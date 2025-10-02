Βενεζουέλα: Ο υπουργός άμυνας καταγγέλει την παρουσία αμερικάνικων μαχητικών αεροσκαφών

Ο υπουργός Άμυναςτης Βενεζουέλας Βλαντιμίρ Πεντρίνο μιλάει κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ του προέδρου Nicolas Maduro στο Καράκας της Βενεζουέλας, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαντιμίρ Πεντρίνο, δήλωσε την Πέμπτη ότι πέντε αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν κοντά στις ακτές της χώρας, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους «απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Είναι ιμπεριαλιστικά μαχητικά που τόλμησαν να πλησιάσουν τις ακτές μας», ανέφερε ο Πεντρίνο σε ομιλία του σε αεροπορική βάση, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία για τα αεροσκάφη δόθηκαν στον πύργο ελέγχου από εμπορική αεροπορική εταιρεία.

«Πρόκληση στη θάλασσα της καραϊβικής»

Ο υπουργός καταδίκασε την παρουσία των αμερικανικών αεροσκαφών, δηλώνοντας: «Η παρουσία αυτών των αεροπλάνων που πετούν κοντά στη θάλασσά μας είναι μια χυδαιότητα, μια πρόκληση, μια απειλή για την ασφάλεια του έθνους».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία σε ολόκληρη την Καραϊβική, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα.

Διαβάστε επίσης