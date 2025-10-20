Τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του AWS και την κατάρρευση του διαδικτύου

Η παγκόσμια αναταραχή ανέδειξε τον κίνδυνο της εξάρτησης από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών

Newsbomb

Τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του AWS και την κατάρρευση του διαδικτύου

Το κέντρο δεδομένων της Amazon Web Services φαίνεται τη νύχτα, στο Boardman

AP/Jenny Kane
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερες από 1.000 εταιρίεςκαι εκατομμύρια χρήστες επλήγησαν από την πρωτοφανή διακοπή της Amazon Web Services (AWS).

Προβλήματα είδαν μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Snapchat και το Reddit, σε τράπεζες όπως η Lloyds και η Halifax, και σε παιχνίδια όπως το Roblox και το Fortnite.

Ο αμερικανός κολοσσός AWS παρέχει εργαλεία και υπολογιστές που επιτρέπουν την λειτουργία περίπου του ενός τρίτου του διαδικτύου, προσφέρει χώρο αποθήκευσης και διαχείριση βάσεων δεδομένων, απαλλάσσει τις εταιρείες από την ανάγκη συντήρησης των δικών τους δαπανηρών εγκαταστάσεων και επίσης συνδέει την κυκλοφορία με αυτές τις πλατφόρμες.

Αλλά σήμερα όλα πήγαν στραβά, και σύμφωνα με το BBC, ήταν ένα συνηθισμένο είδος διακοπής λειτουργίας γνωστό ως σφάλμα Συστήματος Ονομάτων Τομέα (DNS), που προκάλεσε όμως πολλά προβλήματα.

Όταν κάποιος πατάει μια εφαρμογή ή κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο, η συσκευή του ουσιαστικά στέλνει ένα αίτημα για σύνδεση σε αυτήν την υπηρεσία.

Το DNS υποτίθεται ότι λειτουργεί σαν χάρτης και σήμερα η AWS έχασε τον προσανατολισμό της.

Γιατί είχε τέτοιο αντίκτυπο;

Αυτά τα σφάλματα συμβαίνουν για διάφορους λόγους.

Συνήθως πρόκειται για πρόβλημα συντήρησης ή για βλάβη διακομιστή. Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, σε εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων κάπου ή, σε ακραίες περιπτώσεις, σε κυβερνοεπίθεση - αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο.

Η AWS δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη στο τεράστιο, παλαιότερο και μεγαλύτερο εργοστάσιο κέντρου δεδομένων της στη Βόρεια Βιρτζίνια.

Μια ομάδα ειδικών δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα παράδειγμα των κινδύνων που εγκυμονεί το να βάζεις όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι όσον αφορά έναν πάροχο υπηρεσιών - η AWS είναι ένας γίγαντας και εκατομμύρια επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτήν.

Και έχουν δίκιο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στην τεράστια κλίμακα που παρέχει η κυρίαρχη AWS.

Υπάρχουν μόνο δύο κύριοι ανταγωνιστές στην πραγματικότητα, και οι δύο είναι άλλοι αμερικανικοί γίγαντες: το Azure της Microsoft και το Cloud Platform της Google.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να δημιουργήσουν τις δικές τους υποδομές και να εξαρτώνται λιγότερο από τις ΗΠΑ για υπηρεσίες cloud - ενώ άλλοι λένε ότι είναι πολύ αργά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δρομέας πάλεψε με την αρκούδα για να σωθεί - Με ένα δάγκωμα διέλυσε το χέρι του

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Κωνσταντοπούλου-Χρυσοχοΐδη για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν δέχτηκε στο Ελιζέ τον Σαρκοζί λίγες ώρες πριν μπει στη φυλακή

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γιαγιά και εγγονή χορεύουν και κλέβουν τις εντυπώσεις

21:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του AWS και την κατάρρευση του διαδικτύου

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η αλλαγή ώρας συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις; Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Μήνυμα από τον Τζιμπρίλ Σισέ σε Ράφα Μπενίτεθ - «Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε έρχονται οι μεγάλες εκπτώσεις - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Λήστεια στον Λούβρο: Γιατί δεν ήταν ασφαλισμένα τα έργα τέχνης;

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική επίθεση του συνεργού σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Η μελανή σελίδα του Λούβρου: Όταν έκλεψαν τη Μόνα Λίζα και δεν το κατάλαβε κανείς για 24 ώρες

20:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στη νέα εποχή - Ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μεντιλίμπαρ: «Να τα κάνουμε όλα σωστά και η Μπαρτσελόνα να είναι σε κακή μέρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική επίθεση του συνεργού σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γιαγιά και εγγονή χορεύουν και κλέβουν τις εντυπώσεις

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παρέμβαση Μητσοτάκη την Τρίτη

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ