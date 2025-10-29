Εxplainer: Θα κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ πόλεμο στη Βενεζουέλα;

Αμερικανικά πολεμικά πλοία στις ακτές της Βενεζουέλας, το πράσινο φως για μυστικές επιχειρήσεις και θανατηφόρα πλήγματα εναντίον αυτών που η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί «ναρκοτρομοκράτες» - μήπως η επόμενη κίνηση της Αμερικής είναι να χτυπήσει τη Βενεζουέλα; Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ότι ηγείται μιας συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος -χωρίς αποδεικτικά στοιχεία- και αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε εάν η CIA έχει την εξουσία να τον δολοφονήσει.

Σε απάντηση, ο ηγέτης της Βενεζουέλας κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος και ότι «κατασκευάζει έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον της χώρας του, καθώς απηύθυνε έκκληση στον αμερικανικό λαό για ειρήνη. Η ρητορική του Λευκού Οίκου, σε συνδυασμό με την παρουσία πολεμικών πλοίων στην περιοχή, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με μια πιθανή ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας . Το ερώτημα που πλανάται στον αέρα είναι: Θα επιτεθούν πράγματι οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα;

Τι κάνουν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία;

Ο ελλιμενισμός του αντιτορπιλικού USS Gravely με κατευθυνόμενους πυραύλους στην πρωτεύουσα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο - μόλις 25 μίλια από τις ακτές της Βενεζουέλας - είναι το τελευταίο περιστατικό που κλιμακώνει τις εντάσεις. Το Καράκας καταδίκασε την άφιξη και την χαρακτήρισε πρόκληση από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τις ΗΠΑ.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford - το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο - πλησιάζει επίσης πιο κοντά στη Βενεζουέλα. Αυτό σημειώνεται καθώς οι ΗΠΑ έχουν παραδεχτεί ότι πραγματοποίησαν τουλάχιστον επτά επιθέσεις από τον Σεπτέμβριο σε πλοία κοντά στη Βενεζουέλα, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, μετέφεραν ναρκωτικά , σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 ανθρώπους.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας λέει ότι οι επιθέσεις είναι παράνομες, ισοδυναμούν με δολοφονία και αποτελούν πράξεις επιθετικότητας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων επιχειρήσεων- στη Βενεζουέλα.

Η CIA έχει μακρά ιστορία επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική, με δράσεις που ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από την άμεση εμπλοκή παραστρατιωτικών έως τη συλλογή πληροφοριών και τους ρόλους υποστήριξης με ελάχιστο έως καθόλου φυσικό αποτύπωμα.

Τι θα μπορούσε να συμβεί;

Για να σχηματίσει κάποιος μια ιδέα για το τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια, το Sky News μίλησε με τον Δρ. Κάρλος Σόλαρ, ειδικό σε θέματα ασφάλειας στη Λατινική Αμερική στο think tank άμυνας RUSI. Λέει ότι το επίπεδο στρατιωτικής στρατηγικής που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ γύρω από τη Βενεζουέλα φαίνεται «δυσανάλογο» για το έργο της αντιμετώπισης του εμπορίου ναρκωτικών.

«Μια συσσώρευση αυτού του μεγέθους μπορεί μόνο να υποδηλώνει ότι υπάρχει ένας στρατηγικός στρατιωτικός στόχος», πρόσθεσε. Ο Δρ Σόλαρ λέει ότι ο ρόλος της CIA «δεν προκαλεί έκπληξη», καθώς οι ΗΠΑ συχνά αναπτύσσουν κατασκοπευτικές δυνατότητες σε χώρες που θεωρούνται αντίπαλες. «Με τις πιθανότητες μιας στρατιωτικής σύγκρουσης να διαφαίνονται, θα ήταν λογικό να έχουμε επί τόπου τις περισσότερες ικανές πληροφορίες.»

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια, ο Δρ Σόλαρ δήλωσε στο Sky News: «Ένα σενάριο είναι ο Τραμπ να εγκρίνει έναν γύρο επιθέσεων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας στο έδαφος της Βενεζουέλας που συνδέονται με επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών, αναγκάζοντας τελικά τον Μαδούρο να ανταποδώσει αργότερα». «Το είδαμε αυτό στις αρχές του έτους, όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και η Τεχεράνη επέστρεψε πυραύλους στις αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ.»

«Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να κινηθούν πιο δυναμικά, καταστρέφοντας όλους τους κρίσιμους στρατιωτικούς στόχους από τις δυνάμεις της Βενεζουέλας, τότε οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κάνουν τον Μαδούρο να παραδοθεί και να εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα.» «Αυτό θα ήταν το λιγότερο ανατρεπτικό χωρίς να προκαλέσει μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση της χώρας».

Τι λέει ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα;

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι λόγοι για τις επιθέσεις σε πλοία ήταν η μετανάστευση Βενεζολάνων στις ΗΠΑ - ανάμεσά τους πρώην κρατουμένων, και το εμπόριο ναρκωτικών. «Εξουσιοδότησα για δύο λόγους στην πραγματικότητα», είπε. «Πρώτον, έχουν αδειάσει τις φυλακές τους στις ΗΠΑ.. ήρθαν από τα σύνορα. Ήρθαν επειδή είχαμε ανοιχτά σύνορα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Και το άλλο πράγμα είναι τα ναρκωτικά».

Έχει κατηγορήσει τη Βενεζουέλα για διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης στις ΗΠΑ και ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο είναι ο ηγέτης της συμμορίας Tren de Aragua - ένας ισχυρισμός που οι περισσότερες από τις δικές του υπηρεσίες πληροφοριών δεν υποστηρίζουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τη Μαλαισία για την Ιαπωνία, στις 27 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Ο ηγέτης των ΗΠΑ δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό περί κρατουμένων και ο επικεφαλής ανταποκριτής του Sky News, Στιούαρτ Ράμσεϊ, επεσήμανε ότι η φαιντανύλη που προκαλεί καταστροφή στην Αμερική παρασκευάζεται σε μεγάλο βαθμό στο Μεξικό και όχι στη Βενεζουέλα. «Εξετάζουμε τώρα την ξηρά, επειδή έχουμε τη θάλασσα υπό πολύ καλό έλεγχο», πρόσθεσε ο Τραμπ. Δεν είναι σαφές ποιες ενέργειες θα μπορούσε να συνεπάγεται αυτό.

Το Πεντάγωνο αποκάλυψε πρόσφατα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι ο πρόεδρος έχει διαπιστώσει ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών. Όταν ρωτήθηκε αν η CIA έχει την εξουσία να εκτελέσει τον Μαδούρο, κάτι που θα αποτελούσε μια μαζική παρέμβαση, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει. Αντ' αυτού, είπε: «Νομίζω ότι η Βενεζουέλα βιώνει ένταση».

Τι λέει ο ηγέτης της Βενεζουέλας;

Ο Μαδούρο βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχοντας κερδίσει σε αναμετρήσεις που αμαυρώθηκαν από κατηγορίες για νοθεία. Την τελευταία δεκαετία η χώρα του έχει σαρωθεί από έναν αυξανόμενο υπερπληθωρισμό και μια ανθρωπιστική κρίση που έχει οδηγήσει περίπου οκτώ εκατομμύρια Βενεζολάνους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Καθώς το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford πλησίαζε τη Βενεζουέλα, ο Μαδούρο κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «κατασκευάζει έναν νέο αιώνιο πόλεμο» εναντίον της χώρας του.

«Υποσχέθηκαν ότι δεν θα εμπλακούν ποτέ ξανά σε πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο που θα αποφύγουμε», είπε σε εθνική ομιλία του. «Κατασκευάζουν μια υπερβολική αφήγηση, μια χυδαία, εγκληματική και εντελώς ψεύτικη», πρόσθεσε, ίσως αναφερόμενος στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι είναι ο αρχηγός της συμμορίας Τren de Aragua και ότι η χώρα του διακινεί κοκαΐνη στις ΗΠΑ.

«Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα που δεν παράγει φύλλα κοκαΐνης». Η Τren de Aragua η οποία έχει τις ρίζες της σε μια φυλακή της Βενεζουέλας, δεν είναι γνωστή για τον μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει στην παγκόσμια διακίνηση ναρκωτικών, αλλά μάλλον για τη συμμετοχή της σε δολοφονίες με συμβόλαιο, εκβιασμούς και λαθρεμπόριο ανθρώπων. Η Βενεζουέλα έχει υποβάλλει καταγγελία στο ΣΑ του ΟΗΕ και απαίτησε από τις ΗΠΑ να λογοδοτήσουν.

