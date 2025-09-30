Μαδούρο: «Θα κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Βενεζουέλα»

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, μία από τις στενότερες συμμάχους του προέδρου της Βενεζουέλας Νίκολας Μαδούρο, προειδοποιεί για «καταστροφικές» συνέπειες εάν οι ΗΠΑ επιτεθουν στη χώρα. Ο Νικολάς Μαδούρο είναι έτοιμος να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, δήλωσε.

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ έχει ανεβάσει την ένταση στο Καράκας τις τελευταίες εβδομάδες, με μια σημαντική ναυτική ανάπτυξη στην Καραϊβική Θάλασσα και μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων σε σκάφη της Βενεζουέλας που έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 17 άτομα.

Η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις της αποτελούν μέρος μιας επίθεσης εναντίον των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών που κάνουν λαθρεμπόριο κοκαΐνης και φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Αλλά πολλοί υποψιάζονται ότι θα μπορούσαν να είναι το προοίμιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής επέμβασης που έχει σχεδιαστεί για να τερματίσει την 12ετή διακυβέρνηση του Μαδούρο.

Μιλώντας τη Δευτέρα, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία είναι μία από τις στενότερες συμμάχους του Μαδούρο, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις τους αφορούσαν την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών «μεγάλο ψέμα». Ισχυρίστηκε ότι η εκστρατεία του προέδρου των ΗΠΑ αφορούσε στην πραγματικότητα την κατάσχεση των φυσικών πόρων της χώρας με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στη γη.

«Έχει μόνο έναν σκοπό και στόχο: τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού, ορυκτών [και] του βιολογικού πλούτου που έχει η Βενεζουέλα - και τα οποία χρειάζονται για αυτή τη νέα εποχή στην οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ κηρύσσει πόλεμο σε ολόκληρο τον πλανήτη», δήλωσε η Ροντρίγκεζ, αποδίδοντας την «πολεμικά παιχνίδια» των ΗΠΑ στον υπουργό Εξωτερικών της, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο αποκάλεσε «Άρχοντα του Πολέμου».

Η Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης - εάν ενεργοποιηθεί - θα δώσει αμέσως στον Μαδούρο ειδικές εξουσίες για να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις, να σφραγίσει τα σύνορα της χώρας και να αναθέσει στον στρατό την ευθύνη βασικών υποδομών. «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας - ποτέ!», ορκίστηκε, προειδοποιώντας ότι οι Βενεζολάνοι που εξέφρασαν δημόσια υποστήριξη για μια τέτοια παρέμβαση θα αντιμετωπίσουν συνέπειες. «Όσοι ζητούν ανοιχτά εισβολή, δεν μπορούν να θεωρούν τους εαυτούς τους Βενεζολάνους», δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.

Μέχρι πρόσφατα, πολλοί ειδικοί ήταν πεπεισμένοι ότι η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας ήταν πολιτικό θέατρο, σχεδιασμένο να ευχαριστήσει τους ψηφοφόρους της χώρας και ενδεχομένως να πυροδοτήσει μια στρατιωτική εξέγερση εναντίον του Μαδούρο.

Ωστόσο, τα θανατηφόρα χτυπήματα του Τραμπ - τα οποία νομικοί εμπειρογνώμονες και ηγέτες της Λατινικής Αμερικής έχουν καταγγείλει ως παράνομες εξωδικαστικές δολοφονίες - έχουν κάνει ορισμένους να πιστεύουν ότι μία περαιτέρω κλιμάκωση είναι στα σκαριά.

Την Παρασκευή, το NBC News ανέφερε ότι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ κατέστρωναν σχέδια για να στοχεύσουν τους εμπόρους ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας, με αυτές τις συζητήσεις να επικεντρώνονται κυρίως σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πιθανώς «τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Φιλ Γκάνσον, αναλυτής της Crisis Group με έδρα το Καράκας, δήλωσε: «Θα ένιωθα αρκετά άνετα να αποκλείσω μια εισβολή και [αμερικανική] κατοχή της Βενεζουέλας - στρατιωτικές δυνάμεις επί τόπου, όπως συνηθίζουν να λένε. Αλλά εκτός από αυτό, νομίζω ότι όλες οι επιλογές υπάρχουν».

Ο Γκάνσον εξακολουθούσε να θεωρεί απίθανη μια επίθεση με πυραύλους ή βόμβες στο προεδρικό μέγαρο της Βενεζουέλας, το Μιραφλόρες, ή στο στρατιωτικό συγκρότημα όπου ζουν οι ηγέτες της. «Ίσως πιο πιθανό είναι [οι ΗΠΑ] να ανατινάξουν κάτι κάπου στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, για το οποίο μπορούν να προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι... [συνδέεται με το εμπόριο ναρκωτικών]».

