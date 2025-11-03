Τραμπ vs Ανώτατο Δικαστήριο: Tι θα συμβεί αν ακυρωθούν οι δασμοί του

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μάχη μέχρι σήμερα στον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ από τον περασμένο Απρίλιο όταν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νέους δασμούς στον Κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο. Η κυβέρνηση Τραμπ κατευθύνεται στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την Τετάρτη (5/11), αντιμετωπίζοντας μικρές επιχειρήσεις και μια ομάδα πολιτειών που υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι δασμοί που έχει επιβάλει είναι παράνομοι και θα πρέπει να καταργηθούν.

Εάν το δικαστήριο συμφωνήσει μαζί τους, η εμπορική στρατηγική του Τραμπ θα ανατραπεί, συμπεριλαμβανομένων των σαρωτικών παγκόσμιων δασμών που ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση πιθανότατα θα πρέπει επίσης να επιστρέψει μέρος των δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει εισπράξει μέσω των δασμών, οι οποίοι είναι φόροι επί των εισαγωγών.

Η τελική απόφαση των δικαστών θα ληφθεί μετά από μήνες που θα μπορούσαν να απαιτήσουν λεπτομερή εξέταση των επιχειρημάτων και συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης. Τελικά, θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Ο Τραμπ περιέγραψε τη μάχη με επικούς όρους, προειδοποιώντας ότι μια ήττα θα έδενε τα χέρια του στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως στην ακρόαση, καθώς δεν ήθελε να αποσπάσει την προσοχή. «Ήθελα τόσο πολύ να πάω... Απλώς δεν θέλω να κάνω τίποτα που να υποβαθμίσει τη σημασία αυτής της απόφασης», είπε. «Δεν έχει να κάνει με εμένα, έχει να κάνει με τη χώρα μας». Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αν δεν κερδίσει την υπόθεση, οι ΗΠΑ θα «αποδυναμωθούν» και θα βρεθούν σε «οικονομικό χάος» για πολλά χρόνια ακόμη.

Τα διακυβεύματα φαίνονται εξίσου υψηλά για πολλές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, οι οποίες πληρώνουν το τίμημα ενώ παράλληλα δέχονται πιέσεις από τις ταχέως μεταβαλλόμενες πολιτικές. Οι δασμοί του Τραμπ θα κοστίσουν στην Learning Resources, μια αμερικανική εταιρεία πώλησης παιχνιδιών που κατασκευάζονται κυρίως στο εξωτερικό και μία από τις επιχειρήσεις που μηνύουν την κυβέρνηση, 14 εκατομμύρια δολάρια φέτος. Αυτό είναι επταπλάσιο ποσό από αυτό που δαπάνησε σε δασμούς το 2024, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ρικ Βόλντενμπεργκ.

«Έχουν προκαλέσει απίστευτη αναστάτωση στην επιχείρησή μας», είπε, σημειώνοντας ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να μεταφέρει την παραγωγή εκατοντάδων προϊόντων από τον Ιανουάριο. Λίγες επιχειρήσεις, ωστόσο, βασίζονται σε μια νίκη στο δικαστήριο. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα κριθεί παράνομο, αλλά προσπαθούμε όλοι να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο να μην συμβεί», δήλωσε ο Μπιλ Χάρις, συνιδρυτής της Cooperative Coffees με έδρα την Τζόρτζια.

Ο συνεταιρισμός του, ο οποίος εισάγει καφέ από περισσότερες από δώδεκα χώρες, έχει ήδη πληρώσει περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε δασμούς από τον Απρίλιο.

Δοκιμασία για την προεδρική ισχύ του Τραμπ

Κατά την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσει ένα ευρύτερο ερώτημα: Μέχρι πού φτάνει η προεδρική εξουσία; Νομικοί αναλυτές λένε ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί η απάντηση των δικαστών, αλλά μια απόφαση που θα τάσσεται υπέρ του Τραμπ θα δώσει σε αυτόν και στους μελλοντικούς ενοίκους του Λευκού Οίκου μεγαλύτερη επιρροή.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιώντας τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) του 1977, τον οποίο ο Λευκός Οίκος έχει υιοθετήσει για την ταχύτητα και την ευελιξία του. Κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης βάσει του νόμου, ο Τραμπ μπορεί να εκδώσει άμεσες εντολές και να παρακάμψει μεγαλύτερες, καθιερωμένες διαδικασίες.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά τον νόμο τον Φεβρουάριο για να φορολογήσει αγαθά από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά, λέγοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών από αυτές τις χώρες συνιστούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τον χρησιμοποίησε ξανά τον Απρίλιο, επιβάλλοντας δασμούς που κυμαίνονταν από 10% έως 50% σε αγαθά από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Αυτή τη φορά, είπε ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ - όπου οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα από όσα εξάγουν - αποτελούσε μια «εξαιρετική και ασυνήθιστη απειλή». Αυτοί οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ κατά διαστήματα αυτό το καλοκαίρι, ενώ οι ΗΠΑ πίεζαν τις χώρες να κλείσουν «συμφωνίες».

Οι αντίπαλοι λένε ότι ο νόμος εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να ρυθμίζει το εμπόριο, αλλά δεν αναφέρει ποτέ τη λέξη «δασμοί» και υποστηρίζουν ότι μόνο το Κογκρέσο μπορεί να θεσπίσει φόρους βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ. Έχουν επίσης αμφισβητήσει το κατά πόσον τα ζητήματα που επικαλείται ο Λευκός Οίκος, ιδίως το εμπορικό έλλειμμα, αντιπροσωπεύουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μέλη του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα έχουν υποστηρίξει ότι το Σύνταγμα τους δίνει επίσης την ευθύνη για τη θέσπιση δασμών, δασμών και φόρων. Περισσότεροι από 200 Δημοκρατικοί και στα δύο σώματα και μία Ρεπουμπλικανή η Γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι, υπέβαλαν υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου υποστήριξαν επίσης ότι ο νόμος έκτακτης ανάγκης δεν παρείχε στον πρόεδρο την εξουσία να χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο για να αποκτήσει μόχλευση στις εμπορικές συνομιλίες.

Εν τω μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα η Γερουσία έκανε μια συμβολική και διακομματική κίνηση για να εγκρίνει τρία ψηφίσματα που απέρριπταν τους δασμούς του Τραμπ, ανάμεσά τους έναν για τον τερματισμό της εθνικής έκτακτης ανάγκης που κήρυξε. Δεν αναμένεται να εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παρόλα αυτά, επιχειρηματικές ομάδες δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι η επίπληξη θα στείλει ένα μήνυμα στους δικαστές.

«Μια σπατάλη ενέργειας που δεν έχω ξαναδεί»

Τρία κατώτερα δικαστήρια έχουν αποφανθεί κατά της διοίκησης. Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακούσει τα επιχειρήματα την Τετάρτη, θα έχει προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να εκδώσει την απόφασή του, αν και τα περισσότερα αναμένουν ότι η απόφαση θα εκδοθεί μέχρι τον Ιανουάριο. Ό,τι κι αν αποφασίσει, θα έχει επιπτώσεις σε φόρους εισαγωγής αξίας περίπου 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν ήδη καταβληθεί - περίπου τα μισά από τα έσοδα από δασμούς που εισέπραξαν οι ΗΠΑ φέτος μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αναλυτές της Wells Fargo.

Αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν προειδοποιήσει ότι το ποσό θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια εάν το δικαστήριο καθυστερήσει μέχρι τον Ιούνιο.

Εάν η κυβέρνηση αναγκαστεί να εκδώσει επιστροφές χρημάτων, η Cooperative Coffees θα προσπαθήσει «οπωσδήποτε» να ανακτήσει τα χρήματά της, δήλωσε ο Χάρις, αλλά αυτό δεν θα αντισταθμίσει όλη την αναστάτωση. Η επιχείρησή του αναγκάστηκε να λάβει μια επιπλέον πιστωτική γραμμή, να αυξήσει τις τιμές και να βρει τρόπους να επιβιώσει με χαμηλότερα κέρδη.

«Πρόκειται για μια σπατάλη ενέργειας που δεν έχω ξαναδεί», δήλωσε ο Χάρις, ο οποίος είναι επίσης οικονομικός διευθυντής του Cafe Campesino, ενός από τα 23 καβουρδιστήρια που κατέχουν την Cooperative Coffees. «Κυριαρχεί σε όλες τις συζητήσεις και απλώς σου ρουφάει τη ζωή».

Τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια;

Ο Λευκός Οίκος λέει ότι εάν χάσει, θα επιβάλει δασμούς με άλλα μέσα, όπως ένας νόμος που θα επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει δασμούς έως και 15% για 150 ημέρες. Ακόμα και τότε, οι επιχειρήσεις θα είχαν κάποια ανακούφιση, καθώς αυτά τα άλλα μέσα απαιτούν βήματα όπως η έκδοση επίσημων ειδοποιήσεων, οι οποίες απαιτούν χρόνο και σκέψη, δήλωσε ο δικηγόρος εμπορίου Τεντ Μέρφι από το Σίντλεϊ Όστιν.

«Δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα», είπε. «Ο πρόεδρος ανακοίνωσε δασμούς την Κυριακή που θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς καμία πραγματική διαδικασία». «Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτήν την περίπτωση για τις επιχειρήσεις - είτε αυτό θα συμβεί στο μέλλον μας είτε όχι», πρόσθεσε. Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το πώς θα αποφανθεί το δικαστήριο. Τα τελευταία χρόνια έχει καταργήσει σημαντικές πολιτικές, όπως η διαγραφή φοιτητικών δανείων της εποχής Μπάιντεν.

Ωστόσο, οι εννέα δικαστές, έξι εκ των οποίων διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους, συμπεριλαμβανομένων τριών από τον Τραμπ, έχουν δείξει σεβασμό προς αυτόν τον πρόεδρο σε άλλες πρόσφατες διαμάχες και ιστορικά έχουν δώσει περιθώριο στον Λευκό Οίκο σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. «Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχουν διαθέσιμα επιχειρήματα για να κινηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε η Γκρέτα Πάις, συνεργάτης της Wiley και πρώην δικηγόρος εμπορίου στην κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο Άνταμ Γουάιτ, ανώτερος συνεργάτης στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων, δήλωσε ότι αναμένει από το δικαστήριο να καταργήσει τους δασμούς, αλλά να αποφύγει ερωτήματα όπως το τι συνιστά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η υπόθεση έχει ήδη περιπλέξει τις εμπορικές συμφωνίες του Λευκού Οίκου, όπως αυτή που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει επί του παρόντος την επικύρωση της συμφωνίας, η οποία ορίζει τους δασμούς των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15% με αντάλλαγμα υποσχέσεις όπως η δυνατότητα εισαγωγής περισσότερων αμερικανικών γεωργικών προϊόντων.

«Δεν πρόκειται να αναλάβουν δράση μέχρι να δουν το αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου», δήλωσε ο Τζον Κλαρκ, πρώην διευθυντής διεθνούς εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην Ελβετία, η οποία πρόσφατα υποβάθμισε τις προοπτικές της για οικονομική ανάπτυξη επικαλούμενη τους δασμούς 39% που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα προϊόντα της, ο σοκολατοποιός Ντάνιελ Μπλοχ δήλωσε ότι θα καλωσόριζε μια απόφαση κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Η επιχείρησή του, Chocolats Camille Bloch, απορροφά περίπου το ένα τρίτο του κόστους των νέων δασμών στην σοκολάτα που η εταιρεία του εξάγει στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, με στόχο το πάγωμα των αυξήσεων των τιμών και τη διατήρηση των πωλήσεων. Η απόφαση αυτή έχει εξαλείψει τα κέρδη της μονάδας και δεν είναι βιώσιμη, είπε.

Ελπίζει ότι ο Τραμπ θα επανεξετάσει εντελώς τους δασμούς του, επειδή «αυτό θα ήταν το πιο εύκολο». «Εάν το δικαστήριο άρει τους δασμούς, φυσικά, θα το θεωρήσουμε θετικό σημάδι», είπε. «Αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα φέρει τη λύση».

