Κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο: Από τον Βιντσέντσο Περούτζια στους 4 «φαντομάδες»

Πώς εισέβαλαν οι κλέφτες στο μουσείο του Λούβρου, τι έκλεψαν και τι αναμένεται να συμβεί στη συνέχεια

Κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο: Από τον Βιντσέντσο Περούτζια στους 4 «φαντομάδες»

Aστυνομικοί έξω από το Μουσείο του Λούβρου

REUTERS
Το Λούβρο, το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, έκλεισε ξαφνικά χθες μετά από μια διάρρηξη στην γκαλερί Apollon, την έδρα των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος - στο πλαίσιο μίας θρασύτατης τολμηρής ληστείας που έγινε σε ώρα αιχμής και είχε ως αποτέλεσμα να κάνουν «φτερά» ανεκτίμητα ναπολεόντεια κοσμήματα.

Καθώς η γαλλική αστυνομία αναζητά τους κλέφτες που αφαιρεσαν οκτώ ανεκτίμητα κοσμήματα, τίθενται ερωτήματα για το πώς το έκαναν και πώς θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά τέτοια αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός κολιέ που έδωσε ο Ναπολέων στη σύζυγό του.

Πώς εισέβαλαν οι κλέφτες στο Λούβρο;

Σε μια άκρως επαγγελματική έφοδο, τέσσερις κλέφτες με μάσκες σταμάτησαν έξω από το Λούβρο σε έναν δρόμο κατά μήκος του Σηκουάνα. Περίπου στις 9:30 π.μ. - μισή ώρα αφότου οι επισκέπτες άρχισαν να εισέρχονται στο μουσείο - οι κλέφτες βρίσκονταν στη νότια πλευρά του κτιρίου, σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό και μια επεκτεινόμενη σκάλα, που ανέβαινε σε ένα παράθυρο μπαλκονιού του δεύτερου ορόφου.

louvre1.jpg
A basket lift used by thieves is seen at the Louvre museum Sunday Oct.19, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull)

Εισέβαλαν χρησιμοποιώντας έναν τροχό και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία, ανέφεραν οι αρχές. Έσπασαν γυάλινες προθήκες, αρπάζοντας τα κοσμήματα, αλλά καθώς οι συναγερμοί στο μουσείο χτύπησαν ειδοποιώντας τους φρουρούς, οι ληστές έφυγαν γρήγορα, διαφεύγοντας με μοτοσικλέτες. Όλο το περιστατικό διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νιουνέζ, ο οποίος είπε ότι η ληστεία ήταν έργο «μιας έμπειρης ομάδας που είχε σαφώς εντοπίσει την τοποθεσία».

Τι κλάπηκε από το Λούβρο και τι έμεινε πίσω;

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι κλάπηκαν οκτώ κομμάτια - αλλά όχι το εξαιρετικά πολύτιμο στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο οι κλέφτες έριξαν φεύγοντας βιαστικά. Έχασαν επίσης το διαμάντι Regent, το οποίο εκτιμήθηκε από τον Sotheby's σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια.

diamonds.jpg

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι -το μεγαλύτερο της συλλογής, άνω των 140 καρατίων- δε συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα. To διαμάντι Regent λέγεται και «καταραμένο», αφού όσοι το είχαν στην κατοχή τους δεν είχαν καλό τέλος.

Τα άλλα κλεμμένα κομμάτια περιλαμβάνουν μια τιάρα, σκουλαρίκια και ένα κολιέ με ζαφείρι από το σετ κοσμημάτων της Βασίλισσας Mαρία Αμαλίας και της Βασίλισσας Ορτάνς, καθώς και κοσμήματα από το σετ της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας. Φυλάχτηκαν στην γκαλερί Apollon, που χτίστηκε το 1661 από τον Λουδοβίκο ΙΔ΄. Η αίθουσα, γεμάτη με φύλλα χρυσού και πίνακες ζωγραφικής, αποτελούσε μοντέλο για την Αίθουσα των Καθρεφτών του Παλατιού των Βερσαλλιών.

regent.jpg

Ποιες είναι οι αντιδράσεις μέχρι στιγμής;

Η ληστεία επεκτάθηκε αμέσως στην πολιτική. Ο ηγέτης της ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντελά την χρησιμοποίησε για να επιτεθεί στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα διαλυμένο κοινοβούλιο.

«Το Λούβρο είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού μας», έγραψε ο Μπαρντελά στο X. «Αυτή η ληστεία, η οποία επέτρεψε σε κλέφτες να κλέψουν κοσμήματα από το γαλλικό στέμμα, είναι μια αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας. Πόσο μακριά θα φτάσει η παρακμή του κράτους;»

Ο Mακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα «ανακτήσει τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη... Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο είναι μια επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε επειδή είναι η ιστορία μας».

louvre.jpg

Ο Νιουνέζ την χαρακτήρισε «μεγάλη ληστεία», σημειώνοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο είχαν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και θα ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο μιας ανακαίνισης πολλών εκατομμυρίων ευρώ του μουσείου.

Τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυστηρά - η Μόνα Λίζα βρίσκεται πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί σε μια θήκη με ελεγχόμενο κλίμα - αλλά η κλοπή της Κυριακής υπογράμμισε επίσης ότι οι προστασίες δεν ήταν ομοιόμορφα τόσο ισχυρές στα 33.000 και πλέον αντικείμενα του Λούβρου. Το περιστατικό αποτελεί άλλο ένα ατόπημα για ένα μουσείο που βρίσκεται ήδη υπό αυστηρό έλεγχο.

Μια επισκέπτρια του Λούβρου, η Μαγκαλί Κυνέλ, καθηγήτρια γαλλικών από κοντά στη Λυών, εξέφρασε αυτό που πολλοί σκέφτονταν: «Πώς μπορούν να ανεβαίνουν με ασανσέρ σε ένα παράθυρο και να παίρνουν κοσμήματα στη μέση της ημέρας; Είναι απλώς απίστευτο ότι ένα τόσο διάσημο μουσείο μπορεί να έχει τόσο προφανή κενά ασφαλείας».

Ο ιταλός πατριώτης που άρπαξε τη «Μόνα Λίζα»

Το Λούβρο έχει μακρά ιστορία κλοπών. Η μεγαλύτερη από αυτές πραγματοποιήθηκε από έναν Ιταλό διακοσμητή που εργάστηκε για λίγο εκεί και έκλεψε τη Μόνα Λίζα το 1911. Ο Βιντσέντσο Περούτζια, μπήκε στο χώρο, ντυμένος ως υπάλληλος του μουσείου. Όταν κανείς δεν κοιτούσε, αφαίρεσε τον πίνακα και έφυγε κρυφά. Αργότερα συνελήφθη και ο πίνακας ανακτήθηκε.

Ο Βιντσέντσο Περούτζια, ο άνδρας που εξαφανίστηκε με τον πίνακα, δεν ήταν ένας συνηθισμένος κλέφτης. Υποστήριζε πως το έκανε από πατριωτικό καθήκον, θέλοντας να επιστρέψει το αριστούργημα στην Ιταλία, καθώς θεωρούσε πως . Πίσω από αυτήν την εκδοχή όμως κρυβόταν μια ιστορία απληστίας και τυχοδιωκτισμού, με τον ίδιο να έχει στο ενεργητικό του μικροκλοπές και μια λίστα με συλλέκτες που προσπαθούσε να εξυπηρετήσει.

perugia.jpg

O Περούτζια

Το γεγονός πως κατάφερε να αποχωρήσει με το έργο χωρίς να σημάνει συναγερμός προκαλεί έκπληξη ακόμη και σήμερα. Μια απρόσμενη συνάντηση με έναν υδραυλικό που τον μπέρδεψε με συνάδελφο τον βοήθησε να βγει από το μουσείο ανενόχλητος. Με ένα απλό «ευχαριστώ» αποχαιρέτησε, κουβαλώντας μαζί του το έργο που σήμερα εκτιμάται ότι αξίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια

Ένα άλλο διαβόητο επεισόδιο συνέβη το 1956, όταν ένας επισκέπτης πέταξε μια πέτρα στο χαμόγελο της Μόνα Λίζα, ξεφλουδίζοντας το χρώμα κοντά στον αριστερό της αγκώνα και επιταχύνοντας την προσπάθεια να μπει το έργο πίσω από προστατευτικό γυαλί

