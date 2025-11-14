ΗΠΑ: Αρχίζει η «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ» για την καταστολή ναρκοτρομοκρατών στη Λατινική Αμερική

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κήρυξε επίσημα τον πόλεμο εναντίον των «ναρκοτρομοκρατών» στην Λατινική Αμερική, κηρύσσοντας την «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ». Η νέα στρατιωτική αποστολή σηματοδοτεί πιθανότατα ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών θα μπορούσε σύντομα να μετατραπεί σε πραγματικό πόλεμο, προειδοποιούν αναλυτές.

«Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε δράση και το Υπουργείο Πολέμου αναλαμβάνει. Σήμερα, ανακοινώνω την Επιχείρηση Νότιο Δόρυ. Με επικεφαλής την Κοινή Ομάδα Εργασίας Νότιο Δόρυ και [τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ]», έγραψε στο X.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Αυτή η αποστολή, πρόσθεσε, «υπερασπίζεται την πατρίδα μας, απομακρύνει τους ναρκο-τρομοκράτες από το ημισφαίριό μας και ασφαλίζει την πατρίδα μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας. Το Δυτικό Ημισφαίριο είναι γειτονιά της Αμερικής - και θα το προστατεύσουμε».

Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, καθώς οι επιθέσεις σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και η συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή έχουν προκαλέσει εκτεταμένες εικασίες ότι επίκεινται στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Η SOUTHCOM («νότια διοίκηση») είναι μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη νότια και την κεντρική Αμερική. Η ζώνη ευθύνης της περιλαμβάνει 31 χώρες σε όλη τη Νότια και Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.

US announces ‘Southern Spear’ mission amid naval buildup in Latin America

➡️ https://t.co/6oWgGx38PR pic.twitter.com/XNJZwUHQSN — FRANCE 24 English (@France24_en) November 14, 2025

Η ανακοίνωση είδε το φως καθώς ο Χεγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν και άλλοι ανώτεροι στρατιωτικοί ηγέτες ενημέρωσαν τον πρόεδρο Τραμπ την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χερσαίων επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας. Οι ΗΠΑ κατά δηλώσεις τους θεωρούν ναρκοτρομοκράτες τους Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας και Γκουστάβο Πέτρο της Κολομβίας.

Η Νότια Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι «η Επιχείρηση Southern Spear... θα ξεκινήσει αργότερα αυτόν τον μήνα» και θα χρησιμοποιήσει «ένα ετερογενές μείγμα ρομποτικών και αυτόνομων συστημάτων (RAS) για την υποστήριξη της ανίχνευσης και της παρακολούθησης της παράνομης διακίνησης» στην Καραϊβική.

"Today, I'm announcing Operation SOUTHERN SPEAR."



US Defense Secretary Pete Hegseth has announced a new US military operation that is aimed at targeting "narco-terrorists" in the Western Hemisphere.https://t.co/PCaxTz63mk — DW News (@dwnews) November 14, 2025

