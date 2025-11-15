ΗΠΑ - Μειώνονται οι δασμοί: Ο Τραμπ κάνει πίσω για κρέας, καφέ, ντομάτες και εξωτικά φρούτα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αίρονται οι δασμοί που ο ίδιος είχε επιβάλει, εξαιρώντας προϊόντα όπως ο καφές και τα εξωτικά φρούτα. «Έκρινα ότι ορισμένα αγροτικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους αμοιβαίους δασμούς που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καλλιεργήσουν καθόλου ή δεν παράγουν σε επαρκείς ποσότητες για να καλύψουν τη ζήτηση: καφές, τσάι, μπανάνες και άλλα τροπικά φρούτα, κουκουνάρια αλλά και μοσχαρίσιο κρέας. Στόχος της απόφασης είναι η μείωση των τιμών των τροφίμων και η ανταπόκριση στη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για το αυξημένο κόστος ζωής.

Το διάταγμα, που ισχύει αναδρομικά από τις 13 Νοεμβρίου, προβλέπει σειρά εξαιρέσεων για προϊόντα που δεν παράγονται στις ΗΠΑ σε επαρκή κλίμακα. Στον εκτενή κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης ξηροί καρποί, αβοκάντο και ανανάς. Η προαναγγελθείσα μείωση είχε ήδη προκαλέσει επικρίσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπου επανήλθε ο χαρακτηρισμός “Taco Trump”, που σημαίνει «Ο Τραμπ πάντα κάνει θραύση». Ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω.

Η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους Βραζιλιάνους εξαγωγείς. Σύμφωνα με την Ένωση Εξαγωγικών Βιομηχανιών Κρέατος της Βραζιλίας (Abiec), η κίνηση «ενισχύει την εμπιστοσύνη στον τεχνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και αναγνωρίζει τη σημασία του βραζιλιάνικου κρέατος, εκτιμώμενου για την ποιότητα, τη σταθερότητα και τη συμβολή του στην παγκόσμια διατροφική ασφάλεια».

Ελβετία: Σε 10–12 ημέρες οι μειωμένοι αμερικανικοί δασμοί

Παραμένει ασαφές πότε θα τεθούν σε ισχύ οι μειωμένοι αμερικανικοί δασμοί στα ελβετικά προϊόντα, ωστόσο ενδέχεται να εφαρμοστούν μέσα στις επόμενες 10–12 ημέρες.

Αυτό ανέφερε ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας, Γκάι Παρμελέν, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση SRF μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

Μετά από μήνες στασιμότητας, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με την Ελβετία για τη μείωση των δασμών από 39% σε 15%, δασμοί που είχαν επιβληθεί τον Αύγουστο για προϊόντα της ελβετικής αγοράς.

Σε αντάλλαγμα, αρκετές ελβετικές εταιρείες σχεδιάζουν άμεσες επενδύσεις στις ΗΠΑ ύψους 200 δισ. δολαρίων έως το 2028.

Η Βέρνη ανακοίνωσε επίσης πρόσθετες παραχωρήσεις σε ορισμένα προϊόντα –όπως συγκεκριμένα είδη κρέατος– καθώς και ενισχυμένη αναγνώριση αμερικανικών προτύπων στη χώρα, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

