Τραμπ: Υποσχέθηκε στους Αμερικανούς «μέρισμα» $2.000 από τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες στο ενδεχόμενο να δώσει στους περισσότερους Αμερικανούς 2.000 δολάρια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα από τους δασμούς που εισπράττει η κυβέρνηση, σε μία προφανή προσπάθεια να συγκεντρώσει την υποστήριξη του κοινού στο θέμα. «Ένα μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο (μη συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με υψηλό εισόδημα!) θα καταβληθεί σε όλους», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social την Κυριακή.

Αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου γκολφ στη Φλόριντα και με τους Γερουσιαστές να προσπαθούν να σπάσουν το αδιέξοδο του shutdown της κυβέρνησης ο Τραμπ δήλωσε ότι όσοι αντιτίθενται στους δασμούς του είναι «ανόητοι».

Για να τεθεί σε ισχύ ένα τέτοιο σχέδιο ωστόσο, πιθανότατα θα απαιτηθεί η έγκριση του Κογκρέσου. Νωρίτερα φέτος, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι κατέθεσε νομοσχέδιο που πρότεινε δασμολογικές εκπτώσεις 600 δολαρίων για σχεδόν όλους τους Αμερικανούς και τα εξαρτώμενα παιδιά τους.

«Οι Αμερικανοί αξίζουν μια φορολογική έκπτωση μετά από τέσσερα χρόνια πολιτικών [του Τζο] Μπάιντεν [στον Λευκό Οίκο] που έχουν καταστρέψει τις αποταμιεύσεις και τα μέσα διαβίωσης των οικογενειών», είχε δηλώσει τότε ο Χόλεϊ. Είπε ότι η νομοθεσία θα «επιτρέψει στους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς να επωφεληθούν από τον πλούτο που επιστρέφουν οι δασμοί του Τραμπ σε αυτή τη χώρα».

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε τον Αύγουστο ότι η κύρια εστίαση της κυβέρνησης παραμένει η μείωση του εθνικού χρέους, το οποίο ανέρχεται σε 38,12 τρισεκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από εισπράξεις δασμών. Είπε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν πρώτα για να ξεκινήσει η αποπληρωμή του ομοσπονδιακού χρέους - όχι για να δοθούν επιταγές σε Αμερικανούς.

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Οικονομικών τον Σεπτέμβριο, εισπράχθηκαν 195 δισεκατομμύρια δολάρια σε τελωνειακούς δασμούς κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους. Ωστόσο, φαίνεται ότι το κόστος έκδοσης επιταγών ύψους 2.000 δολαρίων θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει το ποσό που εισπράττεται από τους δασμούς. Σύμφωνα με υπολογισμούς, αυτές οι πληρωμές θα κοστίσουν σχεδόν, αν όχι περισσότερο, από το διπλάσιο ποσό που έχει φέρεται να έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής.

«Εάν το όριο είναι 100.000 δολάρια, 150 εκατομμύρια ενήλικες θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις, με κόστος σχεδόν 300 δισεκατομμύρια δολάρια», έγραψε η Erica York, αντιπρόεδρος ομοσπονδιακής φορολογικής πολιτικής στο Tax Foundation, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . «Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα παιδιά, το ποσό θα αυξηθεί».

«Τα μαθηματικά χειροτερεύουν λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη δημοσιονομικό αντίκτυπο των δασμών», πρόσθεσε. «Οι δασμοί έχουν αποφέρει καθαρά έσοδα 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με την προτεινόμενη έκπτωση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Τραμπ». Ο John Arnold, συμπρόεδρος της Arnold Ventures, εκτίμησε ότι οι πληρωμές μερισμάτων θα μπορούσαν να κοστίσουν έως και 513 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τον Οκτώβριο, οι καταναλωτές πλήρωναν έναν μέσο πραγματικό δασμολογικό συντελεστή σχεδόν 18%, τον υψηλότερο από το 1934, σύμφωνα με στοιχεία του Yale Budget Lab . Από τότε που ο πρόεδρος εισήγαγε εκτεταμένους δασμούς στους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους τον Απρίλιο, οι εταιρείες έχουν μετακυλίσει μέρος αυτού του κόστους στους καταναλωτές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έχει αναφέρει την ιδέα να δώσει στους Αμερικανούς επιταγές τόνωσης με βάση τα έσοδα από τους δασμούς του. Τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στους Αμερικανούς επιταγές από τα έσοδα, αξίας μεταξύ 1.000 και 2.000 δολαρίων. Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος πρότεινε εκ νέου ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο επιταγών επιστροφής δασμών.

Τον Φεβρουάριο, ο ίδιος και ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ακόμη σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δήλωσαν ότι εξετάζουν την ιδέα μιας επιταγής «μερίσματος» ύψους 5.000 δολαρίων με βάση τις εξοικονομήσεις που πραγματοποιούνται από το λεγόμενο τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (Doge). Αυτές οι πληρωμές δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, καθώς το εθνικό έλλειμμα αυξήθηκε στην πραγματικότητα υπό την προεδρία του Doge και το ποσό της μείωσης των ομοσπονδιακών δαπανών ήταν σημαντικά υπερβολικό .

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άκουσε την Τετάρτη επιχειρήματα σχετικά με τους σαρωτικούς παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ και φάνηκε επιφυλακτικό ως προς τη νομιμότητά τους.

