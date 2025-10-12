Το Πεκίνο απειλεί την Ουάσινγκτον με αντίμετρα αν ο Τραμπ δεν αποσύρει την απειλή για 100% δασμούς

«Η προσφυγή σε απειλές για υψηλούς δασμούς δεν είναι ο σωστός τρόπος για να συνεργαστεί κανείς με την Κίνα», δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας

ΑΡΧΕΙΟ - Παραδοσιακές ρωσικές ξύλινες κούκλες που ονομάζονται Matryoshka και απεικονίζουν τον Πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping και τον Πρόεδρο Donald Trump σε κατάστημα με αναμνηστικά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, 21 Νοεμβρίου 2024. 

AP
Το Πεκίνο υποσχέθηκε να λάβει αντίμετρα εναντίον της Ουάσιγκτον, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει νέους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

«Η προσφυγή σε απειλές για υψηλούς δασμούς δεν είναι ο σωστός τρόπος για να συνεργαστεί κανείς με την Κίνα», δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

«Εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν να ενεργούν μονομερώς, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά τα αντίστοιχα μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Η θέση μας σχετικά με έναν δασμολογικό πόλεμο παραμένει σταθερή – δεν τον θέλουμε, αλλά δεν τον φοβόμαστε».

Η απόφαση αυτή των ΗΠΑ έρχεται ως απάντηση στους πρόσφατους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεχνολογική και βιομηχανική παραγωγή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το Σάββατο, ο Τραμπ ανέφερε: «Με βάση την πρωτοφανή στάση της Κίνας και μιλώντας μόνο εκ μέρους των ΗΠΑ, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τις κινήσεις του Πεκίνου), οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμό 100% στα κινεζικά προϊόντα, επιπλέον των υπαρχόντων. Την ίδια ημέρα θα εφαρμοστούν έλεγχοι εξαγωγών σε κάθε κρίσιμο λογισμικό».

Η ραγδαία κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχει προκαλέσει πτώση των μετοχών, αναστατώνοντας τους επενδυτές και τις βιομηχανίες, καθώς έχει πυροδοτήσει φόβους για επανάληψη της δασμολογικής «μάχης» της άνοιξης, όταν οι δασμοί στις κινεζικές και αμερικανικές εισαγωγές εκτοξεύτηκαν σε περίπου 145% και 120% αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ αναμενόταν να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση στη Νότια Κορέα σε δύο εβδομάδες, αλλά ο Τραμπ, επικαλούμενος το ζήτημα των σπάνιων γαιών, έθεσε υπό αμφισβήτηση τη διεξαγωγή της συνάντησης.

Το Πεκίνο δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου να προτρέπει αντίθετα την Ουάσιγκτον να «διορθώσει άμεσα την λανθασμένη προσέγγισή της» και να «διατηρήσει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις».

