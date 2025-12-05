Πέθανε ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa σε ηλικία 75 ετών

Ο ηθοποιός Cary-Hiroyuki Tagawa ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την τελετή έναρξης του 35ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας στη Ρωσία, στις 20 Ιουνίου 2013.

Ο Cary-Hiroyuki Tagawa, ηθοποιός γεννημένος στο Τόκιο, γνωστός για τους ρόλους του στην ταινία «Mortal Kombat» και στην τηλεοπτική σειρά «The Man in the High Castle», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Ο Tagawa πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια από επιπλοκές λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη η μάνατζέρ του, Margie Weiner.

«Ο Cary ήταν μια σπάνια ψυχή: γενναιόδωρος, γεμάτος στόχους και απίστευτα αφοσιωμένος στην τέχνη του», είπε η Margie Weiner. «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον αγαπούσαν».

Ποιος ήταν ο Cary-Hiroyuki Tagawa

Η δεκαετής καριέρα του Cary-Hiroyuki Tagawa στον κινηματογράφο και την τηλεόραση ξεκίνησε το 1987, όταν εμφανίστηκε στην οσκαρική ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Ο τελευταίος αυτοκράτορας». Από τότε, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «Περλ Χάρμπορ», «Ο πλανήτης των πιθήκων» και «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Προσωπική εκδίκηση».

Ο Tagawa μεγάλωσε κυρίως στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, ενώ ο πατέρας του, που γεννήθηκε στη Χαβάη, είχε τοποθετηθεί σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις της ηπειρωτικής Αμερικής. Έζησε για κάποιο διάστημα στο Χονολουλού και στο νησί Καουάι της Χαβάης.

Ο πατέρας του Tagawa γνώρισε τη μητέρα του ενώ ήταν τοποθετημένος στην Ιαπωνία, όπως είχε πει ο Tagawa στο Honolulu Magazine το 2004.

Η μητέρα του, Ayako, ήταν ηθοποιός σε θέατρα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την εβδομαδιαία εφημερίδα Midweek της Χονολουλού. Ο Tagawa είπε ότι η μητέρα του του ζήτησε να μην ασχοληθεί με την υποκριτική, επειδή δεν υπήρχαν πολλοί καλοί ρόλοι για Ασιάτες.

Τελικά ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός σε ηλικία 36 ετών, αφού είχε εργαστεί ως οδηγός λιμουζίνας, οδηγός φορτηγού και φωτορεπόρτερ, όπως είπε.

«Τα καλά νέα για τους Ασιάτες ηθοποιούς και το Χόλιγουντ είναι ότι η κατάσταση είναι καλύτερη από ποτέ, αλλά τα κακά νέα είναι ότι δεν έχει αλλάξει και πολύ», είχε πει στο Midweek το 2005. «Οι ευκαιρίες δεν έχουν αυξηθεί και πολύ, αλλά εμπορικά υπάρχει μεγαλύτερη προβολή».