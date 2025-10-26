Βενεζουέλα: Διεξάγει «γυμνάσια» για προστασία από αμερικανικές «μυστικές επιχειρήσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προ ημερών πως ενέκρινε επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δείχνει έναν χάρτη της Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Βενεζουέλα διεξήγαγε χθες Σάββατο στρατιωτικά γυμνάσια για την προστασία των ακτών της από ενδεχόμενες «μυστικές επιχειρήσεις» που ενέκρινε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας της Λατινικής Αμερικής Βλαντίμιρ Παδρίνο.

«Διεξάγουμε άσκηση υπεράσπισης των ακτών, που άρχισε πριν από 72 ώρες (...) για να προστατευτούμε όχι μόνο από στρατιωτικές απειλές ευρείας κλίμακας, αλλά και από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις τρομοκρατικές απειλές και τις μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση (...) της χώρας», ανέφερε ο κ. Παδρίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προ ημερών πως ενέκρινε επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Αυτή την εβδομάδα, είπε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών που κατ’ αυτόν δρουν στη Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για παραιτέρω μεγάλη αύξηση της ισχύος πυρός των στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην περιοχή, που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξέλαβε ως μέρος της προσπάθειας να «κατασκευαστεί» πόλεμος εναντίον της χώρας του.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ – που υποσχόταν στην δεύτερη προεκλογική εκστρατεία του πως θα έβαζε τέλος στους «αέναους πολέμους» στο εξωτερικό – διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, κυρίως στην Καραϊβική, αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζονται ως σκάφη διακινητών ναρκωτικών.

Εξ όσων είναι γνωστά ως σήμερα, έχουν εξαπολύσει δέκα, τα οποία σκότωσαν τουλάχιστον 43 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

