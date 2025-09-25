Πρόεδρος Κολομβίας: «Πράξη τυραννίας οι αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμανα ναρκόπλοια»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, χαρακτήρισε τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον των φερόμενων ναρκόπλοιων στην Καραϊβική «πράξη τυραννίας» σε συνέντευξή του στο BBC, ζητώντας παράλληλα ποινικές διώξεις εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων εάν αποδειχθεί ότι κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν Κολομβιανοί

Οι επιθέσεις, που σύμφωνα με αναφορές έχουν προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων από την έναρξή τους νωρίτερα μέσα στον μήνα, παρουσιάζονται από την κυβέρνηση Τραμπ ως αναγκαία για τον περιορισμό της ροής φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Νομικοί εμπειρογνώμονες και βουλευτές ωστόσο αμφισβητούν κατά πόσο οι ενέργειες αυτές συνάδουν με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Πέτρο τόνισε στο BBC ότι δεν υπάρχει λόγος χρήσης υπερβολικής βίας: «Γιατί να εκτοξεύσεις πύραυλο όταν μπορείς απλά να σταματήσεις το σκάφος και να συλλάβεις το πλήρωμα; Αυτό είναι δολοφονία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρο δήλωσε ότι οι θάνατοι κατά τον έλεγχο ταχύπλοων που πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών θα έπρεπε να είναι μηδαμινοί. «Έχουμε μακρά ιστορία συνεργασίας με αμερικανικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση θαλάσσιων κατασχέσεων κοκαΐνης», είπε. «Κανείς δεν έχει πεθάνει ποτέ πριν. Δεν υπάρχει λόγος να σκοτωθεί κανείς».

Οι επιθέσεις έχουν στοχεύσει κυρίως περιοχές κοντά στη Βενεζουέλα, γείτονα της Κολομβίας, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, η οποία όμως δεν έχει παράσχει λεπτομέρειες για τα θύματα ή τους στόχους. Επιπλέον, η σύνδεση με την εγκληματική οργάνωση Tren de Aragua που αναφέρθηκε από τις ΗΠΑ αμφισβητείται από άλλες πηγές.

Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσινγκτον έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τη νομιμότητα των επιδρομών, που ειδικοί του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει ως εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Δεν θα υποταχθούμε σε βασιλείς»

Απαντώντας στις δηλώσεις του Πέτρο, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα της αμερικανικής ισχύος» για να σταματήσει τη ροή των ναρκωτικών και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Σε συνέντευξη που δόθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η ετήσια συνάντηση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για ταπεινώσεις προς το λαό του και τόνισε ότι οι χώρες της Νότιας Αμερικής δεν πρόκειται να υποταχθούν σε βασιλείς».

Με την επιστροφή του στην προεδρία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ενίσχυσε την αυστηρότητα των πολιτικών του απέναντι στη Λατινική Αμερική, προχωρώντας σε εκτεταμένες απελάσεις και χαρακτηρίζοντας οργανώσεις ναρκωτικών ως τρομοκρατικές, όπως το Tren de Aragua και το Cartel of the Suns, που σύμφωνα με τις ΗΠΑ ελέγχεται από ανώτερους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Τους τελευταίους δύο μήνες, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την παρουσία τους στην νότια Καραϊβική, αναπτύσσοντας περισσότερα ναυτικά πλοία και χιλιάδες πεζοναύτες και ναύτες. Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Πέτρο και Τραμπ συνεχίζεται, με τον Κολομβιανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι οι πολιτικές του Τραμπ απομονώνουν τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι την Κολομβία. «Ο Τραμπ με είχε ήδη προσβάλει κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας, αποκαλώντας με τρομοκράτη», ανέφερε ο Πέτρο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ των δύο ηγετών.