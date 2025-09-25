Πρόεδρος Κολομβίας: «Πράξη τυραννίας οι αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμανα ναρκόπλοια»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας καταγγέλλει τις αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία που σύμφωνα με την Ουάσινγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά, ως «πράξη τυραννίας»

Newsbomb

Πρόεδρος Κολομβίας: «Πράξη τυραννίας οι αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμανα ναρκόπλοια»

O πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, χαρακτήρισε τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον των φερόμενων ναρκόπλοιων στην Καραϊβική «πράξη τυραννίας» σε συνέντευξή του στο BBC, ζητώντας παράλληλα ποινικές διώξεις εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων εάν αποδειχθεί ότι κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν Κολομβιανοί

Οι επιθέσεις, που σύμφωνα με αναφορές έχουν προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων από την έναρξή τους νωρίτερα μέσα στον μήνα, παρουσιάζονται από την κυβέρνηση Τραμπ ως αναγκαία για τον περιορισμό της ροής φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Νομικοί εμπειρογνώμονες και βουλευτές ωστόσο αμφισβητούν κατά πόσο οι ενέργειες αυτές συνάδουν με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Πέτρο τόνισε στο BBC ότι δεν υπάρχει λόγος χρήσης υπερβολικής βίας: «Γιατί να εκτοξεύσεις πύραυλο όταν μπορείς απλά να σταματήσεις το σκάφος και να συλλάβεις το πλήρωμα; Αυτό είναι δολοφονία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρο δήλωσε ότι οι θάνατοι κατά τον έλεγχο ταχύπλοων που πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών θα έπρεπε να είναι μηδαμινοί. «Έχουμε μακρά ιστορία συνεργασίας με αμερικανικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση θαλάσσιων κατασχέσεων κοκαΐνης», είπε. «Κανείς δεν έχει πεθάνει ποτέ πριν. Δεν υπάρχει λόγος να σκοτωθεί κανείς».

Οι επιθέσεις έχουν στοχεύσει κυρίως περιοχές κοντά στη Βενεζουέλα, γείτονα της Κολομβίας, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, η οποία όμως δεν έχει παράσχει λεπτομέρειες για τα θύματα ή τους στόχους. Επιπλέον, η σύνδεση με την εγκληματική οργάνωση Tren de Aragua που αναφέρθηκε από τις ΗΠΑ αμφισβητείται από άλλες πηγές.

Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσινγκτον έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη νομιμότητα των επιδρομών, που ειδικοί του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει ως εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Δεν θα υποταχθούμε σε βασιλείς»

Απαντώντας στις δηλώσεις του Πέτρο, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα της αμερικανικής ισχύος» για να σταματήσει τη ροή των ναρκωτικών και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Σε συνέντευξη που δόθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η ετήσια συνάντηση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για ταπεινώσεις προς το λαό του και τόνισε ότι οι χώρες της Νότιας Αμερικής δεν πρόκειται να υποταχθούν σε βασιλείς».

Με την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ενίσχυσε την αυστηρότητα των πολιτικών του απέναντι στη Λατινική Αμερική, προχωρώντας σε εκτεταμένες απελάσεις και χαρακτηρίζοντας οργανώσεις ναρκωτικών ως τρομοκρατικές, όπως το Tren de Aragua και το Cartel of the Suns, που σύμφωνα με τις ΗΠΑ ελέγχεται από ανώτερους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Τους τελευταίους δύο μήνες, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία τους στην νότια Καραϊβική, αναπτύσσοντας περισσότερα ναυτικά πλοία και χιλιάδες πεζοναύτες και ναύτες. Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Πέτρο και Τραμπ συνεχίζεται, με τον Κολομβιανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι οι πολιτικές του Τραμπ απομονώνουν τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι την Κολομβία. «Ο Τραμπ με είχε ήδη προσβάλει κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας, αποκαλώντας με τρομοκράτη», ανέφερε ο Πέτρο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ των δύο ηγετών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

08:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09)

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Rihanna: Γέννησε το πρώτο της κοριτσάκι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέος συναγερμός από πτήσεις drones σε αεροδρόμια – Στο επίκεντρο και η στρατιωτική βάση του Σκρίντστρουπ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για την ειρήνη - 85 νεκροί σε 24 ώρες, χτύπησαν στάδιο που στέγαζε εκτοπισμένους

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota φέρνει εφαρμογή που παροτρύνει τους οδηγούς PHEV να φορτίζουν πιο συχνά

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Αγνοείται 54χρονος ψαράς στην περιοχή Ακρωτήρι Καμπανούς

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Κολομβίας: «Πράξη τυραννίας οι αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμανα ναρκόπλοια»

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ