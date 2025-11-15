Τραμπ: Εξαιρεί από τους δασμούς καφέ, κρέας και εξωτικά φρούτα

«Αποφάσισα ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους ανταποδοτικούς δασμούς» που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο, εξηγεί ο αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

AP/Jacquelyn Martin
ΚΟΣΜΟΣ
Υπό το βάρος των πιέσεων να μειώσει το κόστος διαβίωσης για τους Αμερικανούς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εξαιρούνται από τους δασμούς - που ο ίδιος επέβαλε - οι εισαγωγές καφέ, εξωτικών φρούτων και βόειου κρέατος.

«Αποφάσισα ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους ανταποδοτικούς δασμούς» που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο, εξηγεί ο αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει προϊόντα που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καλλιεργήσουν ή να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών στη χώρα: όπως καφές, τσάι, μπανάνες κι άλλα εξωτικά φρούτα. Περιλαμβάνει επίσης τις εισαγωγές βόειου κρέατος, του οποίου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε «ανταποδοτικούς» δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και την στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Αυτοί οι δασμοί εφαρμόστηκαν ακόμη και σε είδη τροφίμων που δεν καλλιεργούνται στη χώρα.

Η δυσφορία των καταναλωτών διογκώθηκε εξαιτίας των υψηλών τιμών στα τρόφιμα οι οποίες, σύμφωνα με οικονομολόγους, οφείλονται εν μέρει στους επιβληθέντες δασμούς και θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω την ερχόμενη χρονιά, αφού οι εταιρείες άρχισαν να μετακυλούν πλήρως το κόστος στις τιμές στα ράφια.

Η κυβέρνηση Τραμπ «σβήνει μια φωτιά που ξεκίνησε η ίδια» και κάνει λόγο για «πρόοδο», σχολίασε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρίτσαρντ Νιλ. «Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχεται επιτέλους δημοσίως αυτό που όλοι γνωρίζαμε εξαρχής: Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ αυξάνει το κόστος για τους πολίτες», τόνισε ο Νιλ, επισημαίνοντας πως από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί «ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί και η μεταποίηση συρρικνώνεται μήνα με τον μήνα».

