκοσμίως. Διαχειρίζεται ταχύτητα, caching, DNS και προστασία από επιθέσεις. Σήμερα η κατάρρευσή του «έριξε» το X, το ChatGPT, το Discord και πολλές ακόμη πλατφόρμες.

Akamai: Υποστηρίζει streaming και εταιρική ασφάλεια. Διακινεί περίπου το 30% του παγκόσμιου web traffic. Μεταδίδει κολοσσιαία γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Fastly: Ειδικεύεται στη διανομή περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Το χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως Pinterest και New York Times.

cdn.jpg

Πάροχοι cloud - Η «ντουλάπα» όπου ζει ο μισός ψηφιακός κόσμος

Εκεί φιλοξενούνται εφαρμογές, βάσεις δεδομένων και υποδομές AI.

Amazon AWS: Καλύπτει περίπου το 31% του παγκόσμιου cloud. Η βλάβη της US-East-1 τον Οκτώβριο μπλόκαρε χιλιάδες υπηρεσίες για πάνω από μισή μέρα.

Microsoft Azure: Κρίσιμο για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και για πλατφόρμες όπως το Xbox Live.

Google Cloud: Η βάση μεγάλου μέρους της AI και του οικοσυστήματος του YouTube.

managed-cloud-services.jpg

DNS - Ο μηχανισμός που λέει στο διαδίκτυο «πού να πάει»

Το DNS μετατρέπει κάθε domain σε IP. Με απλά λόγια λειτουργεί ως «διευθυνσιολόγιο» του διαδικτύου λέγοντας σε κάθε υπολογιστή που πρέπει να πάει για να πάρει αυτό που θέλει ή χρειάζεται. Αν σταματήσει, ολόκληρο το διαδίκτυο μπερδεύεται.

Google Public DNS: Απαντά σε δισεκατομμύρια αιτήματα καθημερινά.

Verisign: Ο μονοπωλιακός διαχειριστής των .com και .net. Θεμέλιο της παγκόσμιας διευθυνσιοδότησης.

how-dns-works.jpg

Backbone - Τα υποθαλάσσια καλώδια που ενώνουν 200+ χώρες

Είναι η «καλωδίωση» του κόσμου.

AT&T και Lumen: Συντηρούν τις κεντρικές διασυνδέσεις και γραμμές που επιτρέπουν σε χώρες να επικοινωνούν.

Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν έναν κοινό χαρακτηριστικό: Παράγουν δισεκατομμύρια, κι όμως το κοινό δεν γνωρίζει καν τα ονόματά τους. Μέχρι να πέσουν.

backbone.jpg

Αποκέντρωση τώρα;

Οι τελευταίες διακοπές έδειξαν ότι η υπερσυγκέντρωση δύναμης σε ελάχιστους παρόχους αποτελεί σοβαρό ρίσκο. Αν χαθεί ένας κόμβος, παράγεται ένα τσουνάμι που μπορεί να παρασύρει ολόκληρη την παγκόσμια υποδομή.

Οι βλάβες Cloudflare και AWS λειτούργησαν σαν καμπανάκι. Μπροστά σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες διακοπές, η συζήτηση για το πώς θα γίνει το διαδίκτυο πιο ανθεκτικό έχει ανοίξει ξανά. Όσοι βρίσκονται στον χώρο επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν να βασίζονται σε έναν μόνο πάροχο. Να μοιράζουν το φορτίο σε περισσότερα CDNs, περισσότερα cloud, περισσότερες γεωγραφικές περιοχές. Η σημερινή εξάρτηση από κόμβους όπως το US-East-1 της AWS δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να «σπάσει» μια ολόκληρη ήπειρος από μια και μόνο δυσλειτουργία.

Την ίδια ώρα, κυβερνήσεις εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν την ψηφιακή υποδομή όπως αντιμετωπίζουν το ρεύμα ή το νερό: Ως κρίσιμο δημόσιο αγαθό. Αυτό σημαίνει εποπτεία, υποχρεωτικές εφεδρείες και σαφείς κανόνες λειτουργίας για παρόχους που μέχρι σήμερα δουλεύουν στο παρασκήνιο χωρίς αντίστοιχο έλεγχο.

Παράλληλα, κερδίζουν έδαφος ιδέες που στηρίζονται στην αποκέντρωση των υποδομών του διαδικτύου. Edge computing, κατανεμημένα πρωτόκολλα όπως το IPFS και λύσεις ανοικτού κώδικα που περιορίζουν την εξάρτηση από λίγους γίγαντες. Δεν πρόκειται για εύκολη μετάβαση, αλλά δείχνει μια κατεύθυνση που μπορεί να «σπάσει» τη μονολιθική δομή που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία.

