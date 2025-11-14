Προειδοποίηση Μαδούρο σε Τραμπ: Μην ξεκινήσεις έναν «αιώνιο πόλεμο» όπως στο Αφγανιστάν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κάλεσε τον Τραμπ να «κάνει ειρήνη, όχι πόλεμο», μετά την άφιξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald R Ford, στην περιοχή

Προειδοποίηση Μαδούρο σε Τραμπ: Μην ξεκινήσεις έναν «αιώνιο πόλεμο» όπως στο Αφγανιστάν

Ο Νικολάς Μαδούρο παίρνει όρκο κατά τη διάρκεια φιλοκυβερνητικής συγκέντρωσης στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 13 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Ariana Cubillos
Ο αυταρχικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην οδηγήσει τις ΗΠΑ σε έναν «αιώνιο πόλεμο» όπως στο Αφγανιστάν, καθώς η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή εντείνεται και ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου , Πιτ Χέγκσεθ, δεσμεύτηκε να εξαλείψει τους «ναρκοτρομοκράτες» από την Αμερική.

Μιλώντας στο CNN έξω από το προεδρικό μέγαρο Miraflores στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, ο Μαδούρο κάλεσε τον Τραμπ να «κάνει ειρήνη, όχι πόλεμο», μετά την άφιξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald R Ford, στην περιοχή.

«Όχι άλλοι αιώνιοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν. Ζήτω η ειρήνη», δήλωσε ο 62χρονος Μαδούρο αργά το βράδυ της Πέμπτης (13/11), καθώς προχωρούσε μέσα από το πλήθος για να φτάσει σε μια συγκέντρωση υπέρ της κυβέρνησης.

Λίγες ώρες μετά την ομιλία του Βενεζουελάνου ηγέτη, ο Χέγκσεθ προσπάθησε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στον ηγέτη της Βενεζουέλας, ανακοινώνοντας αυτό που ονόμασε «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ».

«Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε δράση και το Υπουργείο Πολέμου αναλαμβάνει. Σήμερα, ανακοινώνω την Επιχείρηση Νότιο Δόρυ. Με επικεφαλής την Κοινή Ομάδα Εργασίας Νότιο Δόρυ και [τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ]», έγραψε στο X.

Αυτή η αποστολή, πρόσθεσε, «υπερασπίζεται την πατρίδα μας, απομακρύνει τους ναρκο-τρομοκράτες από το ημισφαίριό μας και ασφαλίζει την πατρίδα μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας. Το Δυτικό Ημισφαίριο είναι γειτονιά της Αμερικής - και θα το προστατεύσουμε».

Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, καθώς οι επιθέσεις σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και η συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή έχουν προκαλέσει εκτεταμένες εικασίες ότι επίκεινται στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Δεν είναι σαφές γιατί ο Χέγκσεθ έκανε την ανακοίνωση τώρα, 10 μήνες μετά την ανακοίνωση της SOUTHCOM («νότια διοίκηση»), του μεικτού διοικητήριου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη νότια και την κεντρική Αμερική, για την επικείμενη έναρξη της επιχείρησης, η οποία, όπως ανέφερε, θα χρησιμοποιούσε «ένα ετερογενές μείγμα ρομποτικών και αυτόνομων συστημάτων για την υποστήριξη της ανίχνευσης και παρακολούθησης της παράνομης διακίνησης» στην Καραϊβική.

Nicolas Maduro

Υποστηρικτές του προέδρου της Βενεζουέλας βγάζουν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σε συγκέντρωση στο Καράκας, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025.

AP/Ariana Cubillos

Τα σχόλια του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ θα μπορούσαν ίσως να είναι μια προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ και να αναδιαμορφώσει την εκστρατεία πίεσης του Τραμπ εναντίον του Μαδούρο, η οποία περιελάμβανε μια σειρά φονικών επιθέσεων εναντίον σκαφών που φέρονται, όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον, να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

«Πολιτική σταυροφορία» για την ανατροπή του Μαδούρο;

Επισήμως, η μαζική ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων αποτελεί μέρος του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» της κυβέρνησης Τραμπ και έχει ως στόχο να σταματήσει τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής να «πλημμυρίζουν» τις ΗΠΑ με κοκαΐνη και φεντανύλη.

Ωστόσο, η Βενεζουέλα δεν είναι παραγωγός κοκαΐνης – η παραγωγή αυτή γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Βολιβία, την Κολομβία και το Περού – ούτε αποτελεί μέρος του δικτύου λαθρεμπορίου φεντανύλης, το οποίο επικεντρώνεται στο Μεξικό, σύμφωνα με τον Guardian.

Venezuela Daily Life

Τοιχογραφία στο Καράκας που υμνεί την ανατροπή του καθεστώτος του Marcos Perez Jimenez το 1958.

AP/Ariana Cubillos

Ως αποτέλεσμα, πολλοί παρατηρητές έχουν αρχίσει να βλέπουν την ανάπτυξη στρατευμάτων – τη μεγαλύτερη στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989 – ως μια «πολιτική σταυροφορία» που σχεδιάστηκε για να επιτύχει κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κατάφερε να κάνει κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του: την ανατροπή του Μαδούρο.

Το CBS News ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν υποβάλει στον Τραμπ «επιλογές για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στην ξηρά», αν και δύο πηγές επέμειναν ότι δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση.

Για ανταρτοπόλεμο ετοιμάζεται το Καράκας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Yván Gil, έστειλε ένα προκλητικό μήνυμα στο «αμερικανικό ιμπεριαλιστικό καθεστώς».

«Μην τολμήσετε [να επιτεθείτε]. Είμαστε έτοιμοι», δήλωσε.

Εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι επίκειται αεροπορική επίθεση στο έδαφος της Βενεζουέλας, το Reuters ανέφερε ότι το καθεστώς του Μαδούρο είχε καταρτίσει σχέδια για «αντίδραση τύπου ανταρτοπολέμου» σε οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχέδια αυτά προβλέπουν «μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες να πραγματοποιούν πράξεις σαμποτάζ και άλλες αντάρτικες τακτικές» για να απωθήσουν τα ξένα στρατεύματα.

Σύμφωνα με μια δεύτερη στρατηγική, που περιγράφεται ως «αναρχικοποίηση», ομάδες που υποστηρίζουν το καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφοριών, θα σπείρουν το χάος στους δρόμους του Καράκας «και θα καταστήσουν τη Βενεζουέλα ακυβέρνητη για τις ξένες δυνάμεις», ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

*Με πληροφορίες από Guardian

