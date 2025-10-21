Amazon: Πώς ένα… κοινό λάθος προκάλεσε το μπλακ άουτ στο AWS που «έριξε» το διαδίκτυο

Από ένα σφάλμα DNS φαίνεται ότι προκλήθηκε η μεγάλη διακοπή λειτουργίας της Amazon Web Services στο παλαιότερο και μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόσβαση των χρηστών του διαδικτύου σε εκατοντάδες πλατφόρμες, από ιστοτόπους τραπεζών και το Reddit έως το Snapchat, το πρωί της Δευτέρας (20/10).

Ιστοσελίδες όπως το Snapchat, το Reddit και το Venmo, που χρησιμοποιούν την AWS για φιλοξενία διακομιστών και παροχή περιεχομένου, επηρεάστηκαν για πολλές ώρες, όπως συνέβη και με παιχνίδια όπως τα Roblox, Wordle και Fortnite.

Βάσει της σελίδας κατάστασης υπηρεσιών της AWS, η διακοπή προέκυψε έπειτα από σφάλμα στο Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου στο εργοστάσιο δεδομένων της Amazon στη βόρεια Βιρτζίνια, που βρίσκεται σε αυτό που είναι γνωστό ως «Λεωφόρος Κέντρων Δεδομένων», όπου βρίσκονται εκατοντάδες κτήρια.

Στις 18:53 ώρα Ανατολικής Ακτής (01:53 της 21ης Οκτωβρίου ώρα Ελλάδος), ενημέρωση στον Πίνακα Υγείας της AWS ανέφερε ότι η διακοπή είχε επιλυθεί περίπου μία ώρα νωρίτερα και όλες οι 142 υπηρεσίες που ήταν εκτός λειτουργίας, λειτουργούν ξανά.

Σύμφωνα με το Cloudflare, δίκτυο προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και κακόβουλα λογισμικά, το DNS είναι ουσιαστικά το σύστημα μετάφρασης του διαδικτύου από ονόματα σε αριθμούς, το οποίο μεταφράζει το όνομα τομέα που πληκτρολογείτε στο πρόγραμμα περιήγησης σε ανθρώπινη γλώσσα, σε μία διεύθυνση IP που επικοινωνεί με τον διακομιστή σε γλώσσα φιλική προς τη μηχανή.

Αν το DNS δεν λειτουργεί, η αναζήτηση διαρκεί υπερβολικά πολύ και ένας ιστότοπος μπορεί να λήξει χρονικά. Για τους χρήστες, μπορεί επίσης να φαίνεται σαν η ιστοσελίδα που αναζητούν να μην υπάρχει πλέον ή απλώς να μην μπορεί να βρεθεί.

Μετά την αποτυχία του DNS, ακολούθησε «ντόμινο» άλλων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων με την υπηρεσία cloud, που δρομολογεί την κίνηση μεταξύ διακομιστών. Αυτό επηρέασε τις υπηρεσίες της AWS.

Εκατομμύρια επιχειρήσεις βασίζονται στην AWS και οι μόνοι δύο άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους παρόμοιας κλίμακας είναι η Azure της Microsoft και η Cloud Platform της Google.

Παρ’ ότι είναι σύνηθες οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το DNS, λόγω της εμβέλειας της AWS, η κλίμακα της διακοπής που παρατηρήθηκε τη Δευτέρα είναι σπάνια.

Άλλοι μεγαλύτεροι πάροχοι cloud έχουν επίσης υποστεί διακοπές σχετικές με το DNS, τα τελευταία χρόνια. Το 2021, η Azure υπέστη διακοπή DNS λόγω αύξησης της κυκλοφορίας, όπως και η Akamai Edge λόγω σφάλματος στο σύστημα. Τον Ιούλιο, ο επιλυτής DNS της Cloudflare είχε διακοπή, για την οποία η εταιρεία ανέφερε ότι προκλήθηκε από «εσωτερική κακή διαμόρφωση».

Η βόρεια Βιρτζίνια, όπου σημειώθηκε η βλάβη, αποτελεί κοινό σημείο για κέντρα δεδομένων.

Από το 2023, τα κέντρα δεδομένων στη Βιρτζίνια χρησιμοποιούν το 1/4 της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας της πολιτείας και οι κάτοικοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι κατασκευές θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής τους, παρά τα υποσχόμενα φορολογικά έσοδα.

Η Amazon δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Business Insider για σχολιασμό.

