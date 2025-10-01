Κολομβία: Εκατοντάδες ιθαγενείς διαδηλώνουν κατά της βίας στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

Οπλισμένοι με δόρατα και φυσοκάλαμα και κρατώντας πλακάτ με την παράκληση «Μη μας σκοτώνετε», εκατοντάδες ιθαγενείς της Κολομβίας διαδήλωσαν σήμερα κατά της βίας στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, απ’ όπου εκδιώχθηκαν λόγω των αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ ανταρτικών ομάδων.

Φορώντας παραδοσιακά ενδύματα της φυλής Μοτιλόν-Μπάρι, οι αυτόχθονες κατέκλυσαν τους δρόμους της Κούκουτα, της περιφερειακής πρωτεύουσας και κυριότερου μεθοριακού σταθμού πάνω στα σύνορα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μεταξύ των 73.000 που εκτοπίστηκαν λόγω των συγκρούσεων του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) της Κολομβίας με ομάδες που αποσχίσθηκαν από τους πρώην αντάρτες των FARC.

«Ο πόλεμος μας έχει πλήξει σκληρά στην περιοχή του Κατατούμπο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αλεξάντερ Ντόρα, ο Συνήγορος των Δικαιωμάτων του λαού Μπάρι.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την αδυναμία της αριστερής κυβέρνησης του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο να προστατεύσει τα εδάφη τους από τις ομάδες των ανταρτών που σπέρνουν τον τρόμο και πλουτίζουν από την αποψίλωση των δασών, την παράνομη εξόρυξη και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Σεβαστείτε την κοινότητα» και «Απαιτούμε την παρουσία του προέδρου» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, ορισμένοι εκ των οποίων συμμετείχαν στην πορεία γυμνοί.

Όπως είπαν, δεν θα φύγουν από την Κούκουτα, ούτε θα επιστρέψουν στο πολιορκημένο δάσος τους μέχρι να συναντηθούν με τον Πέτρο και τους υπουργούς του.

«Θέλουμε να μας δώσουν εγγυήσεις αλλά και εδάφη» είπε ο Χουάν Τιτίρα, ένας εκπρόσωπος του λαού Μοτιλόν-Μπαρί.

Η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο είχε υποσχεθεί πριν από τις εκλογές του 2022 ότι θα έφερνε την ειρήνη με τους ένοπλους αντάρτες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτύχει σοβαρή πρόοδο. Οι διαπραγματεύσεις με τον ELN διακόπηκαν αφού ξέσπασε η κρίση στο Κατατούμπο. Σύμφωνα με την Ίρις Μαρίν Ορτίς, τη Συνήγορο του Κολομβιανού Λαού που είναι αρμόδια για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, οι συγκρούσεις προκάλεσαν τη μεγαλύτερη εκτόπιση ανθρώπων στην Κολομβία εδώ και έναν αιώνα.

Ο Γκουστάβο Πέτρο έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτυχθούν 25.000 στρατιώτες στη μεθόριο και ότι θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Βενεζουέλα, ώστε οι δύο χώρες να αντιμετωπίσουν από κοινού τους διακινητές ναρκωτικών.

