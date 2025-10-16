Ο Τραμπ διέταξε τη CIA να κάνει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα – Στο στόχαστρο ο Μαδούρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες ότι εξουσιοδότησε την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση των προσπαθειών των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά την απόρρητη οδηγία, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την απόφαση, λέγοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα στοχεύει στην απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία. Η κυβέρνηση έχει προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη του Μαδούρο για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέντε επιθέσεις σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική τις τελευταίες εβδομάδες, σκοτώνοντας 27 άτομα. Οι διορισμένοι από τον ΟΗΕ ειδικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν χαρακτηρίσει τις επιδρομές ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις». Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «επικεντρώνονται στην ξηρά» καθώς εξετάζουν περαιτέρω επιθέσεις σε καρτέλ ναρκωτικών στην περιοχή.

Ο Νικολάς Μαδούρο, του οποίου η νομιμότητα ως πρόεδρος της Βενεζουέλας αμφισβητείται διεθνώς μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του περασμένου έτους, απηύθυνε έκκληση στην τηλεόραση για ειρήνη με τις ΗΠΑ. Η αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή έχει προκαλέσει φόβους στο Καράκας για πιθανή επίθεση.

Σύμφωνα με τους New York Times, η εξουσιοδότηση του Τραμπ θα επέτρεπε στη CIA να διεξάγει επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα μονομερώς ή ως μέρος οποιασδήποτε ευρύτερης στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ. Παραμένει άγνωστο αν η CIA σχεδιάζει επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα ή αν αυτά τα σχέδια φυλάσσονται ως ενδεχόμενα, αλλά η υπηρεσία κατασκοπείας έχει μακρά ιστορία δραστηριοτήτων στη Νότια Αμερική.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη μαζί με τον διευθυντή του FBI Kας Πατέλ και την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, ο Τραμπ ρωτήθηκε για το δημοσίευμα των New York Times. «Γιατί εξουσιοδοτήσατε τη CIA να εισέλθει στη Βενεζουέλα;» ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

«Εξουσιοδότησα για δύο λόγους στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αναγνώριση από έναν αρχηγό των ΗΠΑ σχετικά με έναν οργανισμό πληροφοριών του οποίου οι δραστηριότητες συνήθως καλύπτονται από μυστικότητα. «Πρώτον, [η Βενεζουέλα] έχει αδειάσει τις φυλακές της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Πρόσθεσε: «Και το άλλο πράγμα είναι τα ναρκωτικά. Έχουμε πολλά ναρκωτικά που έρχονται από τη Βενεζουέλα και πολλά από τα ναρκωτικά της Βενεζουέλας έρχονται από τη θάλασσα, οπότε μπορείτε να το δείτε αυτό, αλλά θα τα σταματήσουμε και από ξηράς».

Η Βενεζουέλα παίζει σχετικά μικρό ρόλο στο εμπόριο ναρκωτικών της περιοχής. «Ο πρόεδρος δεν θα ήθελε να απαντήσει στο ερώτημα αν ο στόχος της CIA ήταν να ανατρέψει τον Μαδούρο, για τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων;» «Δεν θα ήταν γελοίο ερώτημα για μένα να απαντήσω;» είπε.

Στο πιο πρόσφατο χτύπημα των ΗΠΑ την Τρίτη, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα σκάφος έγινε στόχος κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας. Στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατίας και διέρχονταν από έναν γνωστό» διάδρομο διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες επιθέσεις, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν διευκρινίσει ποια οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών φέρεται να χειριζόταν το πλοίο, ούτε τις ταυτότητες των επιβαινόντων.

Ο Μαδούρο βγήκε στο ραδιόφωνο την Τετάρτη το βράδυ για να προειδοποιήσει για την κλιμάκωση. «Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, η οποία μας θυμίζει τόσο πολύ τους ατελείωτους, αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και ούτω καθεξής», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης. «Όχι στα πραξικοπήματα που ενορχηστρώνει η CIA». Πρόσθεσε: «Ακούστε με, όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη, λαέ των Ηνωμένων Πολιτειών».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Μαδούρο διέταξε στρατιωτικές ασκήσεις στο προάστιο Πετάρε του Καράκας και στη γειτονική πολιτεία Μιράντα την Τετάρτη. Σε μήνυμα στο Telegram, είπε ότι κινητοποιεί τον στρατό, την αστυνομία και τις πολιτοφυλακές για να υπερασπιστεί την πλούσια σε πετρέλαιο χώρα. Ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ δήλωσε στο Telegram ότι η Βενεζουέλα «απορρίπτει τις πολεμοχαρείς και υπερβολικές δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη στην Καραϊβική σε αυτό που ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει ως μια προσπάθεια πάταξης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Σε ένα υπόμνημα που διέρρευσε και εστάλη πρόσφατα στους Αμερικανούς νομοθέτες, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι είχε διαπιστώσει ότι εμπλέκεται σε μια «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» με οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ο ίδιος ο Μαδούρο είναι μέρος μιας οργάνωσης που ονομάζεται «Καρτέλ των Ήλιων», η οποία, όπως λένε, περιλαμβάνει υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας της Βενεζουέλας που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Ο Μαδούρο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

