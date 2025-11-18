Συνεχίζεται το χάος στο Ίντερνετ: Έπεσαν X, chatpgt και δεκάδες άλλοι κολοσσοί - Τι συμβαίνει

Κατέρρευσε ένας από τους «κρυφούς στυλοβάτες» του διαδικτύου και μαζί του πλήθος υπηρεσιών

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συνεχίζεται το χάος στο Ίντερνετ: Έπεσαν X, chatpgt και δεκάδες άλλοι κολοσσοί - Τι συμβαίνει

Φώτο Αρχείου - Λάμπες λάβας φαίνονται μέσα από ένα παράθυρο του λόμπι στα κεντρικά γραφεία της Cloudflare στο Σαν Φρανσίσκο, Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022. 

(AP Photo/Eric Risberg, Αρχείο)
Πλήθος ιστοσελίδων αντιμετώπισαν διακοπές στη λειτουργία τους την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN) Cloudflare.

Πολλοί χρήστες που προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημοφιλείς ιστοτόπους, όπως το X, το Facebook , αλλά και chatbots όπως το chatgpt, το grok και το perplexity δεν τα κατάφεραν. Ως μια ειρωνική σύμπτωση ακόμη και ο ιστότοπος παρακολούθησης βλαβών Down Detector δεν ήταν προσβάσιμος σήμερα το πρωί.

Την ίδια ώρα, η Cloudflare ανακοίνωσε αρχικά πως ήταν «ενήμερη για το πρόβλημα», καθώς οι επηρεαζόμενοι χρήστες έβλεπαν ένα μήνυμα για «εσωτερικό σφάλμα διακομιστή στο δίκτυο της Cloudflare». Η εταιρεία ζητούσε επίσης από τους χρήστες «να δοκιμάσουν ξανά σε λίγα λεπτά».

Τι γνωρίζουμε από την Cloudflare

«Η Cloudflare έχει λάβει γνώση και διερευνά ένα ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάζει πολλούς πελάτες», ανέφερε η εταιρεία, καθώς πολλές από τις ιστοσελίδες φαίνονταν να επανέρχονται για λίγο, για να πέσουν ξανά αμέσως μετά.

Αυτό το γεγονός έρχεται μόλις έναν μήνα μετά από αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετώπισε το ένα τρίτο του ίντερνετ, το οποίο βασίζεται στις υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS).

Σε νεότερη ενημέρωση, το δίκτυο τόνισε πως «βλέπουμε τις υπηρεσίες να ανακάμπτουν, αλλά οι πελάτες ενδέχεται να συνεχίσουν να παρατηρούν υψηλότερα από τα κανονικά ποσοστά σφαλμάτων, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης». «Συνεχίζουμε να διερευνούμε το ζήτημα», πρόσθεσε η Cloudflare.

Οι χρήστες του ίντερνετ εξέφρασαν την αγανάκτησή τους στο Reddit, με έναν εξ αυτών να αναρωτιέται: «Έχει πέσει η Cloudflare; Το Twitter (X) κ.λπ. δεν λειτουργεί;». Άλλος απάντησε: «Κι εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα!». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Ήρθα εδώ ειδικά για να δω αν συνέβαινε αυτό. Ποτέ δεν κατάλαβα πόσα πράγματα χρησιμοποιούν το Cloudflare μέχρι που έπεσαν! Αναρωτιέμαι τι το προκάλεσε!».

Όπως σημείωσε η εταιρεία, «οι απαντήσεις στα ερωτήματα των πελατών δεν επηρεάζονται και οι πελάτες μπορούν ακόμα να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω ζωντανής συνομιλίας... ή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης...». «Συνεργαζόμαστε με τον πάροχο τρίτου μέρους μας για να κατανοήσουμε την πλήρη επίπτωση και να μετριάσουμε το πρόβλημα», ανέφεραν.

Γιατί είναι κρίσιμο το Cloudflare

Η Cloudflare δηλώνει ότι την «εμπιστεύονται εκατομμύρια οργανισμοί» παγκοσμίως, καθώς είναι επικεντρωμένη στο να «μπλοκάρει δισεκατομμύρια απειλές στο διαδίκτυο για τους πελάτες της κάθε μέρα».

Στην ουσία, η Cloudflare λειτουργεί ως αντίστροφος διακομιστής μεσολάβησης (reverse proxy) και ως ένα τεράστιο Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου (CDN). Αυτό σημαίνει ότι παρεμβάλλεται ανάμεσα στον χρήστη και τον αρχικό διακομιστή μιας ιστοσελίδας. Όταν κάποιος επισκέπτης ζητάει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, η Cloudflare του παραδίδει αντίγραφα του στατικού περιεχομένου (εικόνες, CSS, JavaScript) από τον πλησιέστερο διακομιστή της, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο φόρτωσης.

Η ύπαρξη ενός παγκόσμιου δικτύου διακομιστών της επιτρέπει να προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα: αν ο αρχικός διακομιστής μιας ιστοσελίδας πέσει, η Cloudflare μπορεί να συνεχίσει να παραδίδει το προσωρινά αποθηκευμένο περιεχόμενο. Κι όμως, η πιο κρίσιμη λειτουργία της είναι η ασφάλεια, παρέχοντας προστασία από κακόβουλες επιθέσεις, κυρίως τις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS), φιλτράροντας την κακόβουλη επισκεψιμότητα προτού αυτή φτάσει στον προορισμό της.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από πέρυσι, «περίπου το 20% του ιστού λειτουργεί μέσω του δικτύου της Cloudflare, εκτός από διαδικτυακούς γίγαντες όπως εφαρμογές για κινητά, APIs, ροές εργασιών τεχνητής νοημοσύνης και εταιρικά δίκτυα». Η εταιρεία έχει εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων περισσότεροι από 221.000 είναι συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένου του 35% των εταιρειών του Fortune 500. Επιπλέον, δήλωσαν πως «μπλόκαραν κατά μέσο όρο 165 δισεκατομμύρια απειλές στον κυβερνοχώρο την ημέρα».

