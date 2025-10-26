Αυξάνει την πίεση ο Τραμπ: Στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ μία «ανάσα» από τη Βενεζουέλα

Η μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή από την αμερικανική εισβολή στον Παναμά το 1989

Η μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή από την αμερικανική εισβολή στον Παναμά το 1989

Το Τρινιντάντ βρίσκεται μία «ανάσα» από τις ακτές της Βενεζουέλας. 

Αμείωτη παραμένει η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καρακάς, με δυνάμεις των ΗΠΑ να φτάνουν την Κυριακή (26/10) στο Τρινιντάντ για στρατιωτικά γυμνάσια, μία «ανάσα» από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely, η άφιξη του οποίου ανακοινώθηκε την Πέμπτη από την κυβέρνηση του Τρινιντάντ, έδεσε σήμερα στο λιμάνι της πρωτεύουσας, Πόρτ οφ Σπέιν.

Θα παραμείνει στη μικρή καραϊβική χώρα μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα απόσπασμα αμερικανών πεζοναυτών θα πραγματοποιήσει κοινή εκπαίδευση με τις ένοπλες δυνάμεις της νησιωτικής χώρας.

Στρατιωτική πλήγματα κατά σκαφών καρτέλ

Οι ασκήσεις αποτελούν μέρος μιας εντεινόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, η οποία στοχεύει ιδιαίτερα τον αντίπαλο του Τραμπ, Μαδούρο, σύμφωνα με το France24.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανατίναξαν το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον 10 σκάφη που, όπως ισχυρίστηκαν, μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 43 άτομα, ενώ ο Τραμπ απείλησε επίσης με χερσαίες επιθέσεις εναντίον ύποπτων καρτέλ στη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο, μακροχρόνιος εχθρός του Τραμπ, η επανεκλογή του οποίου πέρυσι απορρίφθηκε ευρέως ως παράνομη, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «μηχανεύονται έναν πόλεμο» με στόχο την ανατροπή του.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση από την εισβολή στον Παναμά το 1989

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν το Πεντάγωνο διέταξε την αποστολή του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald R Ford, στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει επίσης εξουσιοδοτήσει επιχειρήσεις της CIA κατά της Βενεζουέλας.

Η αντιπαράθεση έχει εμπλέξει και τον Κολομβιανό Γκουστάβο Πέτρο, ένθερμο επικριτή των αμερικανικών επιθέσεων στην Καραϊβική, ο οποίος τιμωρήθηκε με κυρώσεις από την Ουάσινγκτον την Παρασκευή για την υποτιθέμενη ανοχή του στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον έχει κατηγορήσει τόσο τον Μαδούρο όσο και τον Πέτρο ως «ναρκοτρομοκράτες», χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις για τις κατηγορίες.

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον έστειλε στην περιοχή στόλο οκτώ πλοίων του αμερικανικού ναυτικού, 10 πολεμικά αεροσκάφη F-35 και ένα πυρηνικό υποβρύχιο για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών – η μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή από την αμερικανική εισβολή στον Παναμά το 1989.

