Tραμπ: «Δεν θα ξεκινήσουμε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αλλά οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα ενός πολέμου των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο ως προέδρου της χώρας είναι μετρημένες. Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ πρόκειται να κηρύξουν πόλεμο στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS: «Αμφιβάλλω. Δεν νομίζω. Αλλά μας φέρονται πολύ άσχημα».

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική. Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι οι επιθέσεις είναι απαραίτητες για να σταματήσει η ροή ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η δράση των ΗΠΑ δεν είχε ως στόχο τις συμμορίες ναρκωτικών, αλλά την εκδίωξη του Μαδούρο, ενός μακροχρόνιου αντιπάλου του Τραμπ, λέγοντας ότι επρόκειτο για «πολλά πράγματα». Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικές επιδρομές στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ανέφερε το CBS News.

Μιλώντας από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε: «Κάθε σκάφος που βλέπετε και καταρρίπτεται σκοτώνει 25.000 ανθρώπους με ναρκωτικά και καταστρέφει οικογένειες σε όλη τη χώρα μας». Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ σχεδίαζαν επιθέσεις στην ξηρά, ο Τραμπ αρνήθηκε να το αποκλείσει, λέγοντας: «Δεν θα έλεγα ότι θα το έκανα αυτό... Δεν θα σας πω τι θα κάνω με τη Βενεζουέλα, αν θα το έκανα ή αν δεν δεν θα το έκανα».

Ο Μαδούρο έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Ουάσινγκτον ότι «κατασκευάζει έναν νέο πόλεμο», ενώ ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις σε σκάφη χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για να «κυριαρχήσουν» στη Λατινική Αμερική. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν πρόκειται να επιτρέψει» σε ανθρώπους «από όλο τον κόσμο» να εισέλθουν.

«Έρχονται από το Κονγκό, έρχονται από όλο τον κόσμο, έρχονται, όχι μόνο από τη Νότια Αμερική. Αλλά η Βενεζουέλα ειδικότερα - ήταν κακή. Έχουν συμμορίες», είπε, ξεχωρίζοντας τη συμμορία Tren de Aragua. Την αποκάλεσε «την πιο άγρια ​​συμμορία στον κόσμο».

Ήταν η πρώτη συνέντευξη του Τραμπ με το CBS από τότε που μήνυσε τη μητρική της εταιρεία, Paramount, για μια συνέντευξη που είχε κάνει το 2024 με την τότε αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Ισχυρίστηκε ότι η συνέντευξη είχε υποστεί επεξεργασία για να «γείρει την πλάστιγγα υπέρ του Δημοκρατικού κόμματος».

Διαβάστε επίσης