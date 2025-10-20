Ληστεία στο Λούβρο: Τι θα απογίνουν τα κλεμμένα κοσμήματα; Ειδικός προβλέπει την τύχη τους

Για τη Ζουλιάν Ντελσόλ, ειδικό σε κοσμήματα, γεμολογία και μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ειδικών Τέχνης (FNEPSA), με την οποία επικοινώνησε η Le Figaro - τα «ανεκτίμητα» κομμάτια που εκλάπησαν από το Μουσείο του Λούβρου, θα δυσκολευτούν να βρουν αγοραστές στην νόμιμη αγορά.

«Είναι πολύ γνωστά, πολύ καλά τεκμηριωμένα, πολύ εύκολα ανιχνεύσιμα», τονίζει. «Η αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή του μετάλλου: κουβαλούν μια ιστορία. Και αυτό ακριβώς τα καταδικάζει. Αν επανεμφανιστούν, θα είναι σε μη αναγνωρίσιμη μορφή».

Σύμφωνα με την ειδικό, μόνο ένα σενάριο είναι αξιόπιστο: η αποσυναρμολόγηση. «Οι πέτρες θα αποσυναρμολογηθούν, τα μέταλλα θα λιώσουν, οι όγκοι θα μειωθούν και τα μεγέθη θα αλλάξουν», εξηγεί. «Αναπόφευκτα, θα χάσουν αξία». Όσο για το πλαίσιο της αγοράς, δεν λειτουργεί υπέρ των ερευνητών: «Με τον χρυσό πάνω από 110 ευρώ ανά γραμμάριο», η απληστία αυξάνεται.

«Μετά την πανδημία Covid και τις τρέχουσες γεωπολιτικές συγκρούσεις, η τιμή του χρυσού είναι πολύ υψηλή. Αν δεν τα βρούμε γρήγορα, αυτά τα κομμάτια θα φύγουν από την Ευρώπη πολύ γρήγορα», προειδοποιεί.

Σε αυτό το στάδιο, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν τα μέταλλα έχουν ήδη φύγει από τη Γαλλία ή σε ποιον προορισμό μπορεί να σταλούν. Ωστόσο, σύμφωνα με μια μελέτη του καναδικού ομίλου IMPACT, ειδικού στην ιχνηλασιμότητα των φυσικών πόρων, η Ινδία, όπου γίνεται η επανάτηξη μεγάλων όγκων χρυσού, είναι ένας από τους κύριους κόμβους λαθρεμπορίου: η χώρα απορροφά, επεξεργάζεται και επανεξάγει το μέταλλο σε μαζική κλίμακα, διευκολύνοντας τη «νομιμοποίηση» χρυσού αμφίβολης προέλευσης.

