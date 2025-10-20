Εκτός λειτουργίας Amazon, Snapchat και πολλές ακόμη εφαρμογές - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες
Τα προβλήματα επικεντρώνονται στη Βιρτζίνια, την παγκόσμια πρωτεύουσα των data centers
Πολλές είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες - μέσα σε αυτές και η μονάδα cloud της Amazon AWS - όπως η Snapchat, Robinhood που τέθηκαν εκτός λειτουργίας, όπως ανέφερε το Downdetector, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.
Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector. Το Venmo της Paypal έχει επίσης «πέσει».
Τα προβλήματα επικεντρώνονται στη Βιρτζίνια, την παγκόσμια πρωτεύουσα των data centers.
