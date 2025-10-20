Τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του AWS και την κατάρρευση του διαδικτύου

Το κέντρο δεδομένων της Amazon Web Services φαίνεται τη νύχτα, στο Boardman

Περισσότερες από 1.000 εταιρίεςκαι εκατομμύρια χρήστες επλήγησαν από την πρωτοφανή διακοπή της Amazon Web Services (AWS).

Προβλήματα είδαν μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Snapchat και το Reddit, σε τράπεζες όπως η Lloyds και η Halifax, και σε παιχνίδια όπως το Roblox και το Fortnite.

Ο αμερικανός κολοσσός AWS παρέχει εργαλεία και υπολογιστές που επιτρέπουν την λειτουργία περίπου του ενός τρίτου του διαδικτύου, προσφέρει χώρο αποθήκευσης και διαχείριση βάσεων δεδομένων, απαλλάσσει τις εταιρείες από την ανάγκη συντήρησης των δικών τους δαπανηρών εγκαταστάσεων και επίσης συνδέει την κυκλοφορία με αυτές τις πλατφόρμες.

Αλλά σήμερα όλα πήγαν στραβά, και σύμφωνα με το BBC, ήταν ένα συνηθισμένο είδος διακοπής λειτουργίας γνωστό ως σφάλμα Συστήματος Ονομάτων Τομέα (DNS), που προκάλεσε όμως πολλά προβλήματα.

Όταν κάποιος πατάει μια εφαρμογή ή κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο, η συσκευή του ουσιαστικά στέλνει ένα αίτημα για σύνδεση σε αυτήν την υπηρεσία.

Το DNS υποτίθεται ότι λειτουργεί σαν χάρτης και σήμερα η AWS έχασε τον προσανατολισμό της.

Γιατί είχε τέτοιο αντίκτυπο;

Αυτά τα σφάλματα συμβαίνουν για διάφορους λόγους.

Συνήθως πρόκειται για πρόβλημα συντήρησης ή για βλάβη διακομιστή. Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, σε εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων κάπου ή, σε ακραίες περιπτώσεις, σε κυβερνοεπίθεση - αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο.

Η AWS δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη στο τεράστιο, παλαιότερο και μεγαλύτερο εργοστάσιο κέντρου δεδομένων της στη Βόρεια Βιρτζίνια.

Μια ομάδα ειδικών δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα παράδειγμα των κινδύνων που εγκυμονεί το να βάζεις όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι όσον αφορά έναν πάροχο υπηρεσιών - η AWS είναι ένας γίγαντας και εκατομμύρια επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτήν.

Και έχουν δίκιο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στην τεράστια κλίμακα που παρέχει η κυρίαρχη AWS.

Υπάρχουν μόνο δύο κύριοι ανταγωνιστές στην πραγματικότητα, και οι δύο είναι άλλοι αμερικανικοί γίγαντες: το Azure της Microsoft και το Cloud Platform της Google.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να δημιουργήσουν τις δικές τους υποδομές και να εξαρτώνται λιγότερο από τις ΗΠΑ για υπηρεσίες cloud - ενώ άλλοι λένε ότι είναι πολύ αργά.