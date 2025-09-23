Μεξικό: Νεκροί Κολομβιανοί μουσικοί B King και DJ Regio Clown - Διπλωματικό θρίλερ η εξαφάνισή τους

Δίπλα στις σακούλες όπου είχαν τοποθετηθεί οι σοροί βρέθηκε ένα ναρκο-μήνυμα

Newsbomb

Μεξικό: Νεκροί Κολομβιανοί μουσικοί B King και DJ Regio Clown - Διπλωματικό θρίλερ η εξαφάνισή τους
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νεκροί βρέθηκαν δύο Κολομβιανοί μουσικοί, η εξαφάνιση των οποίων στις 16 Σεπτεμβρίου, μετά από συναυλία στο Μεξικό, εξελίχθηκε σε διπλωματικό θρίλερ μεταξύ των δύο χωρών.

Η εξαφάνιση των Κολομβιανών καλλιτεχνών Bayron Sanchez Salazar, γνωστού ως B-King, και Jorge Luis Herrera Lemos, ή Regio Clown, κράτησε σε αγωνία τους θαυμαστές τους, προκαλώντας προεδρική παρέμβαση.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ζήτησε από τη Μεξικανή ομόλογό του Κλαούντια Σέινμπαουμ, να παρέμβει για να τους εντοπίσει ζωντανούς στις 21 Σεπτεμβρίου.

Αρχικά είχε αναφερθεί πως οι δύο καλλιτέχνες βρισκόταν στη Σονόρα, κάτι που η εισαγγελία της περιοχής αρνήθηκε, πριν η υπόθεση ανατεθεί στα χέρια του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού, το οποίο εξέδωσε τα φύλλα έρευνας στις 21 Σεπτεμβρίου.

Αφού εθεάθησαν για τελευταία φορά στις 16 Σεπτεμβρίου σε ένα γυμναστήριο, στην Πόλη του Μεξικού, την επόμενη, στις 17, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πολιτείας του Μεξικού επιβεβαίωσε ότι εντόπισε δύο πτώματα σε έναν αυτοκινητόδρομο. Τα λείψανα βρέθηκα μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες, πεταμένες στην άκρη του δρόμου.

Δίπλα τους υπήρχε ένα ναρκο-μήνυμα, που φέρεται να γράφτηκε από το καρτέλ La Familia Michoacana, το οποίο πυροδότησε διάφορες εικασίες για την υπόθεση.

Τα ρούχα και τα τατουάζ ήταν καθοριστικά για την αναγνώριση των θυμάτων. Η επακόλουθη διαδικασία γενετικής αντιπαράθεσης επιβεβαίωσε επίσημα την ταυτότητα και των δύο καλλιτεχνών.

Πέτρο: «Δολοφόνησαν τη νεολαία μας»

Αμέσως μετά την είδηση της ανεύρεσης των σορών, ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δημοσίευσε ένα μήνυμα στο οποίο επέκρινε την απαγορευτική πολιτική του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»

«Δολοφόνησαν τη νεολαία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες των Μεξικανών», πρόσθεσε.

Ώρες νωρίτερα, η Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι διάφορα ιδρύματα ασφαλείας ήταν υπεύθυνα για τις έρευνες για την εξαφάνιση των Κολομβιανών.

«Δεν έχω έρθει σε επαφή με τον Πρόεδρο Πέτρο, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού έχει έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας και ήδη διεξάγονται έρευνες από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, τη Γραμματεία Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού», είπε η Σέινμπαουμ.

Ποιοι είναι οι Regio Clown και B-King;

Ο B-King (Bayron Sanchez Salazar), 31 ετών αναγνωρίζεται για τα τραγούδια του reggaeton και εναλλακτικής μουσικής.

Από την πλευρά του, ο Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), 35 ετών, είναι DJ και μουσικός παραγωγός. Στον λογαριασμό του στο Instagram, περιέγραψε τον εαυτό του ως καλλιτέχνη που αναμειγνύει «ακατέργαστη ενέργεια» και επιδιώκει να δημιουργήσει μοναδικές εμπειρίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε κουβέντα στα τουρκικά ΜΜΕ για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκτασή του προς Ελληνικό και Γλυφάδα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Η σύσκεψη που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα Βρετανών στρατιωτών - Άνοιξαν πυρ επειδή μπέρδεψαν το τανκ Challenger 2 με εχθρικό

16:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα της Ιορδανίας, El Hassan Bin Talal

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

16:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Bruce Springsteen: Το «αφεντικό» της ροκ έγινε 76 ετών - Οι 10 κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του

16:28ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΡΝΑ - Περδικάρης: Απαιτείται σχέδιο εικοσαετίας τις υποδομές

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένοι σε μαύρες σακούλες βρέθηκαν οι Κολομβιανοί B King και DJ Regio Clown - Διπλωματικό θρίλερ η εξαφάνισή τους στο Μεξικό

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών – Κατασχέθηκαν στικάκια και σημειώματα

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο μειώνει την ανεργία - «Δεν μιλάμε για 13ωρο»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

16:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν αργά από το πατρικό σπίτι και πληρώνουν υψηλά ενοίκια

16:03ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ για παγκοσμιοποίηση, Παλαιστίνη και ειρήνη στην Ουκρανία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξαρθρώθηκε απειλή για τις τηλεπικοινωνίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - Κατασχέθηκαν πάνω από 100 χιλιάδες κάρτες SIM

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα» – Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

15:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iOS 26: Οι 5 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις στο iPhone σου

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα» – Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Η σύσκεψη που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ