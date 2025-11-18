«Μπλακ άουτ» στο ίντερνετ: Αποκαταστάθηκαν πλήρως οι υπηρεσίες της Cloudfare

Η Cloudflare αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της μετά από μια διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην αμερικανική εταιρεία διαδικτυακών υποδομών και προκάλεσε επί ώρες παγκόσμια προβλήματα στην προσβασιμότητα σε πολυάριθμους ιστότοπους, και μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του X και της σελίδας πρόσβασης του chatbot, ChatGPT.

«Καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε νωρίτερα η Cloudflare, προσθέτοντας ότι «αυτό προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρεία τόνισε ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα».

Οι αναφορές για προβλήματα με το Cloudflare μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 ώρα Ελλάδας από μια κορύφωση άνω των 11.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε X, ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», Canva, X, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Downdetector.

Γιατί είναι κρίσιμη η Cloudflare

Η Cloudflare είναι μια πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές. Η αμερικανική εταιρεία τονίζει ότι χειρίζεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο.

Στην ουσία, η Cloudflare λειτουργεί ως αντίστροφος διακομιστής μεσολάβησης (reverse proxy) και ως ένα τεράστιο Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου (CDN). Αυτό σημαίνει ότι παρεμβάλλεται ανάμεσα στον χρήστη και τον αρχικό διακομιστή μιας ιστοσελίδας. Όταν κάποιος επισκέπτης ζητάει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, η Cloudflare του παραδίδει αντίγραφα του στατικού περιεχομένου (εικόνες, CSS, JavaScript) από τον πλησιέστερο διακομιστή της, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο φόρτωσης.

Η ύπαρξη ενός παγκόσμιου δικτύου διακομιστών της επιτρέπει να προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα: αν ο αρχικός διακομιστής μιας ιστοσελίδας πέσει, η Cloudflare μπορεί να συνεχίσει να παραδίδει το προσωρινά αποθηκευμένο περιεχόμενο. Κι όμως, η πιο κρίσιμη λειτουργία της είναι η ασφάλεια, παρέχοντας προστασία από κακόβουλες επιθέσεις, κυρίως τις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS), φιλτράροντας την κακόβουλη επισκεψιμότητα προτού αυτή φτάσει στον προορισμό της.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από πέρυσι, «περίπου το 20% του ιστού λειτουργεί μέσω του δικτύου της Cloudflare, εκτός από διαδικτυακούς γίγαντες όπως εφαρμογές για κινητά, APIs, ροές εργασιών τεχνητής νοημοσύνης και εταιρικά δίκτυα». Η εταιρεία έχει εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων περισσότεροι από 221.000 είναι συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένου του 35% των εταιρειών του Fortune 500. Επιπλέον, δήλωσαν πως «μπλόκαραν κατά μέσο όρο 165 δισεκατομμύρια απειλές στον κυβερνοχώρο την ημέρα».

