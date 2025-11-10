Τραμπ: Υποσχέθηκε στους Αμερικανούς «μέρισμα» $2.000 από τους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε «μερίσματα» από τους δασμούς ύψους τουλάχιστον 2.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό, εξαιρουμένων των «ατόμων με υψηλά εισοδήματα».

Newsbomb

Τραμπ: Υποσχέθηκε στους Αμερικανούς «μέρισμα» $2.000 από τους δασμούς

O Tραμπ ανακοινώνει τους σαρωτικούς δασμούς του στον Κήπο των Ρόδων τον Απρίλιο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες στο ενδεχόμενο να δώσει στους περισσότερους Αμερικανούς 2.000 δολάρια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα από τους δασμούς που εισπράττει η κυβέρνηση, σε μία προφανή προσπάθεια να συγκεντρώσει την υποστήριξη του κοινού στο θέμα. «Ένα μέρισμα τουλάχιστον 2.000 δολαρίων ανά άτομο (μη συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με υψηλό εισόδημα!) θα καταβληθεί σε όλους», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social την Κυριακή.

Αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου γκολφ στη Φλόριντα και με τους Γερουσιαστές να προσπαθούν να σπάσουν το αδιέξοδο του shutdown της κυβέρνησης ο Τραμπ δήλωσε ότι όσοι αντιτίθενται στους δασμούς του είναι «ανόητοι».

Για να τεθεί σε ισχύ ένα τέτοιο σχέδιο ωστόσο, πιθανότατα θα απαιτηθεί η έγκριση του Κογκρέσου. Νωρίτερα φέτος, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι κατέθεσε νομοσχέδιο που πρότεινε δασμολογικές εκπτώσεις 600 δολαρίων για σχεδόν όλους τους Αμερικανούς και τα εξαρτώμενα παιδιά τους.

«Οι Αμερικανοί αξίζουν μια φορολογική έκπτωση μετά από τέσσερα χρόνια πολιτικών [του Τζο] Μπάιντεν [στον Λευκό Οίκο] που έχουν καταστρέψει τις αποταμιεύσεις και τα μέσα διαβίωσης των οικογενειών», είχε δηλώσει τότε ο Χόλεϊ. Είπε ότι η νομοθεσία θα «επιτρέψει στους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς να επωφεληθούν από τον πλούτο που επιστρέφουν οι δασμοί του Τραμπ σε αυτή τη χώρα».

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε τον Αύγουστο ότι η κύρια εστίαση της κυβέρνησης παραμένει η μείωση του εθνικού χρέους, το οποίο ανέρχεται σε 38,12 τρισεκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από εισπράξεις δασμών. Είπε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν πρώτα για να ξεκινήσει η αποπληρωμή του ομοσπονδιακού χρέους - όχι για να δοθούν επιταγές σε Αμερικανούς.

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Οικονομικών τον Σεπτέμβριο, εισπράχθηκαν 195 δισεκατομμύρια δολάρια σε τελωνειακούς δασμούς κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους. Ωστόσο, φαίνεται ότι το κόστος έκδοσης επιταγών ύψους 2.000 δολαρίων θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει το ποσό που εισπράττεται από τους δασμούς. Σύμφωνα με υπολογισμούς, αυτές οι πληρωμές θα κοστίσουν σχεδόν, αν όχι περισσότερο, από το διπλάσιο ποσό που έχει φέρεται να έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής.

«Εάν το όριο είναι 100.000 δολάρια, 150 εκατομμύρια ενήλικες θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις, με κόστος σχεδόν 300 δισεκατομμύρια δολάρια», έγραψε η Erica York, αντιπρόεδρος ομοσπονδιακής φορολογικής πολιτικής στο Tax Foundation, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . «Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα παιδιά, το ποσό θα αυξηθεί».

«Τα μαθηματικά χειροτερεύουν λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη δημοσιονομικό αντίκτυπο των δασμών», πρόσθεσε. «Οι δασμοί έχουν αποφέρει καθαρά έσοδα 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με την προτεινόμενη έκπτωση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Τραμπ». Ο John Arnold, συμπρόεδρος της Arnold Ventures, εκτίμησε ότι οι πληρωμές μερισμάτων θα μπορούσαν να κοστίσουν έως και 513 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τον Οκτώβριο, οι καταναλωτές πλήρωναν έναν μέσο πραγματικό δασμολογικό συντελεστή σχεδόν 18%, τον υψηλότερο από το 1934, σύμφωνα με στοιχεία του Yale Budget Lab . Από τότε που ο πρόεδρος εισήγαγε εκτεταμένους δασμούς στους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους τον Απρίλιο, οι εταιρείες έχουν μετακυλίσει μέρος αυτού του κόστους στους καταναλωτές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ έχει αναφέρει την ιδέα να δώσει στους Αμερικανούς επιταγές τόνωσης με βάση τα έσοδα από τους δασμούς του. Τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στους Αμερικανούς επιταγές από τα έσοδα, αξίας μεταξύ 1.000 και 2.000 δολαρίων. Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος πρότεινε εκ νέου ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο επιταγών επιστροφής δασμών.

Τον Φεβρουάριο, ο ίδιος και ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν ακόμη σύμβουλος του Λευκού Οίκου, δήλωσαν ότι εξετάζουν την ιδέα μιας επιταγής «μερίσματος» ύψους 5.000 δολαρίων με βάση τις εξοικονομήσεις που πραγματοποιούνται από το λεγόμενο τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (Doge). Αυτές οι πληρωμές δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, καθώς το εθνικό έλλειμμα αυξήθηκε στην πραγματικότητα υπό την προεδρία του Doge και το ποσό της μείωσης των ομοσπονδιακών δαπανών ήταν σημαντικά υπερβολικό .

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άκουσε την Τετάρτη επιχειρήματα σχετικά με τους σαρωτικούς παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ και φάνηκε επιφυλακτικό ως προς τη νομιμότητά τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Βίντεο με τη γυναίκα να πετάγεται στον αέρα

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Παιδί χτυπημένο στο κεφάλι βρέθηκε στο προαύλιο σχολείου

10:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεοκλής Αβδάλας: Διαστημική εμφάνιση με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Τρία συμπεράσματα από το deal για το shutdown στις ΗΠΑ

09:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο έκλεισε τα 20: Της έδιναν 4 χρόνια ζωής - «Είναι μαχήτρια»

09:57ΥΓΕΙΑ

Νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Πέντε φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλη ανατροπή στην prime time της Κυριακής

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αθήνα, πού; Οι 11 πιο όμορφοι Μαραθώνιοι του κόσμου για να τρέξεις μετά τον Αυθεντικό

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NCAA: Ο Μαντζούκας έκανε ντεμπούτο με το Οκλαχόμα Στέιτ – Όσα έκανε στην πρώτη εμφάνισή του (βίντεο)

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου – Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

GAC: Το Hyptec SSR πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο ταχύτερο ηλεκτρικό drift

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υποσχέθηκε στους Αμερικανούς «μέρισμα» $2.000 από τους δασμούς

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: Τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους - Τι είπε για Σαμαρά

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για τα γενέθλια της Λένας: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Το αδιαχώρητο στα αμερικανικά αεροδρόμια: 2.700 ακυρώσεις, πάνω από 7.500 καθυστερήσεις σε 24 ώρες

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο εγκαθιστούμε 1.000 κάμερες στους δρόμους για ηλεκτρονικά πρόστιμα

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας και οι μηχανές στο «φουλ» - Η νέα ανάρτηση για το βιβλίο του

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Πιο κοντά στη λύση του κυκλοφοριακού της Αθήνας: Σήμερα η προκήρυξη για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, Αιγάλεω και Ναυπηγείων

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη – Αρχαιοκαπηλία «βλέπει» ο Τσούκαλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου – Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Παιδί χτυπημένο στο κεφάλι βρέθηκε στο προαύλιο σχολείου

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τον ιερέα YouTuber: Ονόμαζε… φανουρόπιτες τα ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο με τοξικοεξαρτημένους που πάνε να πάρουν τη δόση τους – Δημογλίδου: «Χρησιμοποιούσαν τον ναό για το εμπόριο»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πρέβεζα, «χτυπήθηκε» και η Βόνιτσα, πλημμύρες στην Παλαιά Φιλιππιάδα - «Μας πήρε και μας σήκωσε», λένε στη Ζάκυνθο, έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

09:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο έκλεισε τα 20: Της έδιναν 4 χρόνια ζωής - «Είναι μαχήτρια»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αντέδρασε ο Τραμπ στο μοντάζ του BBC: Tα επίμαχα αποσπάσματα που «μαγειρεύτηκαν» και το θα «πολεμήσετε σαν την κόλαση»

05:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Βορίδης - Βάρρας σημειώσατε Χ, το πάρτι της PwC στα ΕΛΤΑ, μύθοι και πραγματικότητα για τον ανασχηματισμό, το 13άρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρατράγουδα με Euronext-ΕΧΑΕ, ο Nasdaq και η δική μας φούσκα πληροφορικής, ποιοι και γιατί αγοράζουν ΔΕΗ και η ατάκα του Μυ

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για τα γενέθλια της Λένας: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι της πλευράς Καργάκη – Αρχαιοκαπηλία «βλέπει» ο Τσούκαλης

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση στο Ηράκλειο: Βίντεο με τη γυναίκα να πετάγεται στον αέρα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: Τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους - Τι είπε για Σαμαρά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ