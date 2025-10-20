Amazon: Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που «έριξε» πολλές ιστοσελίδες παγκοσμίως

H Amazon Web Services, ο μεγαλύτερος πάροχος cloud του κόσμου, γνωστοποίησε ότι αποκαθίστανται σταδιακά οι υπηρεσίες της, έπειτα από ένα μπλακ άουτ που επηρέασε τη λειτουργία πολλών πελατών της, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και χρηματοοικονομικές πλατφόρμες.

Η AWS προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημα που προκάλεσε τη διακοπή και εντοπίστηκε σε περιφερειακή πύλη στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, αφότου συμπληρώθηκαν 3 ώρες από την πρώτη ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα.

Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να βλέπουν πιο αργές απαντήσεις ή αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων κατά την αποκατάσταση των λειτουργιών, όπως επισημάνθηκε.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα παραμένουν στο διαδικτυακό φόρουμ Reddit αλλά και σε τράπεζες του εξωτερικού.

Πάνω στην υπηρεσία cloud της amazon.com στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος του διαδικτύου, καθώς η εταιρεία ελέγχει περίπου το 1/3 της αγοράς. Οποιαδήποτε διακοπή, επομένως, έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Πολλές εταιρείες που είχαν επηρεαστεί από το πρόβλημα της AWS, γνωστοποίησαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι υπηρεσίες τους έχουν αποκατασταθεί.

Η Coinbase ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τα αποτελέσματα της επιδιόρθωσης. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity και η βρετανική φορολογική αρχή HMRC ανέφεραν επίσης ότι αντιμετωπίστηκε η διακοπή που «έριξε» τις ιστοσελίδες τους.

Λιγότερα είναι, επίσης, τα παράπονα χρηστών για τις υπηρεσίες της Amazon, συμπεριλαμβανομένων του Alexa και του συστήματος οικιακής ασφάλειας Ring.

Διαβάστε επίσης