Cloudflare: Απογοητεύσαμε τους πελάτες μας, ζητάμε συγγνώμη - Η απολογία μετά την κατάρρευση

Όλο και συχνότερες δείχνουν να γίνονται οι παγκόσμιες διακοπές του διαδικτύου, καθώς σήμερα κατέρρευσε η εταιρεία υποδομής Διαδικτύου, Cloudflare, ρίχνοντας «μαύρο» σε X και ChatGPT, αλλά και πολλές ιστοσελίδες.

Στην αρχική σελίδα όπου επιχειρούσε να εισέλθει ένας χρήστης εμφανιζόταν ένα μήνυμα που λέει ότι το πρόβλημα είναι με τον εσωτερικό διακομιστή, λόγω ενός "σφάλματος" που προέρχεται από το Cloudflare.

Υπό το βάρος του παγκόσμιου χάους που προκλήθηκε, η εταιρία μέσω του διευθυντή Τεχνολογίας (CTO) της Cloudflare, Ντέιν Κνεχτ, απολογήθηκε ζητώντας συγγνώμη, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Δεν θα μασήσω τα λόγια μου: νωρίτερα σήμερα απογοητεύσαμε τους πελάτες μας και το ευρύτερο Διαδίκτυο όταν ένα πρόβλημα στο @Cloudflare επηρέασαν μεγάλες ποσότητες κίνησης που βασίζονται σε εμάς. Οι ιστότοποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που βασίζονται στο Cloudflare εξαρτώνται από το αν είμαστε διαθέσιμοι και ζητώ συγγνώμη για τον αντίκτυπο που προκαλέσαμε. Η διαφάνεια σχετικά με το τι συνέβη έχει σημασία και σκοπεύουμε να μοιραστούμε μια ανάλυση με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγες ώρες. Εν ολίγοις, ένα λανθάνον σφάλμα σε μια υπηρεσία που υποστηρίζει την ικανότητα μετριασμού του bot άρχισε να καταρρέει μετά από μια αλλαγή ρουτίνας διαμόρφωσης που κάναμε. Αυτό οδήγησε σε ευρεία υποβάθμιση του δικτύου μας και άλλων υπηρεσιών. Αυτό δεν ήταν επίθεση. Αυτό το ζήτημα, ο αντίκτυπος που προκάλεσε και ο χρόνος επίλυσης είναι απαράδεκτο. Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί, αλλά ξέρω ότι προκάλεσε πραγματικό πόνο σήμερα. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας είναι αυτό που εκτιμούμε περισσότερο και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την κερδίσουμε ξανά.»