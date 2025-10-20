Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

Μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά, ομάδα έμπειρων δραστών κατάφερε να τρυπώσει στο Μουσείο του Λούβρου και να αρπάξει κοσμήματα τεράστιας αξίας, αφήνοντας πίσω της ένα σωρό ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας του πιο φημισμένου μουσείου στον κόσμο. Το χτύπημα ήταν γρήγορο, καθαρό και απόλυτα μελετημένο – κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται για τυχαίους ληστές αλλά για άτομα με επαγγελματική οργάνωση και στρατιωτική πειθαρχία.

Ο Ελβετός ειδικός σε θέματα Τέχνης, Αντρέα Ράσερ, δήλωσε στην εφημερίδα «Blick» πως «μια τέτοια επιχείρηση δεν μπορεί να είναι έργο ερασιτεχνών». Όπως εξηγεί, οι αρχές εξετάζουν δύο πιθανά προφίλ: είτε πρώην μέλη ειδικών δυνάμεων που γνωρίζουν από επιχειρήσεις ακριβείας, είτε ανθρώπους με δεσμούς σε κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος που διαθέτουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις και τους πόρους για κάτι τέτοιο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται γύρω από δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο αφορά ληστεία με καθαρά οικονομικό κίνητρο – τα κοσμήματα ενδέχεται να διαλυθούν, τα πολύτιμα μέταλλα να λιώσουν και οι πέτρες να πωληθούν χωριστά, πιθανότατα σε αγοραστή που έχει ήδη κλείσει συμφωνία. Το δεύτερο σενάριο παραπέμπει σε παραγγελία συλλέκτη, κάποιου που θέλει να κατέχει τα κομμάτια αποκλειστικά για ιδιωτική προβολή. Αν ισχύει αυτό, η λεία μπορεί να παραμείνει εξαφανισμένη για χρόνια και να βγει ξανά στο φως μόνο μετά τον θάνατο του συλλέκτη.

Ο Ράσερ τονίζει πως «ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα καθοριστικός». Ένα λάθος, μια προδοσία ή μια απροσεξία μπορεί να προδώσει τους ληστές, ενώ το γεγονός ότι η είσοδος έγινε μέσω εργοταξίου δείχνει πιθανή ύπαρξη συνεργών μέσα ή γύρω από το μουσείο.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει απόλυτα ασφαλές μουσείο. «Δεν μπορεί κανείς να ζητά ασφάλεια 100% χωρίς να θυσιάσει την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού», λέει ο Ελβετός αναλυτής, υπενθυμίζοντας ότι τα μουσεία οφείλουν να ισορροπούν ανάμεσα στην προστασία των εκθεμάτων και την εμπειρία των επισκεπτών.

«Αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας»

Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους «έμπειρους» κλέφτες που χρειάστηκαν επτά λεπτά για να αποσπάσουν ανεκτίμητα κοσμήματα από το Λούβρο, το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

«Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε, αφού οι άνθρωποι κατάφεραν να παρκάρουν ένα ανυψωτικό επίπλων στη μέση του Παρισιού, να ανεβάσουν ανθρώπους σε λίγα λεπτά για να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν στη Γαλλία μια απαίσια εικόνα», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, στο ραδιόφωνο France Inter.

Η αστυνομία εργάζεται για να ανακαλύψει το δίκτυο των εγκληματιών που ενεπλάκη στην άκρως επαγγελματική έφοδο, είπε. Μια ομάδα 60 ερευνητών εργάζεται πάνω στη θεωρία ότι η έφοδος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος. Μια συμμορία τεσσάρων κλεφτών χρησιμοποίησε το ανυψωτικό για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα εξωτερικό παράθυρο σε πλήρες φως της ημέρας, όταν το μουσείο ήταν ανοιχτό για τους επισκέπτες την Κυριακή το πρωί.

Οι άνδρες χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα, όπως αυτές που χρησιμοποιούν οι μεταφορείς επίπλων, για να αποκτήσουν πρόσβαση στην γκαλερί Apollon, το δωμάτιο που στεγάζει τη βασιλική συλλογή και τα κοσμήματα του στέμματος. Χρησιμοποίησαν εξοπλισμό κοπής για να μπουν από ένα παράθυρο και να ανοίξουν τις προθήκες, παίρνοντας κοσμήματα από δύο προθήκες στην περίτεχνη γκαλερί που είναι μία από τις πιο επισκέψιμες αίθουσες του μουσείου. Μερικοί ήταν ντυμένοι με μπουφάν υψηλής ορατότητας όπως οι οικοδόμοι.

Οι μασκοφόροι κλέφτες έκλεψαν εννέα κοσμήματα του 19ου αιώνα, ένα από τα οποία - το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας - έριξαν και το κατέστρεψαν καθώς προσπαθούσαν να δραπετεύσουν. Είναι καλυμμένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Ο Νταρμανέν είπε ότι θα μπορούσαν να τεθούν ερωτήματα σχετικά με το γιατί τα παράθυρα του μουσείου δεν ήταν ασφαλισμένα. Η ακροδεξιά χαρακτήρισε την κλοπή «ταπείνωση» για τη Γαλλία. «Πόσο μακριά θα φτάσει η διάλυση του κράτους;» δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Εθνικός Συναγερμός, Ζορντάν Μπαρντελά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας την ληστεία «αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας».

Μετά από αρκετές άλλες ληστείες σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νιουνέζ, αναγνώρισε ότι η ασφάλεια των μουσείων ήταν ένα «σημαντικό αδύναμο σημείο». Ο πρόεδρος, Eμανουέλ Μακρόν, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι γίνονται τα πάντα για να συλληφθούν οι δράστες και να ανακτηθούν οι κλεμμένοι θησαυροί.

Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι οι συναγερμοί ασφαλείας είχαν απενεργοποιηθεί όταν ανοίχτηκαν οι προθήκες και οι φύλακες ασφαλείας του μουσείου έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι κλέφτες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω μέρος του εξοπλισμού τους.

Καθώς τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν είχαν γίνει αρκετά για να ασφαλιστεί το τεράστιο μουσείο, το οποίο έχει στις προθήκες του 35.000 έργα, τα συνδικάτα δήλωσαν ότι, γενικά, δεν έγιναν αρκετές επενδύσεις στο προσωπικό και την ασφάλεια στους γαλλικούς πολιτιστικούς χώρους.

«Οι συλλογές δεν είναι ασφαλείς, οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς και ούτε το προσωπικό είναι», δήλωσε στο France Info ο Yvan Navarroa, γενικός γραμματέας του πολιτιστικού κλάδου του αριστερού συνδικάτου CGT. Είπε ότι οι περικοπές των τελευταίων ετών σημείωσαν έλλειψη προσωπικού ασφαλείας για τον γαλλικό πολιτισμό και την κληρονομιά.

Το ραδιόφωνο France Inter έλαβε μια έκθεση κρατικού ελεγκτή που αναμένεται να δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα, η οποία επικρίνει τις «σημαντικές» και «επίμονες» καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του εξοπλισμού στο Λούβρο και προειδοποιεί ότι έλειπαν κάμερες ασφαλείας σε πολλές αίθουσες.

Το France Inter ανέφερε ότι όταν η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, ανέλαβε καθήκοντα το 2021, είχε ζητήσει από την αστυνομία του Παρισιού τη διενέργεια ελέγχου ασφαλείας. Το τρέχον έργο για μια σημαντική ανακαίνιση του Λούβρου περιλαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Τα κλεμμένα αντικείμενα

Η γαλλική Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εκλάπησαν οκτώ ανεκτίμητα αντικείμενα, ενώ ένα ένατο ανακτήθηκε επιτόπου, αν και σε κακή κατάσταση. Ανάμεσα στα κλεμμένα βρίσκονται:

Τιάρα από το σετ της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτανσίας

Κολιέ από το σετ με ζαφείρια της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτανσίας

Σκουλαρίκι από το ίδιο σετ

Κολιέ και ζευγάρι σμαραγδένιων σκουλαρικιών από τη συλλογή της Αυτοκράτειρας Μαρί Λουίζ

Τσιμπιδάκι-κολιέ γνωστό ως «reliquary brooch»

Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Μεγάλο μπρο-σιέ (corsage bow) της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, που περιέχει 2.438 διαμάντια

Το Le Parisien ανέφερε ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε ήταν η κορώνα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ’ και Αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία βρέθηκε σπασμένη.

Visitors check jewelry in the Apollo Gallery of the Louvre museum on Sept. 4, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Πώς έγινε η ληστεία

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ περιέγραψε τη ληστεία ως «μεγάλη επιχείρηση», με τους δράστες να εισέρχονται στο μουσείο μέσω καλαθοφόρου γερανού τοποθετημένου σε φορτηγό. Στη συνέχεια, έσπασαν τζάμι και κατευθύνθηκαν σε πολλές προθήκες, κλέβοντας τα κοσμήματα. Οι ληστές διέφυγαν με δύο μοτοσικλέτες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Le Parisien, οι δράστες φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν «μικρούς τροχούς κοπής». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο βρίσκονταν μέσα στο μουσείο και ένας έξω, ενώ η απόδραση έγινε με ένα Yamaha TMAX.

Η γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι τόνισε ότι οι ληστές «δεν στοχεύουν ανθρώπους, εισέρχονται ήρεμα μέσα σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Πολύ επαγγελματικά, χωρίς βία».

Αντικείμενα με παγκόσμια αξία

Η Galerie d'Apollon φιλοξενεί τα γαλλικά Στέμματα, ιστορικά διαμάντια όπως το Regent, ένα από τα πιο διάσημα στον κόσμο, το Sancy και το Hortensia, καθώς και έργα τέχνης και πολύτιμα αντικείμενα.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι «θα ανακτηθούν τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Γίνεται τα πάντα, παντού, για να το πετύχουμε».

Η ληστεία έχει προκαλέσει πανικό, με επισκέπτες να αναφέρουν σκηνές χάους και αστυνομικούς να προσπαθούν να παρέμβουν κοντά στη διάσημη πυραμίδα του μουσείου.

Τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου

Το κολιέ με ζαφείρια της αυτοκράτειρας Μαρία-Αμαλία και της Βασίλισσας Ορτάνς ντε Μπωαρναί, που αποτελείται από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, και η τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, η οποία περιέχει σχεδόν 2.000 διαμάντια, κλάπηκαν από ένα παράθυρο του παριζιάνικου μουσείου. Μια αστραπιαία διάρρηξη εκπληκτικής αποτελεσματικότητας, που διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε επτά λεπτά και στο φως της ημέρας, στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου...

Το Λούβρο -στο 1ο διαμέρισμα του Παρισιού- είχε ανοίξει για το κοινό πριν από τριάντα λεπτά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, γύρω στις 9:30 π.μ., όταν μια ομάδα τεσσάρων εγκληματιών, ίσως εμπνευσμένη από την εγκληματική τόλμη του Φαντομά, σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη, με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση, έφτασε στην γκαλερί «Απόλλων». Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η ανάβαση έγινε στη μέση του δρόμου, χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη ηλεκτρική σκάλα μετακίνησης που βρίσκεται στην πλευρά του Σηκουάνα, στην οδό Quai François-Mitterrand. Οι διαρρήκτες είχαν χρόνο να σπάσουν μια μπαλκονόπορτα και στη συνέχεια να σπάσουν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας για να κλέψουν «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» (διαδήματα, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες) σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνέχεια κατέβηκαν από την ίδια διαδρομή και διέφυγαν με ένα σκούτερ.



Η λεία περιελάμβανε το κολιέ από το ζαφείρι της βασίλισσας Μαρία-Αμαλία και της βασίλισσας Ορτάνς, που αποτελείται από οκτώ ζαφείρια και 631 διαμάντια, και το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄με 2000 διαμάντια. Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων διαδημάτων, κολιέ, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα και κάποτε ανήκαν σε Γάλλους βασιλιάδες ή αυτοκρατορικούς ηγεμόνες.

Το μόνο πράγμα που ξέχασαν, μέχρι στιγμής, οι διαρρήκτες, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούνται: Μετά τη διάρρηξη, σύμφωνα με το μουσείο, με την παρέμβαση των πρακτόρων του Λούβρου, τράπηκαν σε φυγή και έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο αποτελούνταν από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια. Το σετ ανακτήθηκε, κατεστραμμένο.

«Έμπειροι» διαρρήκτες

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, στην εκπομπή «Πολιτικά Ερωτήματα» (Γαλλία Inter/Franceinfo/Le Monde) της Κυριακής το πρωί, προέτρεψε να συλληφθούν «πολύ γρήγορα» οι εγκληματίες. Έχει ξεκινήσει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας» και έχει ανατεθεί ο εντοπισμός τους στην ομάδα καταπολέμησης της ληστείας. Ο υπουργός Εσωτερικών, πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, αναφέρεται σε «έμπειρους» διαρρήκτες που θα μπορούσαν να είναι «ξένοι».

Σύμφωνα με τη Laure Beccuau, την εισαγγελέα του Παρισιού, το ενδεχόμενο μια ξένη δύναμη να «διέταξε» την κλοπή «δεν αποκλείεται». «Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Eμανουέλ Μακρόν την Κυριακή σε μήνυμα που μεταδόθηκε στο X

Μέλη εγκληματολογικής ομάδας επιθεωρούν το παράθυρο που παραβιάστηκε κατά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση αργά το απόγευμα για να επισημάνει μια διάρρηξη που ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση: «Ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί (...). Τη στιγμή της διάρρηξης, η οποία ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση, οι πέντε υπάλληλοι του μουσείου που ήταν παρόντες στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους παρενέβησαν αμέσως για να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας». Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να προσδιορίσει την αλυσίδα ευθύνης που επέτρεψε μια τόσο θεαματική διάρρηξη, σε κλίμακα σχεδόν άνευ προηγουμένου από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 από έναν Ιταλό υαλουργό.

Ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι βρέθηκε στην Ιταλία δύο χρόνια αργότερα. Η τελευταία καταγεγραμμένη κλοπή στο Λούβρο έλαβε χώρα το 1998: ένας πίνακας του Καμίλ Κορό, εκλάπη μέρα μεσημέρι και δεν ανακτήθηκε ποτέ

«Κομμάτια που δεν πωλούνται στην αρχική τους κατάσταση»

Είναι αυτή η ληστεία του αιώνα; «Λένε ότι η αξία της λείας είναι ανεκτίμητη... Φυσικά και είναι!» λέει ο Alexandre Léger, πιστοποιημένος ειδικός σε κοσμήματα και συλλεκτικά ρολόγια. «Το ποσό είναι αστρονομικό, με χιλιάδες διαμάντια που αξίζουν 500 ευρώ το καράτι. Αλλά η αξία της κληρονομιάς είναι αυτή που καθιστά αυτή την κλοπή αφόρητη. Τα κομμάτια δεν πωλούνται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά υπάρχει ισχυρός κίνδυνος να αποσυναρμολογηθούν, ο χρυσός από τη μία πλευρά, τα διαμάντια από την άλλη.»

Μόλις ανακαλύφθηκε η κλοπή, το μουσείο έκλεισε αμέσως για το κοινό, ενώ η Laurence des Cars, διευθύντρια του Λούβρου, απευθύνθηκε στο προσωπικό στις 2:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο. Η ομιλία έγινε αρνητικά δεκτή από τον κόσμο που την αποδοκίμασε και κατηγόρησε τη διοίκηση του μουσείου για έλλειψη διορατικότητας.

Σημειώνοντας ότι το σχέδιο «ασφάλειας», το οποίο υποτίθεται ότι θα αναβάθμιζε το σύστημα ασφαλείας του μουσείου, αναβλήθηκε μέχρι τη σύμβαση εκτέλεσης 2025-2029, το προσωπικό επεσήμανε μια επαναλαμβανόμενη έλλειψη πόρων που οδήγησε σε μοιραία ελαττώματα. Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, το σωματείο CFDT-Culture ζητά «πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης (...), ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτήρηση και την υποδοχή, και πρόληψη (...) έρευνα».

Το σωματείο SUD-Culture, στο δικό του δελτίο τύπου, επαναλαμβάνει ότι «καταγγέλλει συνεχώς τις εσωτερικές διαιτησίες που παρατηρούνται τα τελευταία τρία χρόνια, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη την κύρια αποστολή του ιδρύματός μας, τις συλλογές και τους ανθρώπους μας. (...) Η ευθύνη της διοίκησης είναι συντριπτική και είναι καιρός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Πολιτισμού να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις που εκδίδονται από το προσωπικό».

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde, το έργο της «νέας αναγέννησης του Λούβρου», που αποσκοπεί στη βελτίωση της υποδοχής και στη δημιουργία μιας νέας εισόδου στην κιονοστοιχία Perrault, θα επηρεάσει μόνο την Galerie d'Apollon, το σημείο της διάρρηξης, η οποία είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή για τους φύλακες επειδή είναι η πιο πολυσύχναστη. Οι ίδιοι φύλακες παραπονιούνται εδώ και καιρό για τα γενικά ανεπαρκή επίπεδα προσωπικού και τις προβληματικές συνθήκες εργασίας στην Galerie d'Apollon.

«Μεγάλα κενά ασφαλείας στα γαλλικά μουσεία»

Σύμφωνα με υπάλληλο του Λούβρου με τον οποίο επικοινώνησε η Le Monde, αυτή η γκαλερί φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε αστυνομικούς, αντί για τους παραδοσιακούς έξι. Και υπάρχουν μόνο τέσσερις κατά τη διάρκεια του πρώτου πρωινού διαλείμματος, το οποίο διαρκεί τριάντα λεπτά. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι εγκληματίες έδρασαν. «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», συμφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος υπενθύμισε ότι ένα «σχέδιο ασφαλείας» ξεκίνησε πρόσφατα από το Υπουργείο του Μουσείου του Λούβρου.

Μετά την ομιλία της, η οποία επικρίθηκε από το προσωπικό, η Laurence des Cars έστειλε ένα email για να διευκρινίσει ότι, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της, [έχει] ενημερωθεί για την ανάγκη ενίσχυσης της αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν αιτήματός της, διεξήχθησαν λεπτομερείς μελέτες από το αρχηγείο της αστυνομίας. Οι πληροφορίες τους υποβλήθηκαν πρόσφατα σε [αυτόν]. Θα προστεθούν στα μέτρα που έχουν ήδη ξεκινήσει».

Η υπόθεση αναζωπυρώνει το τραύμα των μουσείων του Παρισιού, τα οποία δεν έχουν υποστεί τέτοια διάρρηξη από τότε που συνέβη μια άλλη «ληστεία του αιώνα» το 2010 στο Musée d'Art Moderne στο Παρίσι. Ο Vrejan Tomic, γνωστός ως «Spider-Man» έκλεψε πέντε αριστουργήματα. Κανένα από αυτά τα έργα δεν έχει ανακτηθεί. Εδώ και αρκετούς μήνες σημειώνεται αναζωπύρωση των διαρρήξεων σε μουσεία. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξι κιλά χρυσού αξίας 600.000 ευρώ εκλάπησαν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Και πάλι τον Σεπτέμβριο, το μουσείο της Λιμόζ υπέστη διάρρηξη, αξίας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τις περισσότερες φορές, τα χρυσά αντικείμενα λιώνουν και μεταμορφώνονται από τους κακοποιούς. Αλλά μερικές φορές η τύχη χαμογελάει στους ερευνητές: στα μέσα Οκτωβρίου, πέντε από τις επτά χρυσές ταμπακιέρες που εκλάπησαν τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στο Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι ανακτήθηκαν.

