Μεξικό: Διάσημη TikToker και όλη η οικογένειά της εκτελέστηκαν από καρτέλ - Τους τύλιξαν σε πλαστικό

Πιθανολογείται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο σύζυγός της, ενώ δεν προκύπτει μέχρι στιγμής ότι το ζευγάρι ήταν μέλος καρτέλ ναρκωτικών

Μεξικό: Διάσημη TikToker και όλη η οικογένειά της εκτελέστηκαν από καρτέλ - Τους τύλιξαν σε πλαστικό
Τα πτώματα μιας λαμπερής influencer, του συζύγου της και των δύο παιδιών της βρέθηκαν τυλιγμένα σε πλαστικό και πεταμένα στο ημιφορτηγό τους, αφού εκτελέστηκαν σε ένα προφανές χτύπημα καρτέλ στο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

H TikToker και τραγουδίστρια Esmeralda Ferrer Garibay, 32 ετών, ο 36χρονος σύζυγός της, και τα δύο παιδιά τους 13 και 7 ετών ανακαλύφθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο εγκαταλελειμμένο ημιφορτηγό στη Γκουανταλαχάρα στις 22 Αυγούστου.

Χρησιμοποιώντας βίντεο παρακολούθησης, οι ερευνητές εντόπισαν τη διαδρομή του φορτηγού πίσω σε ένα κοντινό συνεργείο, όπου ανακάλυψαν κηλίδες αίματος, κάλυκες από σφαίρες και βαλλιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η οικογένεια πιθανότατα εκτελέστηκε στην περιοχή πριν οδηγηθεί σε άλλη τοποθεσία.

Δύο άνδρες στο συνεργείο αυτοκινήτων συνελήφθησαν, αλλά αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι αφού δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία.

Ωστόσο σε μία συγκλονιστική ανατροπή, οι δύο ύποπτοι, σχεδόν δύο ώρες λίγο μετά την απελευθέρωσή τους και ενώ βρισκόταν με άλλα δύο άτομα, δέχθηκαν οργανωμένη επίθεση από ένοπλους, οι οποίοι απήγαγαν τους 3, ενώ ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει, σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής, είναι άγνωστο αν η επίθεση ήταν πράξη αντιποίνων για τη δολοφονία της Garibay και της οικογένειάς της.

Οι αρχές περιμένουν τώρα την κατάθεση του επιζώντα της επίθεσης.

Οι ταυτότητες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν στις 28 Αυγούστου και ο σύζυγος πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος των δολοφόνων, ανέφερε το μεξικανικό μέσο El Financiero.

Η Garibay συχνά επιδείκνυε τον υποτιθέμενο πλούσιο τρόπο ζωής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας βίντεο με τα προϊόντα Dior, Gucci και Louis Vuitton, πολυτελή αυτοκίνητα, αισθητική χειρουργική και ακριβές διακοπές με τους περισσότερους από 44,000 οπαδούς της TikTok.

Μέχρι στιγμής, κανένα στοιχείο δεν δείχνει ότι η Garibay ή ο σύζυγός της ήταν μέλη ενός καρτέλ ναρκωτικών.

Αντίθετα, η συμμετοχή του συζύγου στην πώληση οχημάτων και στην καλλιέργεια τομάτας στην πολιτεία Michoacan φημολογείται ότι τον έκανε στόχο ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.

Η οικογένεια είχε πρόσφατα μετακομίσει στη Γκουανταλαχάρα από το Μιτσοακάν, μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, για ευκαιρίες εργασίας.

