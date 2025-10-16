ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA κατά του καθεστώτος Μαδούρο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Η Βενεζουέλα κάνει λόγο για παραβίαση κυριαρχίας.

Newsbomb

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Πέμπτη πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη φύση ή το εύρος των επιχειρήσεων.

Την αποκάλυψη για την εντολή Τραμπ στη CIA σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έκανε πρώτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Newsweek, η εντολή αφορούσε «covert operations» με στόχο την υπονόμευση προσώπων και δομών που συνδέονται με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Παρόμοιες αναφορές δημοσίευσε και το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση του Τραμπ «ομολογία παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας». Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την παρέμβαση του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε ευθέως τις δηλώσεις, περιοριζόμενος να διευκρινίσει ότι η σημερινή αμερικανική διοίκηση «δεν εμπλέκεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις».

Το ζήτημα προκάλεσε νέες εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο όπου οι δύο χώρες επιχειρούν να επαναπροσεγγίσουν μέσω διαλόγου για την άρση οικονομικών κυρώσεων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Morgan Stanley και Bank of America «έσωσαν» τη συνεδρίαση στη Wall Street

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα – Το Ισραήλ προετοιμάζει σχέδιο για την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς

00:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

00:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά το λιποθυμικό επεισόδιο της βουλευτού Μαρίας Αθανασίου

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Χαρούμενος που βοήθησα για τη νίκη – Αρχίζουμε να αποκτάμε “χημεία”»

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 3-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Highlights κι αποτελέσματα

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Τι Τζέι Σορτς: «Κάθε νίκη σημαντική – Ακόμα βρίσκω το ρυθμό μου»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μήνυση για σωματικές βλάβες κατάθεσε 82χρονος σε βάρος 55χρονου

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές επιθέσεις στη Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 14 άτομα σε δύο χωριά της χώρας

23:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έδειξε την ποιότητά του ο Χολμς, σημαντικό να κερδίζουμε»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τα αγριογούρουνα έφθασαν έξω από τις αυλές σπιτιών – Ολόκληρο κοπάδι κοντά στο 8ο Γυμνάσιο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Εξετάζουμε» πλήγματα κατά των καρτέλ και σε εδάφη της Βενεζουέλας - Έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα

23:23ΕΘΝΙΚΑ

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Έκκληση της Ελλάδας για αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 91-85: Ναν κερνούσε, Χολμς έπινε και οι «πράσινοι» γλίτωσαν το κάζο

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διαμέρισμα «τρώγλη» στο κέντρο της πόλης – Ζούσαν με τρωκτικά και τόνους σκουπιδιών

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 91-85 (τελικό): Τρίτη νίκη με τρομερούς Χολμς και Ναν

23:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Six Kings Slam: Έχασε ο Τσιτσιπάς από τον Σίνερ, πήρε 1,5 εκατ. δολάρια

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μερακλήδες και μερακλίνες ξεσήκωσαν το «Πέλαγος» με τους χορούς τους

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός από πυροβολισμό μετά από συμπλοκή στους Ευζώνους Κιλκίς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το σενάριο των «τεσσάρων προσώπων» που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. - Βλέπουν «δίκτυο υποστήριξης» των 22χρονων

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διαμέρισμα «τρώγλη» στο κέντρο της πόλης – Ζούσαν με τρωκτικά και τόνους σκουπιδιών

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός από πυροβολισμό μετά από συμπλοκή στους Ευζώνους Κιλκίς

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

00:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά το λιποθυμικό επεισόδιο της βουλευτού Μαρίας Αθανασίου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 - Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντέιβιντ Χάρις: O Εβραίος που έδωσε εντολή «τελειώστε με την ΧΑ»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αποκάλυψη Newsbomb - Ραντεβού των συλληφθέντων μια μέρα πριν τους πιάσουν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για κρίση απόρριψης θεσμικού πλαισίου και πολιτικού συστήματος και απονομιμοποίησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Κώστας Καραμανλής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ