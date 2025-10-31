«Δικτατορική» κίνηση Μαδούρο: Όποιος στηρίζει μια «αμερικανική επέμβαση» θα χάνει την υπηκοότητα

Αυστηρό μήνυμα σε όσους υποστηρίζουν τις ΗΠΑ εντός της Βενεζουέλας έστειλε ο Νικολάς Μαδούρο, μέσω πρότασής του στο Ανώτατο Δικαστήριο να αφαιρεθεί η υπηκοότητα από τους πολίτες που υποστηρίζουν μία επέμβαση της Ουάσινγκτον στη χώρα.

Το αίτημα αυτό έρχεται μετά την κίνηση παρόμοιων διαδικασιών εναντίον του ηγέτη της αντιπολίτευσης Λεοπόλδο Λόπεζ, ο οποίος διαμένει σήμερα στην Ισπανία και του οποίου το διαβατήριο ακυρώθηκε πρόσφατα.

«Υπέβαλα συνταγματικό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο (TSJ) βάσει του άρθρου 130, ώστε, για τα άτομα που προδίδουν τη χώρα τους και υποστηρίζουν έναν ιμπεριαλιστικό ξένο στρατό για να εισβάλουν στη Βενεζουέλα, το TSJ να εγκρίνει τη διαδικασία αφαίρεσης της βενεζουελάνικης υπηκοότητας, όλων των εγγράφων τους και οτιδήποτε άλλο πρέπει να αφαιρεθεί σύμφωνα με το νόμο και το Σύνταγμα», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο σε εκδήλωση στο Πετάρε, που μεταδόθηκε από το Globovisión.

Ο Λεοπόλδο Λόπεζ βρίσκεται σε εξορία από τη χώρα και διαμένει στη Μαδρίτη της Ισπανίας. AP/Ivan Valencia

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, οι πολίτες πρέπει να «τιμούν και να υπερασπίζονται την πατρίδα» και να προστατεύουν την κυριαρχία της, αν και το άρθρο 35 διευκρινίζει ότι μόνο η υπηκοότητα που χορηγείται με πολιτογράφηση μπορεί να ανακληθεί δικαστικά, χωρίς να ισχύει για όσους έχουν γεννηθεί με αυτή.

Ο Μαδούρο έχει επικρίνει σκληρά τον Λόπεζ, κατηγορώντας τον ότι υποκινεί μια αμερικανική εισβολή ενώ διαμένει σε μια πολυτελή έπαυλη στη Μαδρίτη της Ισπανίας. «Ζώντας στη Μαδρίτη, ο Λεοπόλδο Λόπεζ, σε μια έπαυλη, 16 δωμάτια, πέντε όροφοι, στη γειτονιά όπου ζουν οι δισεκατομμυριούχοι, από εκεί καλεί σε επίθεση κατά του Πετάρε και της Λα Γκουάιρα», δήλωσε ο πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του Μαδούρο ήρθαν μετά την δήλωση του Λεοπόλδο Λόπεζ ότι η οδός των διαπραγματεύσεων δεν είναι πλέον αποτελεσματική για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής στη Βενεζουέλα και ότι, κατά τη γνώμη του, η «πίεση» των ΗΠΑ είναι ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διεξάγει τους τελευταίους μήνες πολλαπλά πλήγματα κατά σκαφών καρτέλ ναρκωτικών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, ενώ διέταξε την ανάπτυξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου του κόσμου, το USS Gerald R. Ford, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη, στην περιοχή.

*Με πληροφορίες από Democrata, El Nacional

