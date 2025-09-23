Μεξικό: Νεκροί Κολομβιανοί μουσικοί B King και DJ Regio Clown - Διπλωματικό θρίλερ η εξαφάνισή τους

Νεκροί βρέθηκαν δύο Κολομβιανοί μουσικοί, η εξαφάνιση των οποίων στις 16 Σεπτεμβρίου, μετά από συναυλία στο Μεξικό, εξελίχθηκε σε διπλωματικό θρίλερ μεταξύ των δύο χωρών.

Η εξαφάνιση των Κολομβιανών καλλιτεχνών Bayron Sanchez Salazar, γνωστού ως B-King, και Jorge Luis Herrera Lemos, ή Regio Clown, κράτησε σε αγωνία τους θαυμαστές τους, προκαλώντας προεδρική παρέμβαση.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ζήτησε από τη Μεξικανή ομόλογό του Κλαούντια Σέινμπαουμ, να παρέμβει για να τους εντοπίσει ζωντανούς στις 21 Σεπτεμβρίου.

Αρχικά είχε αναφερθεί πως οι δύο καλλιτέχνες βρισκόταν στη Σονόρα, κάτι που η εισαγγελία της περιοχής αρνήθηκε, πριν η υπόθεση ανατεθεί στα χέρια του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού, το οποίο εξέδωσε τα φύλλα έρευνας στις 21 Σεπτεμβρίου.

Αφού εθεάθησαν για τελευταία φορά στις 16 Σεπτεμβρίου σε ένα γυμναστήριο, στην Πόλη του Μεξικού, την επόμενη, στις 17, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πολιτείας του Μεξικού επιβεβαίωσε ότι εντόπισε δύο πτώματα σε έναν αυτοκινητόδρομο. Τα λείψανα βρέθηκα μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες, πεταμένες στην άκρη του δρόμου.

Δίπλα τους υπήρχε ένα ναρκο-μήνυμα, που φέρεται να γράφτηκε από το καρτέλ La Familia Michoacana, το οποίο πυροδότησε διάφορες εικασίες για την υπόθεση.

Τα ρούχα και τα τατουάζ ήταν καθοριστικά για την αναγνώριση των θυμάτων. Η επακόλουθη διαδικασία γενετικής αντιπαράθεσης επιβεβαίωσε επίσημα την ταυτότητα και των δύο καλλιτεχνών.

Πέτρο: «Δολοφόνησαν τη νεολαία μας»

Αμέσως μετά την είδηση της ανεύρεσης των σορών, ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δημοσίευσε ένα μήνυμα στο οποίο επέκρινε την απαγορευτική πολιτική του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»

«Δολοφόνησαν τη νεολαία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες των Μεξικανών», πρόσθεσε.

Ώρες νωρίτερα, η Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι διάφορα ιδρύματα ασφαλείας ήταν υπεύθυνα για τις έρευνες για την εξαφάνιση των Κολομβιανών.

«Δεν έχω έρθει σε επαφή με τον Πρόεδρο Πέτρο, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού έχει έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας και ήδη διεξάγονται έρευνες από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, τη Γραμματεία Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού», είπε η Σέινμπαουμ.

Ποιοι είναι οι Regio Clown και B-King;

Ο B-King (Bayron Sanchez Salazar), 31 ετών αναγνωρίζεται για τα τραγούδια του reggaeton και εναλλακτικής μουσικής.

Από την πλευρά του, ο Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), 35 ετών, είναι DJ και μουσικός παραγωγός. Στον λογαριασμό του στο Instagram, περιέγραψε τον εαυτό του ως καλλιτέχνη που αναμειγνύει «ακατέργαστη ενέργεια» και επιδιώκει να δημιουργήσει μοναδικές εμπειρίες.

