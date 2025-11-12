Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Μαζική ανάπτυξη του στρατού εν όψει της άφιξης του Gerald Ford

Εκτός από τις τακτικές στρατιωτικές μονάδες, στις ασκήσεις θα συμμετάσχει η «Μπολιβαριανή Πολιτοφυλακή» μια εφεδρική δύναμη αποτελούμενη από πολίτες που δημιουργήθηκε από τον αείμνηστο πρόεδρο Ούγκο Τσάβες και πήρε το όνομά της από τον Σιμόν Μπολιβάρ, ​​τον επαναστάτη που εξασφάλισε την ανεξαρτησία πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής από την Ισπανία. Ο Λόπεζ, ο οποίος απέδωσε την εντολή απευθείας στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Nικολάς Μαδούρο, δήλωσε ότι ο στόχος της άσκησης ήταν η «βελτιστοποίηση της διοίκησης, του ελέγχου και των επικοινωνιών» και η διασφάλιση της άμυνας της χώρας.

Η κίνηση αυτή σημειώνεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς συνεχίζεται η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων. Την Τρίτη , το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford - το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής - είχε φτάσει στην περιοχή επιχειρήσεων της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Λατινικής Αμερικής.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε το Ford να κατευθυνθεί προς την Καραϊβική από την Ευρώπη στο τέλος του περασμένου μήνα. Η ομάδα κρούσης που συνοδεύει το Ford φέρνει μαζί της εννέα αεροπορικές μοίρες, δύο αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke - το USS Bainbridge και το USS Mahan - το πλοίο ολοκληρωμένης διοίκησης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας USS Winston S. Churchill, και περισσότερους από 4.000 ναύτες.

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή έχει στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της ροής ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πολλά φερόμενα «ναρκο-σκάφη» τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, το Καράκας πιστεύει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν πραγματικά να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος και ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν παραδεχτεί κατ' ιδίαν ότι η στρατηγική τους στοχεύει στην απομάκρυνση του Μαδούρο.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να επιχειρεί στη Βενεζουέλα και είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι ζυγίζει την πιθανότητα επιθέσεων εντός της χώρας - αν και αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει έκτοτε ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επί του παρόντος τέτοια ενέργεια.

Στις δηλώσεις του ο Παδρίνο Λόπεζ, χαρακτήρισε την ανάπτυξη των δυνάμεων της Βενεζουέλας ως μέρος του ευρύτερου «Σχεδίου Ανεξαρτησίας 200» του Mαδούρο - μια πολιτικοστρατιωτική στρατηγική που στοχεύει στην κινητοποίηση συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων παράλληλα με τις πολιτοφυλακές και τις αστυνομικές δυνάμεις για την υπεράσπιση της χώρας.

Ο συμβατικός στρατός της Βενεζουέλας, οι Μπολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αριθμεί περίπου 123.000 μέλη. Ο Μαδούρο έχει επίσης ισχυριστεί ότι οι εθελοντικές πολιτοφυλακές του έχουν πλέον περισσότερους από 8 εκατομμύρια εφέδρους, αν και οι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον αριθμό καθώς και την ποιότητα της εκπαίδευσης των στρατευμάτων.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική

Με την άφιξη του Ford, πιστεύεται ότι υπάρχουν περίπου 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή. Ένα σημαντικό ποσοστό όλων των ανεπτυγμένων ναυτικών μέσων των ΗΠΑ βρισκόταν ήδη στην περιοχή πριν από την άφιξη της ομάδας Ford, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Αμφίβιας Ετοιμότητας Iwo Jima και της 22ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, που αριθμούσε περισσότερους από 4.500 πεζοναύτες και ναύτες, τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, ένα υποβρύχιο επίθεσης, ένα πλοίο ειδικών επιχειρήσεων, ένα καταδρομικό με κατευθυνόμενους πυραύλους και ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος P-8 Poseidon.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει 10 μαχητικά αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο έχει γίνει κόμβος για τον αμερικανικό στρατό στο πλαίσιο της αυξημένης εστίασης στην Καραϊβική. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναπτύξει τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 reaper στο νησί, σύμφωνα με εικόνες που κατέγραψε το Reuters στην Αγκουαντίγια του Πουέρτο Ρίκο.

Παράλληλα με τον εξοπλισμό, πιστεύεται ότι υπάρχουν περίπου 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στο Πουέρτο Ρίκο. Αμερικανικά βομβαρδιστικά έχουν επίσης πραγματοποιήσει αρκετές εκπαιδευτικές αποστολές κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένης μιας « επίδειξης επίθεσης » με βομβαρδιστικά στα τέλη Οκτωβρίου.